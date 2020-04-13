Страстная седмица по дням: что нельзя делать на неделе перед Пасхой

Что такое Страстная седмица?

Страстной седмицей называют неделю, предшествующую Пасхе и посвященную памяти о последних днях Христа на Земле. Она особенно почитается христианской церковью. В эти дни верующие усиленно молятся, вспоминают страдания Христа и его мучительную смерть.

"Называется эта седмица Великою не потому, что ее дни или часы больше других, но потому, что в эту седмицу совершились великие и преестественные чудеса и чрезвычайные дела нашего Спасителя…", – говорится в Синаксаре (сборнике писаний святых отцов и церковных преданий, – прим. ред.).