Великий понедельник: что нельзя делать в первый день Страстной недели

Страстная седмица – неделя, предшествующая Пасхе, – начинается с Великого понедельника. Рассказываем, когда будет Великий понедельник в 2021 году, что можно и нельзя делать в этот день, и какие приметы связаны с первым днём Страстной недели.
Великим называют последний понедельник перед Пасхой. А вся неделя, предшествующая главному христианскому празднику, именуется Страстной (или Великой) седмицей. В каждый из дней седмицы верующие вспоминают последние дни Христа на Земле, его страдания и распятие на кресте.
В Синаксаре (сборнике писаний святых отцов) объясняется, что дни Страстной седмицы называют Великими не потому, что они "больше других", а потому, что именно в эти дни совершались "великие и преестественные чудеса и чрезвычайные дела нашего Спасителя".
С окончанием Страстной недели завершается Великий пост, который в 2021 году начался 15 марта.
В Великий понедельник Церковь вспоминает несколько событий из Нового и Ветхого заветов. Одно из них – проклятие бесплодной смоковницы. Это единственное чудо Христа, направленное на уничтожение, а не на созидание. История гласит: по пути в Иерусалим Христос проголодался и увидел смоковницу, покрытую листьями. Это значило, что на дереве должны были быть плоды (они появляются раньше листьев). Но плодов на дереве не оказалось, тогда Иисус сказал: "Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек".
Бесплодная смоковница символизирует еврейский народ, внешне благочестивый, но отвергнувший Спасителя. "В богослужении Великого понедельника и Великого вторника неплодной смоковницей называется всякий грешник, не приносящий плодов покаяния и доброй жизни во Христе, и потому достойный наказания", – рассказывает портал religion.wikireading.ru.
В Великий понедельник также вспоминают притчи о злых виноградарях, о двух сыновьях и пророчества Христа о грядущих страданиях. Историю Ветхозаветного Иосифа трактуют как предсказание страданий и воскрешения Христа. Иосиф был невинно продан и унижен братьями, но после Бог его восстановил.
Существует несколько примет, связанных с Великим понедельником. Вот, например:
- Если этот день тёплый и солнечный – быть хорошему урожаю.
- Если опустить в воду золотые или серебряные украшения, а потом умыться этой водой – будешь молодым и богатым.
Комментарии
знаем еврейскую историю, а вот свою напрочь уже забыли - Иваны не помнящие родства.
1. Обычный первый день недели.
2. Без разницы.
3. Без разницы.
4. Всё что угодно.
5. Всё можно, как и в обычный день.
6. Всё можно, как и в обычный день.
7. Без разницы.