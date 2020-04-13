Великий понедельник: что нельзя делать в первый день Страстной недели

Страстная седмица – неделя, предшествующая Пасхе, – начинается с Великого понедельника. Рассказываем, когда будет Великий понедельник в 2020 году, что можно и нельзя делать в этот день, и какие приметы связаны с первым днем Страстной недели.
Великим называют последний понедельник перед Пасхой. А вся неделя, предшествующая главному христианскому празднику, именуется Страстной (или Великой) седмицей. В каждый из дней седмицы верующие вспоминают последние дни Христа на Земле, его страдания и распятие на кресте.
В Синаксаре (сборнике писаний святых отцов) объясняется, что дни Страстной седмицы называют Великими не потому, что они "больше других", а потому, что именно в эти дни совершались "великие и преестественные чудеса и чрезвычайные дела нашего Спасителя".
С окончанием Страстной недели завершается Великий пост, который в 2020 году начался 2 марта.
В Великий понедельник церковь вспоминает несколько событий из Нового и Ветхого завета. Одно из них – проклятие бесплодной смоковницы. Это единственное чудо Христа, направленное на уничтожение, а не на созидание. История гласит: по пути в Иерусалим Христос проголодался и увидел смоковницу, покрытую листьями. Это значило, что на дереве должны были быть плоды (они появляются раньше листьев). Но плодов на дереве не оказалось, тогда Иисус сказал: "Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек".
Бесплодная смоковница символизирует еврейский народ, внешне благочестивый, но отвергнувший Спасителя. "В богослужении Великого Понедельника и Великого Вторника неплодной смоковницей называется всякий грешник, не приносящий плодов покаяния и доброй жизни во Христе, и потому достойный наказания", – рассказывает портал religion.wikireading.ru.
В Великий понедельник также вспоминают притчи о злых виноградарях, о двух сыновьях и пророчества Христа о грядущих страданиях. Историю Ветхозаветного Иосифа трактуют как предсказание страданий и воскрешения Христа. Иосиф был невинно продан и унижен братьями, но после Бог его восстановил.
Существует несколько примет, связанных с Великим понедельником. Вот, например:
- Если этот день теплый и солнечный – быть хорошему урожаю.
- Если опустить в воду золотые или серебряные украшения, а потом умыться этой водой, – будешь молодым и богатым.
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