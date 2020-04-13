Великий понедельник: что нельзя делать в первый день Страстной недели

Что такое Великий понедельник?

Великим называют последний понедельник перед Пасхой. А вся неделя, предшествующая главному христианскому празднику, именуется Страстной (или Великой) седмицей. В каждый из дней седмицы верующие вспоминают последние дни Христа на Земле, его страдания и распятие на кресте.

В Синаксаре (сборнике писаний святых отцов) объясняется, что дни Страстной седмицы называют Великими не потому, что они "больше других", а потому, что именно в эти дни совершались "великие и преестественные чудеса и чрезвычайные дела нашего Спасителя".

С окончанием Страстной недели завершается Великий пост, который в 2020 году начался 2 марта.