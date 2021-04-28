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Вопрос дня



Материться, гадать и вязать: что ещё запрещено делать в Страстную среду

, ИА "Амител"
Рассказываем о приметах и запретах третьего дня последней недели перед Пасхой
Блудница Мария окропляет ноги Иисуса своими слезами раскаяния / Фото: divinerevelations.info

Блудница Мария окропляет ноги Иисуса своими слезами раскаяния / Фото: divinerevelations.info

Страстная, или Великая среда – третий день особой недели православного календаря. Это последняя неделя Великого поста, во время которой для верующих действует большое количество ограничений. Но главное, конечно, это не запрет на пищу, а духовное очищение. Рассказываем, в чём смысл этого дня.

1
В чём особенность Страстной среды?

В эту среду православные вспоминают два важных события, связанные с покаявшейся блудницей Марией Магдалиной и одного из 12 учеников Иисуса, предателем Иудой.

По преданию, Мария Магдалина пришла в этот день к Иисусу. Она покаялась ему в своих грехах, омыла его ноги своими слезами, а голову помазала маслом. И в этот же день Иуда Искариот решился предать своего учителя за 30 сребреников.

Часто говорят про этот день: Мария при грешной жизни выбрала раскаяние и попала в Царство Небесное, а Иуда с жизнью праведной выбрал духовную смерть.

"Иуда протянул руки к беззаконным; та искала оставления грехов, а этот взял сребреники. Грешница принесла миро для помазания Господа; ученик соглашался с беззаконными. Она радовалась, тратя миро многоценное; этот заботился продать Неоценимого. Она Владыку познавала, а этот от Владыки удалялся. Она освобождалась от греха, а этот делался пленником его", – писал святитель Иоанн Златоуст.

Православные на церковной службе в этот день прославляют грешницу, ведь Господь простил её грехи, и порицают сребролюбие и предательство Иуды.

2
Какие традиции чтут в этот день?

В среду православные начинают активно готовиться в Пасхе. Уже можно печь куличи и красить яйца, а также украшать дом к большому празднику.

Есть примета, что в Страстную среду талый снег становится целебной водой. Наши предки собирали талую воду, солили ее прошлогодней четверговой солью и окропляли смесью скот, дабы защитить его от болезней. Да и сами обливались святой водой в качестве очищения души и тела. При этом тело после такого обливания не вытирали – оно должно было высохнуть само.

Именно в среду начинают уборку дома, продолжая её в Чистый четверг. Это делается для того, чтобы успеть завершить всю работу до пятницы, когда домашними делами заниматься нельзя.

В среду, как и в любой день этой недели, нужно готовиться к Пасхе и духовно: раскаяться в грехах, попросить прощения и отпустить обиды. В среду утром совершается последняя на этой неделе утренняя литургия. А на вечерней службе – таинство исповеди.

3
Чего нельзя делать в Великую среду?

В этот день, как и во все остальные дни Страстной седмицы (недели), православные очень сдержанны в еде: употребляют только хлеб, овощи и фрукты.

Нельзя в этот день рубить дрова, шить, вышивать, вязать. И, конечно, нельзя устраивать увеселительные мероприятия. Не стоит ходить в кино, театр, смотреть телевизор. Пост – это не только ограничения в еде, но и духовные запреты.

Нельзя в этот день ругаться, кричать на кого-то, проявлять нетерпимость, сквернословить, осуждать.

Ни в коем случае не надо гадать на будущее. Гадания в православии не поддерживаются, а уж тем более перед большим и светлым праздником Пасхи.

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Комментарии

28.04.2021 08:27
- гость -

Материться и гадать весь год нельзя. Это тяжкие грехи.

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