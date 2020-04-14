Смысл Великого вторника в христианстве

Согласно Писанию, Иисус знал о том, что с ним произойдет в ближайшие дни, а потому старался как можно больше разговаривать со своими учениками. Он признался, что впереди ему грозят великие страдания, но тогда ученики не смогли этого понять.

Основные притчи этого дня: притча про 10 дев, которые ждали своего жениха. Пять из них были мудры, а пять – нет. В результате, когда у глупых дев закончилось масло в лампадах и они ушли его подливать, жених пришел и закрыл двери дома. Масло в данном случае символизирует веру.

Еще одна притча связана со знаменитым выражением "Кесарю – кесарево, а Богу – Богово". Фарисеи искали повод поссорить Христа с римской властью, чтобы его приговорили к смертной казни. И спросили, надо ли платить налоги кесарю. По их мнению, как бы ни ответил Христос, он был бы виновен: либо в глазах народа, либо – власти. Но Христос попросил принести ему динарий, на котором был профиль кесаря и сказал, что надо отдавать кесарю то, что ему полагается дать, а Богу принести Божие.

Обе эти притчи напоминают христианам – бодрствуйте и достойно приносите свои таланты Богу.