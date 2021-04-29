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Чистый четверг: что нельзя делать в четвёртый день Страстной недели

, ИА "Амител"
Верующие вспоминают последние дни жизни Христа на земле и готовятся к Пасхе
Тайная вечеря, омовение ног ученикам / Фото: steemit.com

Тайная вечеря, омовение ног ученикам / Фото: steemit.com

Четвёртый день Страстной седмицы – Чистый четверг. До Пасхи остаётся два дня, верующие усиленно готовятся к главному христианскому празднику. Amic.ru рассказывает, что принято и что запрещено делать в Чистый четверг и какие приметы связаны с этим днём.

1
Что такое Чистый четверг?

Чистый четверг – четвёртый день Страстной седмицы (последней недели накануне главного православного праздника Пасха). Чистый четверг иначе называют Великий четверг, Великий четверток, Страстной четверг.

Всю неделю перед Пасхой верующие вспоминают последние дни Христа на земле и готовятся отпраздновать его воскрешение.

2
Какие события из Библии вспоминают в Чистый четверг?

В Чистый четверг Церковь вспоминает важнейшие события из жизни Христа, описанные в Библии: Тайную вечерю, молитву Иисуса в Гефсиманском саду и предательство Иуды Искариота.

В эпизоде о Тайной вечере описывается последняя трапеза Иисуса с двенадцатью учениками, во время которой он предсказал предательство одного из них и дальнейшую судьбу христианства. Также Христос омыл ноги учеников, преподал им важнейшие заповеди о христианской любви и смирении, и установил таинство Евхаристии или Святого причастия (употребление освящённого хлеба и вина).

Согласно Евангелию, молитва в Гефсиманском саду стала для Иисуса последней перед арестом. Место молитвы почитается верующими, туда совершаются паломничества. В настоящее время здесь находится католическая церковь всех наций, построенная в 1924 году, возле её алтаря – камень, на котором, по преданию, молился Иисус.

После молитвы в Гефсиманском саду ученик Иисуса Иуда Искариот предал его. Он поцеловал Иисуса, указав таким образом страже на него. Это событие также принято вспоминать в Чистый четверг.

3
Что принято делать в Чистый четверг?

В Чистый четверг православные отправляются в храмы, где совершается литургия Василия Великого, освящается миро. Принято исповедоваться, совершать причастие. Вечером в храмах читают "Двенадцать Евангелий".

Народные традиции говорят о том, что в Чистый четверг православные просыпались раньше восхода Солнца и смывали грязь и грехи, принимая водные процедуры. Хозяйки занимались уборкой в домах, мыли иконы, выбрасывали ненужные вещи и стирали бельё. После этого в доме зажигали лампадки и свечи. Можно было начинать печь куличи и красить яйца.

Также в Чистый четверг делали "четверговую соль", которая, по поверьям, обладает целительной силой. Православные верили, что стрижка в этот день помогала избавиться от сглаза и порчи.

4
Что можно есть в Чистый четверг?
Продолжается Великий пост. Перед Страстной пятницей верующие едят не вареную растительную пищу, разрешены фрукты и овощи, орехи, мёд, сухофрукты. Запрещено употребление алкоголя.
5
Что нельзя делать в Чистый четверг?
Всю Страстную неделю, включая Чистый четверг, православным не рекомендуется веселиться, танцевать, петь, а также думать о плохом, сердиться и обижаться. До окончания уборки в доме запрещается печь куличи и красить яйца. Также не стоит одалживать в этот день деньги или что-либо ещё, оставлять грязную посуду или нестираные вещи.
6
Какие приметы есть в Чистый четверг?
  • Если в Чистый четверг вымыться и помыть дом, будет чисто весь год.
  • Если в этот день солнечно, светлой будет вся весна.
  • Если пересчитать все деньги в доме три раза, они не переведутся весь год.
  • Если пасхальный кулич не пропёкся, год будет хлопотным.
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Автор:
Анна Маковеева корреспондент

Комментарии

29.04.2021 10:36
- гость -

Так, пересчитываем деньги три раза, чтоб не перевелись весь год

29.04.2021 10:48
- гость -

что бы пересчитать нужно что бы оно было что пересчитать а оно все на карте не пойду снимать

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