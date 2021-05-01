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Великая суббота: чего нельзя делать в последний день перед Пасхой

, ИА "Амител"
Рассказываем о традициях Великой субботы и о том, какие события из Библии вспоминают накануне главного христианского праздника
В Великую субботу в храмах освящают куличи и яйца / Фото: klement.ru

В Великую субботу в храмах освящают куличи и яйца / Фото: klement.ru

Шестой день Страстной недели называют Великой субботой. Это заключительный день подготовки к главному христианскому празднику – Пасхе. Amic.ru рассказывает, как православные должны провести Великую субботу, и что в этот день запрещено делать.

1
Что такое Великая Суббота и когда она будет?

Великой называют субботу Страстной седмицы накануне Пасхи. Для истинно верующих Страстная суббота – и грустный, и радостный праздник. С одной стороны, православные оплакивают Христа, с другой стороны – они радуются его грядущему воскресению.

В 2021 году Великая суббота выпадает на 1 мая. Пасху православные празднуют 2 мая.

2
Какие события из Библии вспоминают в Великую субботу?

В каждый день Страстной седмицы Церковь вспоминает определённые события из Библии. В субботу воспоминания посвящены телесному погребению Иисуса Христа и его сошествию в ад. Коротко расскажем о них.

Согласно евангельскому повествованию, на погребении Иисуса присутствовали женщины и тайные ученики Христа из высших слоев общества (они меньше других рисковали быть арестованными). Один из учеников – Иосиф Аримафейский – попросил разрешения снять тело Иисуса с креста (по традициям, тела распятых должны были стать добычей птиц), купил плащаницу (материю, в которую завернули тело Христа) и предоставил свою гробницу для захоронения Учителя. Гробница была вырублена в скале возле сада близ Голгофы. Историки считают, что богатых горожан хоронили на территории бывших каменоломен. Рядом с гробницей была выставлена охрана. Погребение Христа – это последнее событие из Евангелия, где еще описывается земная жизнь Иисуса.

Во второй день пребывания Христа в гробе, по преданию, Иисус спустился в ад и вывел оттуда всех ветхозаветных праведников, а также Адама и Еву. В Новом Завете прямо не сказано об этом событии, есть лишь отдельные его упоминания в повествовании апостола Петра. Богословы видят пророчества этого события в Ветхом завете и в словах самого Христа.

3
Как проходит Великая суббота в церкви?

Субботним утром в церкви служится одна из самых красивых служб года – вечерня с литургией св. Василия Великого. На службе читают отрывки из Ветхого завета, в которых есть пророчество о воскресении Христа.

Именно в Великую субботу в храме Воскресения в Иерусалиме сходит Благодатный огонь. Это одно из главных чудес православной церкви, которое символизирует выход воскресшего Христа из гроба.

В Великую субботу в церкви освящают пасхальные куличи и яйца. Ближе к полуночи совершается полунощница, плащаницу переносят в алтарь и кладут её на престол. Там она остаётся 40 дней в память о пребывании Христа на Земле после воскресения.

4
Что нужно делать в Великую субботу?
К Великой субботе православные должны завершить подготовку к Пасхе (вымыть дом, выбросить ненужные вещи, испечь куличи и покрасить яйца). В субботу они могут освятить пасхальную еду в храме и посвятить день отдыху и молитвам.
5
Чего нельзя делать в Великую субботу?

В Великую субботу не принято заниматься хозяйственными делами, уборкой и выпечкой куличей. Нельзя веселиться, смеяться, развлекаться, а также ссориться с близкими людьми.

Поминать умерших в этот день тоже не рекомендуется, на кладбище лучше съездить в Радоницу. Родительский день в 2021 году выпадает на 11 мая.

6
Что можно есть в Великую субботу?
Великая суббота – последний день Великого поста. Если в Страстную пятницу верующие полностью воздерживались от пищи, то в субботу есть некоторое послабление. Накануне Пасхи разрешена пища, приготовленная на огне, с добавлением масла. Разрешён постный хлеб и сладости растительного происхождения. Те, кто держится монастырского устава, в Великую субботу питаются не вареным и не употребляют масла. Вино пить нельзя, но можно взвар (компот).
Читайте также в сюжете: Пасха-2021
Автор:
Анна Маковеева корреспондент

Комментарии

26.04.2019 15:54
- гость -

Что нужно делать в Великую субботу?
К Великой субботе православные должны завершить подготовку к Пасхе (вымыть дом, выбросить ненужные вещи, испечь куличи и покрасить яйца). В субботу они могут освятить пасхальную еду в храме и посвятить день отдыху и молитвам.

Чего нельзя делать в Великую субботу?
В Великую субботу не принято заниматься хозяйственными делами, уборкой и выпечкой куличей. Нельзя веселиться, смеяться, развлекаться, а также ссориться с близкими людьми.

Да чтож такое то?

26.04.2019 16:00
- гость -

"К субботе" значит до субботы, т.е. в пятницу, четверг и т.д. до субботы, а "в субботу", это собственно после пятницы именно в субботу...

26.04.2019 16:32
- гость -

По сути от части все правильно, но от того как это все преподносится больше желание забить появляется. Хотя в библии много полезных вещей написано, которые могут помочь человеку жить в гармонии с самим собой. Не буду осуждать церковь. Как говорится каждому своё.

26.04.2019 18:03
Ника

Это ужас какой-то, кто такие статьи пропускает??? п. 4 и 5 противоречие!!!!

26.04.2019 18:30
- гость -

противоречит 4 и 5 позиции

26.04.2019 19:44
- гость -

а в чем собственно противоречие?

К Великой субботе православные должны завершить подготовку к Пасхе (вымыть дом, выбросить ненужные вещи, испечь куличи и покрасить яйца)

т.е. за всю неделю по пятницу включительно они могли/должны это сделать


В Великую субботу не принято заниматься хозяйственными делами, уборкой и выпечкой куличей.

правильно, потому что все это сделали в предшествующие дни.

26.04.2019 22:45
Марина

Тут же пишут что в субботу можно печь итут же говорят что нелзя

26.04.2019 23:32
gorca

26.04.2019 22:45
Марина
Тут же пишут что в субботу можно печь итут же говорят что нелзя

Вы через букву читаете? Где написано, что в субботу можно печь куличи?

1.05.2021 07:21
- гость -

Завязывайте такую ерунду писать

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