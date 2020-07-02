В Монголии, на границе с республиками Алтай и Тыва зафиксирована вспышка бубонной чумы. Заразились два человека — мужчина и женщина. При этом врачи сообщают, что женщина находится в критическом состоянии. Сейчас на этой территории ввели карантин. Amic.ru на основе информации Роспотребнадзора рассказывает, насколько опасна чума, как ей можно заразиться и можно ли от нее сегодня вылечиться.
Да, бубонная чума – это та самая болезнь, которая наряду с холерой и оспой раньше полностью уничтожала население даже крупных городов. В Европе ее называли Черной смертью и не удивительно – плоть до конца XIX века летальность при бубонной форме чумы достигала от 95 до 99%.
Историки выделяют три пандемии чумы на нашей планете. Первая, ее еще иногда называют "юстиниановой чумой", произошла в 526-566 годы и погубила население Египта и Римской империи. Вторая произошла в 1346-1351 годы и стала самой масштабной, за что получила название "черная смерть". Она захватила Крым, Средиземноморье, Запад Европы и унесла более 50 млн. человеческих жизней. Третья пандемия началась в 1895 году на территории Индии и Гонконга. Тогда погибли 12 млн. человек.
Бубонная чума и сегодня относится к группе особо опасных острых инфекционных заболеваний. Именно поэтому во всем мире такое тщательное внимание к вспышкам этой болезни. И как только они происходят, то сразу объявляется жесткий карантин.
От человека к человеку чума передается воздушно-капельным путем. А можно заразиться и контактным способом — через прикосновение к заболевшему или через предметы, в том числе при обработке шкур инфицированных животных или при употреблении в пищу мяса животного, болевшего чумой.
Период инкубации заболевания составляет 2 -6 дней. Затем у человека резко повышается температура до 39-40°C и более, появляются слабость, головная и мышечные боли, тошнота, рвота, резкий упадок сил (или возбуждение), бессонница. Часто у больных отмечается помрачение сознания, бред, на коже могут появиться геморрагические высыпания.
При бубонной чуме поражены лимфатические узлы. На их месте возникают шишки, наполненные кровью и гноем. Такие образования получили в народе название бубон – отсюда и название самой болезни. Когда бубоны прорываются, образуются язвы.
Кроме бубонной существует несколько видов чумы: кожная, легочная, кишечная или септическая. Все они имеют свои клинические особенности. Самой сложной формой заболевания и самой опасной для окружающих является легочная форма чумы.
Поэтому важно своевременно обратиться к врачу при внезапном появлении таких симптомов, как высокая температура, озноб, сильная головная боль, тяжелое гнетущее состояние, затрудненное дыхание, кашель с кровью.
Можно. С изобретением антибиотиков лечение бубонной чумы происходит весьма успешно. При условии, что пациент вовремя обратился к врачу. Однако лечение будет не быстрым: больной проведет в стационаре 10 дней, пройдет курс терапии антибиотиками, а затем еще несколько месяцев должен будет находиться под наблюдением врачей.
Кстати, перелома в лечении бубонной чумы добились советские врачи. В 1947 году в Маньчжурии они первыми в мире применили для лечения больных чумой легкий антибиотик. В результате выздоровели даже те больные, которые считались безнадежными.
Это довольно-таки затруднительно. Дело в том, что возбудителем чумы является чумная палочка, которая постоянно существует в природе. Исследования показали, что природные очаги чумы существуют на всех континентах земного шара, кроме Австралии и Антарктиды.
Кроме того, чумой болеют не только люди, но и животные. Это мелкие млекопитающие, такие как лисы, зайцы, сурки, суслики, мыши и крысы. Ну и конечно, вряд ли получится ликвидировать всех блох и других насекомых, которые могут переносить эту инфекцию
Да, конечно есть. На территории, где произошла вспышка чумы, обязательно проводят иммунизацию всего населения. В случае прививки иммунитет держится год. Дальше требуется ревакцинация.
Кстати, вакцины от чумы разработали российские и советские ученые. Первую вакцину создал российский биолог-иммунолог Владимир Хавкин в 1898 году. Он организовал лабораторию в индийском городе Бомбей, где тогда бушевала эпидемия чумы. Хавкин приготовил противочумную вакцину, а ее эффект испытывал на себе. Вакцина спасла миллионы людей, а в Индии Хавкина до сих пор считают национальным героем.
Хавкин создал вакцину из убитых высокой температурой чумных палочек, но более эффективными являются препараты, полученные из живых штаммов с использованием бактериофагов. И такую вакцину создала в 1934 году советский ученый Магдалина Покровская. Ее испытание женщина тоже проводила на себе. Покровской была посвящена пьеса "Сильнее смерти", которую написали Жатких и Вечора, впечатлившись самоотверженностью ученого.
В первую очередь, соблюдая меры личной гигиены. Если вы отправились в поход, то старайтесь избегать прямого контакта с мелкими млекопитающими и грызунами.
Не допускайте попадания на тело и под одежду блох и клещей.
Не разбрасывайте объедки вокруг стоянки, так вы привлекаете грызунов – переносчиков блох.
Храните продукты в герметичных емкостях.
Не ешьте мясо диких зверьков. Так, в 2016-м году 10-летний мальчик в Горном Алтае заболел чумой после того, как съел мясо пойманного сурка. В апреле 2019 года в Монголии погибли супруги, которые также ели мясо сурка (в народе считается, что таким образом можно укрепить свое здоровье). И сейчас один из заболевших был доставлен в больницу после того, как съел мясо сурка.
Также не покупайте у местных жителей шкурки животных и изделия из них. Вряд ли эти вещи прошли необходимую обработку и обеззараживание. Вы рискуете подхватить серьезную болезнь.
При любом недомогании сразу же обращайтесь за медицинской помощью.
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