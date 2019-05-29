Где можно будет узнать о своих результатах ЕГЭ?

Узнать официальные результаты ЕГЭ можно в своей школе, либо обратившись в региональный орган управления образованием, в котором вы регистрировались на экзамен.

С предварительными результатами ЕГЭ можно ознакомиться на специальном сервисе, а также на портале Государственных услуг. В Алтайском крае есть сервис просмотра индивидуальных результатов ГИА.