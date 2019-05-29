Среда, 29 Май, 15:43

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,54
€ 72,17
Обь
471см +12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Вопрос дня



Как изменились правила ОМС и что это значит для пациентов

, ИА "Амител"
Рассказываем, зачем изменили правила обязательного медицинского страхования, и как это оценивают эксперты
Пациенты смогут менять страховую компанию на сайте Госуслуг / Фото: ruud.ru

Пациенты смогут менять страховую компанию на сайте Госуслуг / Фото: ruud.ru


Новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС) вступили в силу 28 мая. Amic.ru выяснил, что конкретно меняется для пациентов, страховых компаний и медицинских организаций.

1
Какой документ изменил правила обязательного медицинского страхования?
Новые правила утверждены приказом Минздрава России от 28.02.2019 № 108н "Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования". Документ был зарегистрирован в Минюсте России 17 мая, а 28 мая он вступил в действие. Правила сформулированы в приложении к приказу Минздрава, посмотреть полную версию документа можно здесь.
2
Зачем изменили Правила обязательного медицинского страхования?
Основная идея изменений – необходимость уделить большее внимание профилактике заболеваний среди населения. Напомним, правительство поставило перед регионами задачу значительно увеличить продолжительность жизни россиян, а профилактика в этом случае имеет большое значение. В новых Правилах обязательного медицинского страхования прописаны конкретные изменения в работе поликлиник и страховых организаций, которые должны качественно трансформировать всю систему.
3
Изменятся правила оформления страхового полиса?

Полис по-прежнему можно оформить в виде бумажного документа и пластиковой карты. Выбор в этом случае остается за пациентом. Во время замены полиса человеку выдадут временный документ, по новым правилам срок его действия увеличен с 30 до 45 дней на случай "несостыковок и задержек".

Совершеннолетние граждане могу выбирать, в какую страховую организацию обратиться. Это важно, так как в связи с изменениями функции страховщиков расширятся: они будут не просто выдавать полис, но и консультировать по видам лечения, напоминать о диспансеризации и даже решать конфликты с медицинскими организациями.

Сменить страховую организацию можно раз в год. Теперь для этого можно подать заявление на сайте территориального фонда ОМС, на портале Госуслуг или МФЦ.

4
Как изменится работа страховщиков?

Функции страховых компаний существенно расширятся. "Страховщики должны отслеживать и контролировать все этапы медпомощи и принимать меры для устранения недостатков в процессе лечения, а не постфактум", – рассказал "РГ" член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.

Теперь страховщики будут обязаны:

  • напоминать о том, что пациент должен пройти диспансеризацию и где это можно сделать по вечерам и в выходные дни;
  • рассказывать, какие медицинские организации работают в системе ОМС и в какие из них можно "прикрепиться";
  • напоминать о визите к врачу и прохождении обследования тем, кто стоит на диспансерном учете;
  • решать конфликты пациентов и медицинских организаций;
  • помогать, если долго не подходит очередь на обследование или плановую госпитализацию;
  • назначать экспертизу, если есть сомнения в качестве оказанной медпомощи;
  • обеспечить дистанционную консультацию высококвалифицированного специалиста, чтобы обеспечить право пациента на "второе мнение";
  • вести "историю страховых случаев" пациентов с онкологией, которая позволит проанализировать, как быстро был поставлен диагноз и началось лечение.

Пообщаться со страховщиком можно будет не только по круглосуточной горячей линии (указан на полисе ОМС), но и прямо в медицинской организации – непосредственно там, где нарушаются права пациентов. Как сообщил Алексей Старченко, по новым правилам медорганизации обязаны предоставлять место для работы страховых представителей второго и третьего уровней.

5
Что изменится для медицинских организаций?

Медицинским организациям, которые работают в сфере ОМС, придется подавать в ТФОМС больше данных, сообщает портал правовой информации "Гарант.ру".

Речь идет о следующих сведениях:

  • численность застрахованных лиц и территория обслуживания;
  • виды диагностических и консультативных услуг – для организаций, которые оказывают только диагностические и (или) консультативные услуги взрослым и детям;
  • фактически выполненные за прошлый год объемы услуг и планируемые объемы на будущий год.

Еще одно изменение для медицинских организаций касается штрафов за нарушения. Так, за "информационные" нарушения (отсутствие нужных сведений на сайте и стендах) медучреждения станут платить меньше: будет применяться коэффициент 0,3, а не 0,5 как раньше.

Для других нарушений штрафы, напротив, увеличили. Как рассказал Алексей Старченко, главная цель штрафных санкций – не уменьшение финансирования больниц, а стимулирование перехода на современные схемы лечения. Он привел такой пример:

"Вот стандартная ситуация: больному назначают давно известную схему химиотерапии, тогда как в соответствии с утвержденными Минздравом клиническими рекомендациями необходимо провести генетические исследования и по их результатам назначить современный дорогостоящий таргетный препарат. Если такого исследования никто не назначил, пациент фактически оказывается лишен права на таргетную терапию, которая сегодня уже обеспечена финансами".

6
Как эксперты оценивают изменения?

Основатель системы ОМС России Владимир Гришин в разговоре с RT назвал программу "очень важной со всех точек зрения". По словам эксперта, усиление профилактической направленности позволит лучше оценить уровень здоровья населения и запланировать необходимый объем средств на систему здравоохранения.

Он отметил, что для четкой работы системы нужно увеличивать численность медперсонала и предусмотреть возможности для лечения выявленных заболеваний.

"Необходимо увеличивать численность персонала, платить сотрудникам достойные деньги. Для населения понимание своего собственного здоровья и посещение врачей важно, и необходимо понимать, что после всего этого мы сможем наметить комплекс медицинских и реабилитационных мероприятий", – сказал Владимир Гришин.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

29.05.2019 15:37
Наталия

Нас опять поимели.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
15:28
Чемальскую ГЭС восстановят на Алтае к 2021 году 1
15:15
Барнаульца отправили в колонию за броски табуретом в полицейского 2
15:02
Дорогу в Горно-Алтайске восстановят после прокладки газопровода 0
14:50
Судебных приставов из Республики Алтай подозревают в служебном подлоге 0
14:39
Барнаульское "Динамо" завершило сезон ничьей с "Зенитом" 1
14:27
Водитель иномарки чудом выжил в ДТП с уборочной техникой в Бийске 2
14:14
Смертельная красота: фотографии самой высокой горы в мире 2
14:10
Как за считанные часы изменить к лучшему свой бизнес 3
14:07
Хотите похудеть? Пейте 0
14:03
ОНФ предлагает ввести ответственность для хозяев авто, мешающих вывозу мусора 4
13:55
Как изменились правила ОМС и что это значит для пациентов 1
13:41
"Русский след" в отставке вице-канцлера Австрии оказался фикцией 1
13:28
Алтайский депутат предложил прописать права и обязанности велосипедистов 9
13:12
Найти прорывные решения: как в Алтайском крае хотят поддержать малый бизнес 0
13:01
Россельхознадзор поддержал запрет на ввоз мяса и молока 0
12:47
Зачем работодателю ваша кредитная история и почему она может испортиться 0
12:32
Самых красивых мисс и мистера выберут на конкурсе в Барнауле 5
12:23
Губернатор рассказал, как подросток с топором проник в школу Вольска 5
12:13
Ученым впервые удалось сфотографировать редкую панду-альбиноса 0
12:03
Более 12 тысяч школьников Алтайского края сдают ЕГЭ по математике 29 мая 1
11:49
Вьетнамское телевидение снимает серию сюжетов об Алтайском крае 4
11:39
"Ростелеком" фиксирует рост популярности бесплатного Wi-Fi в алтайских селах 2
11:35
Часть барнаульского мусорного полигона может быть рекультивирована 0
11:27
Названы самые востребованные профессии в России 5
11:14
Мария Прусакова вернула себе пост главы фракции КПРФ в Алтайском парламенте 7
11:03
На Украине "исчезли" серверы с секретными данными СНБО 6
10:45
Студент АлтГТУ вошел в двадцатку лучших по итогам олимпиады по приборостроению 6
10:39
Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина 26
10:29
Названо самое распространенное нарушение на ЕГЭ в Алтайском крае 4
10:17
Летние цветы начали высаживать в Барнауле 0
10:07
Гендиректора крупнейшей уранодобывающей компании подозревают во взятке 0
09:48
Алтайские дорожники начали ремонт на двух участках федеральных трасс. Карта 1
09:39
В России планируют ввести "отцовский капитал" 11
09:29
Новые ФАПы появятся в 12 алтайских селах в 2019 году 2
09:15
Водители автобусов устроили "разборки" на остановке в Горно-Алтайске 4
08:57
Завод по утилизации отходов запустят в Барнауле 7
08:38
"За ВДВ": Водитель барнаульского автобуса получил в челюсть 18
08:22
Житель Новоалтайска выгнал хозяйку дома и закрылся изнутри 1
08:02
Накушались: Томенко поручил достроить "замороженный" тубдиспансер не переплатив 10
07:44
Треть налоговых поступлений на Алтае обеспечивает малый и средний бизнес 3
07:33
Алтайскому краю для сбора ТКО не хватает 15 тысяч мусорных площадок 0
07:23
Как, когда и где можно узнать результаты ЕГЭ в 2019 году 0
07:15
Volkswagen стал лауреатом премии "Автомобиль года в России – 2019" 0
07:06
Куда уходят деньги: кто и за что должен платить транспортный налог 8
07:02
Ремонт с кешбэком: где качественно и выгодно обслужить автомобиль 0
06:55
"Там, где живут боги": как покоряли Эверест 7
06:32
Взросление в кадре: скандальные фото постсоветского лагеря "Артек" 14
06:01
Барнаульский архитектор займется реконструкцией "Родины" для переезда планетария 24
05:56
Усиление наказания за пьяные ДТП с жертвами рассмотрят в Госдуме 4
04:56
Захарова пошутила над возвращением Саакашвили на Украину 11
03:19
Ученые заявили, что слоны находятся на грани вымирания 0
02:26
Назарбаев вручил Путину орден имени Назарбаева 6
01:36
Рогозин лично проконтролирует первый пуск "Протона" в 2019 году 1
00:14
Ученые выяснили, что люди научились ходить и работать из-за вспышки сверхновой 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.