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Завещания, ОСАГО и роуминг: какие законы вступят в силу в июне 2019 года

, ИА "Амител"
Рассказываем об изменениях в законодательстве, которые коснутся большинства граждан
Фото: zakony2017.ru

Фото: zakony2017.ru

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Серия новых законов вступает в силу в июне 2019 года. Нормативные документы касаются порядка наследования, выплат по ОСАГО, строительства новых домов, взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками продуктов, зарубежных активов и других аспектов. Подробнее – в материале Amic.ru.

Отмена роуминга

В начале лета вступает в силу закон об отмене роуминга внутри страны: все входящие звонки на номера всех операторов мобильной связи в любом регионе России должны стать бесплатными. Никаких дополнительных действий (настроек, заявлений и запросов) абонентам совершать не нужно, отмена роуминга произойдет автоматически.

Как сообщает ТАСС, фактически операторы связи, за исключением тех, что работают в Крыму, по требованию антимонопольщиков отменили внутрисетевой и национальный роуминг еще осенью 2018 года. Крымские операторы связи ("К-Телеком", "КТК-Телеком", "Крымтелеком" и "Севтелеком") подготовились к отмене роуминга только к лету 2019 года.

Споры по ОСАГО

Разногласия между страховщиками и потерпевшими по поводу выплат по ОСАГО с июня в досудебном порядке будет обязательно рассматривать финансовый омбудсмен. Для граждан обращения к нему будут бесплатными, для страховщиков – платными (45 тысяч рублей), если решение примут не в их пользу. Добровольное выполнение условий потерпевшего во время разбирательства может снизить эту сумму до 7,5 тысячи рублей. Финансовый омбудсмен будет решать и трехлетние конфликты, если их еще не рассматривали в суде.

Компенсации по ОСАГО

Расширен список тех, кто может получить компенсацию по ОСАГО. В частности, в него включены наследники, представители потерпевшего по нотариальной доверенности и другие лица.

Еще одно изменение касается оформления документов о ДТП без участия полицейских. Теперь водители смогут оформить самостоятельно документы о ДТП, даже если в аварии участвовала машина, застрахованная за рубежом.

Правила регистрации автотюнинга

Для того чтобы провести тюнинг автомобиля, россияне должны будут получить разрешение в ГИБДД, предоставив предварительное заключение технической экспертизы и другие документы. Самый распространенный тюнинг в России – перевод двигателя на газ, установка фаркопа (крюка для крепления прицепа) и установка силовых бамперов и экспедиционных багажников для езды по бездорожью.

Нюансы наследования

Два изменения, которые вступают в силу с 1 июня 2019 года, касаются наследования. Теперь супруги смогут составлять совместное завещание, в котором будет прописано, кому и в какой последовательности перейдет наследство в случае смерти одного из них. Завещание утратит силу при разводе, также его можно будет оспорить в любой момент.

Второе изменение – возможность заключить наследственные договоры, в которых человек может прописать определенные условия для наследников (например, чтобы ухаживали за ним). Если наследователь передумает, он будет обязан возместить несостоявшимся наследникам все расходы, которые они понесли, выполняя его условия.

Такой договор и совместное завещание супругов должны быть не просто заверены, но и сняты на видео.

Газовая сигнализация

Минстрой утвердил новые правила проектирования систем газоснабжения в новых домах, в которых сказано, что в теплогенераторных помещениях, в квартирах (если там есть газовое оборудование) необходимо устанавливать газовые анализаторы, которые смогут автоматически прекращать подачу газа в случае утечек. Также в газифицированных домах рекомендуют устанавливать специальные окна, которые легче вылетают при взрыве и тем самым гасят силу удара, и соблюдать рекомендованные размеры кухонь, где установлены газовые плиты.

Отметим, что новые правила носят рекомендательный характер.

Возврат скоропортящихся продуктов поставщику

Магазины не смогут больше возвращать поставщикам непроданные продукты со сроком годности менее 30 дней (исключение – письменное заявление поставщика о согласии на возврат). Один из авторов поправок в закон, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, рассказала, что это защитит производителей от убытков и подтолкнет торговые сети снижать цены на продукты с истекающим сроком годности.

Производители продуктов поддерживают нововведения, но считают, что это приведет к сокращению ассортимента, ведь торговцы попытаются минимизировать риски и брать на реализацию только хорошо известные покупателям продукты, которые пользуются большим спросом.

Возвращение активов из-за рубежа

С 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года граждане, которые имеют активы за рубежом, могут перевести их в Россию, подав специальную декларацию. Амнистия капиталов освобождает этих граждан от налоговой, административной и уголовной (по экономическим статьям) ответственности за нарушение валютного и налогового законодательства.

Если владельцы иностранных компаний станут резидентами России, их освободят от налога на доходы физлиц. Для регистрации возвращенных в страну активов создали специальные административные районы в Приморье и в Калининградской области.

Внимание картам иностранных банков

Росфинмониторинг будет собирать информацию о снятии наличных с карт, выпущенных зарубежными банками: с 27 июня банки обязали предоставлять такую информацию в течение трех дней. По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Игоря Дивинского, в "секретный" перечень иностранных банков, скорее всего, попадут те, что находятся в странах с высокой террористической активностью. На российские "дочки" иностранных банков эти требования не распространятся.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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