"Здравствуйте, помогите разобраться в ситуации: купила квартиру в новом доме без счетчика, но временно там не проживаю. Все необходимые документы в УК предоставила, но мне все равно выставляют в счете электроснабжение и электроснабжение на ОДН. Могу я не оплачивать эти платежи?", — обратилась к гендиректору БГЭС читательница ИА "Амител" Марина во время онлайн-конференции на сайте.

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

Сейчас вы оплачиваете электроэнергию по нормативу. В вашем случае для учета энергопотребления в квартире нужно установить электросчетчик. Он позволит избежать лишних расходов. По установке прибора учета вы можете обратиться в нашу организацию по телефону: 506-001. Что касается ОДН, то коммунальные расходы на общедомовые нужды или СОИ собственники обязаны оплачивать в полном объеме, независимо от проживания. Таким образом они несут бремя ответственности за общедомовое имущество. Поэтому начисления платежей правомерны и подлежат оплате в полном объеме.