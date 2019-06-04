Российский зритель не увидит оригинальной истории о жизни Элтона Джона. Музыкальный фильм "Рокетмен" претерпел цензуру. Как стало известно после премьеры ленты, состоявшейся в Москве 30 мая, некоторые сцены были вырезаны. Но ограничение у фильма "для зрителей старше 18-ти лет" осталось.

Убрали "лишнее"

Для российского проката из картины "Рокетмен" убрали некоторые любовные сцены, в том числе сцены поцелуев мужчин, а также фрагменты с наркотиками, сообщают "Ведомости". Более того, титры картины тоже подверглись цензуре. Оттуда удалили фотографию главного героя картины с супругом. В подписи к фотографии говорилось, что музыкант встретил настоящую любовь.

Компания "Централ партнершип" подтвердила удаление некоторых сцен из киноистории певца. Причину цензуры сформулировали как "для соответствия картины законодательству России". В свою очередь в министерстве культуры РФ заявили, что указаний прокатчику удалять сцены из фильма никто не давал.

Мнение Элтона Джона об "адаптации" фильма

По словам Элтона Джона, успех будущей картины был обеспечен, потому что история не требовала от создателей фильма приукрашивать действительность, – рассказывают на портале filmpro. Музыкант хотел, чтобы в фильме правдиво показали как светлые, так и темные стороны его карьеры.

"Некоторые студии хотели, чтобы в фильме было по минимуму секса и наркотиков. Так можно получить менее строгий возрастной рейтинг. Но штука в том, что образ жизни у меня был строго 18+. И не вижу большого смысла представлять все так, будто после каждого выступления я мирно возвращался в отель с Библией и стаканом теплого молока", – прокомментировал ситуацию с цензурой актер.

На странице в Facebook Элтон Джон рассказал, что не согласен с решением подвергать "Рокетмена" цензуре на российском рынке, передают содержания поста "Ведомости". Российский зритель будет лишен возможности познакомиться с оригинальной историей, которая была создана. "Это печальное отражение расколотого мира, в котором мы живем, и того, как он жестоко может отвергать любовь между двумя людьми", – говорится в соцсети.

"Дядя в яркой одежде"

После просмотра обеих версий фильма, кинокритик Антон Долин, который в 2013 году выступал против закона о запрете "пропаганды гомосексуализма", прокомментировал цензуру кинопремьеры: "Теперь складывается ощущение, что гей – это такой боязливый нюня с комплексами... У фильма рейтинг 18+, но вы можете вести на него детей любого возраста. В худшем случае они спросят вас, что такое "гей". А вы ответите: "Детка, это такой дядя в яркой одежде с блестками, который все время нервничает", – сообщается на kinopoisk.

Также интернет-ресурс пишет, что биография знаменитого музыканта показывалась в Каннах вне конкурса. После просмотра картины зрители аплодировали стоя.