Почему 4 июня отмечают день Василиска?

Согласно церковному календарю, 4 июня вспоминают мученика Василиска, который был христианином и отказался приносить жертву языческим богам, за что и был обезглавлен.

В народе же существует поверье, что якобы в этот день из яйца семигодовалого петуха, высиженного жабой, может вылупиться царь всех змей – Василиск. Это чудовище способно убивать взглядом или дыханием. Кстати, возможно, именно эта легенда способствовала тому, что в День Василиска народ развлекался тем, что рассказывал друг другу всякие небылицы.

Считалось, что с этого дня начиналась русалочья неделя – русалки выходили в поля и водили хороводы, заманивая ночных путников.

Кстати, цветок василек, по одной из легенд, – это молодой парень, который увлекся русалкой и превратился в цветок, синий, как вода. В народе считалось, что собранные в этот день васильки приносят удачу в дом.