4 июня по народному календарю отмечают День Василиска. Еще этот день называют Васильковым и Соловьиным. Рассказываем, чего опасались в этот день наши предки и зачем собирали васильки.
Согласно церковному календарю, 4 июня вспоминают мученика Василиска, который был христианином и отказался приносить жертву языческим богам, за что и был обезглавлен.
В народе же существует поверье, что якобы в этот день из яйца семигодовалого петуха, высиженного жабой, может вылупиться царь всех змей – Василиск. Это чудовище способно убивать взглядом или дыханием. Кстати, возможно, именно эта легенда способствовала тому, что в День Василиска народ развлекался тем, что рассказывал друг другу всякие небылицы.
Считалось, что с этого дня начиналась русалочья неделя – русалки выходили в поля и водили хороводы, заманивая ночных путников.
Кстати, цветок василек, по одной из легенд, – это молодой парень, который увлекся русалкой и превратился в цветок, синий, как вода. В народе считалось, что собранные в этот день васильки приносят удачу в дом.
4 июня славяне отмечали еще и день рождения Ярилы – Бога природы и животных. А потому в этот день старались отказаться от полевых и садовых работ. Иначе, согласно народному поверью, поле заполонят васильки, а огород – полынь.
Если какая-то хозяйка решалась все-таки в этот день высадить огурцы, то делать это следовало втайне от всех, даже от домочадцев, иначе урожая не будет.
Девушки гадали на свою судьбу в этот день – плели венки и бросали их в воду. Если венок шел ко дну, то это означало, что впереди ждет какое-то несчастье.
Смотрели на то, какая роса выпадет утром – если обильная, то год будет плодородным. Если с утра туман – жди богатого урожая грибов.
Если в этот день появились в большом количестве пауки и оводы – значит, будет хороший урожай грибов.
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