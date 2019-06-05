Некоторые категории физлиц имеют право на налоговые льготы. Их можно получить по налогу на землю, транспортному налогу, а также по налогу на имущество. О том, кто имеет право на такие льготы, читайте в материале "Кто имеет право на налоговые льготы по имуществу, земле и авто". А теперь расскажем, как их получить. Все об этом и других налогах для физических лиц, о льготах и вычетах читайте в нашем специальном проекте "Все о налогах для физических лиц".

Да, обязательно. Если право на льготу только возникло, то необходимо подать в любой налоговый орган заявление о предоставлении льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц по установленной форме .

Нет, если вы ранее направляли заявление и там не был указан конкретный период на льготу, то подавать каждый год документы не нужно.

через "Личный кабинет налогоплательщика" (для зарегистрированных); по почте в любую налоговую инспекцию; лично в любую налоговую инспекцию; через некоторые МФЦ.

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На сколько объектов распространяется льгота?

Только на один объект из одной категории. То есть только на одну квартиру из нескольких или на один участок земли из нескольких. Объект выбирает сам налогоплательщик.

Уведомление о выбранных объектах, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота. Если человек не сделал выбор, то льгота будет в отношении объекта с максимальной исчисленной суммы налога.