Некоторые категории физлиц имеют право на налоговые льготы. Их можно получить по налогу на землю, транспортному налогу, а также по налогу на имущество. О том, кто имеет право на такие льготы, читайте в материале "Кто имеет право на налоговые льготы по имуществу, земле и авто". А теперь расскажем, как их получить. Все об этом и других налогах для физических лиц, о льготах и вычетах читайте в нашем специальном проекте "Все о налогах для физических лиц".
Надо ли уведомить налоговую о праве на льготу?
Да, обязательно. Если право на льготу только возникло, то необходимо подать в любой налоговый орган заявление о предоставлении льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц по установленной форме.
Нужно ли подавать заявление каждый год?
Нет, если вы ранее направляли заявление и там не был указан конкретный период на льготу, то подавать каждый год документы не нужно.
Как подать заявление?
Подать заявление можно разными способами:
через "Личный кабинет налогоплательщика" (для зарегистрированных);
по почте в любую налоговую инспекцию;
лично в любую налоговую инспекцию;
через некоторые МФЦ.
На сколько объектов распространяется льгота?
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