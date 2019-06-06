Налоговый вычет – это возврат из бюджета суммы уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Имущественным налоговым вычетом можно воспользоваться только один раз в жизни, зато возвращает государство немалую сумму. О том, за что и как можно получить вычет, читайте в материале Amic.ru. Все об этом и других налогах для физических лиц, о льготах и вычетах смотрите в нашем специальном проекте "Все о налогах для физических лиц".
Кто имеет право на вычет?
- строительство или приобретение дома/квартиры или долей в них, земельных участков под ними;
- погашение процентов по кредитам, полученным от российских организаций или ИП, на строительство или покупку жилья, доли в нем, участка под ним;
- погашение процентов по кредитам, полученным от российских банков, на рефинансирование кредитов на строительство или покупку жилья, доли в нем, участка под ним.
В состав расходов не входит: перепланировка и реконструкция помещения, покупка сантехники и иного оборудования, оформление сделок и другое.
Вычет нельзя получить, если:
- строительство или покупка оплачены за счет работодателя или иных лиц, средств материнского капитала, бюджетных средств;
- сделка совершена с родственником.
3 000 000 рублей – максимальная сумма расходов на строительство и приобретение жилья (земли под него) при погашении процентов по кредитам. Вычет можно получить в размере максимум 390 000 рублей.
Итого: максимум 650 000 рублей.
Декларацию на вычет можно подать в любое время в течение трех лет предшествующих году оплаты расходов.
Для получения имущественного вычета по окончании года через налоговую нужно:
- Получить справку из бухгалтерии по форме 2-НДФЛ
- Заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ
- Предоставить в налоговую копии документов:
- Свидетельство о госрегистрации права на жилой дом, квартиру, комнату или земельный участок под жилье, а также в случае с квартирой или комнатой договор о покупке.
- Целевой кредитный договор или договор займа, договор ипотеки, график погашения кредита и уплаты процентов.
- Платежные документы, подтверждающие покупку, а также свидетельствующие об уплате процентов по кредиту, займу, ипотечному договору.
Если имущество в общей совместной собственности, то нужно предоставить в налоговую копию свидетельства о браке. А также письменное заявление о договоренности сторон – участников сделки о распределении размера имущественного налогового вычета между супругами.
Для получения имущественного вычета в течение года через работодателя:
- предоставить в налоговую заявление в произвольной форме на получение уведомления от налогового органа о праве на имущественный вычет, копии документов, указанных выше (при себе необходимо иметь оригиналы),
- получить уведомление и предоставить его работодателю.
Да, можно, но общая сумма вычета в год не может превышать 13%, уплаченных гражданином, от суммы доходов. При имущественном вычете невыбранная сумма переносится на следующий год. По вычетам на образование и лечение учитываются расходы только за год, неиспользованная сумма не переносится на следующий налоговый период.
Комментарии
предшествующих году оплаты расходов...
Это как???