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Государство вернет: как получить имущественный налоговый вычет

, ИА "Амител" , Александра Черданцева
Какова максимальная сумма и по каким тратам деньги по вычету вернуть не удастся
Фото: dpchas.com.ua

Фото: dpchas.com.ua


Налоговый вычет – это возврат из бюджета суммы уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Имущественным налоговым вычетом можно воспользоваться только один раз в жизни, зато возвращает государство немалую сумму. О том, за что и как можно получить вычет, читайте в материале Amic.ru. Все об этом и других налогах для физических лиц, о льготах и вычетах смотрите в нашем специальном проекте "Все о налогах для физических лиц".

1

Кто имеет право на вычет?

Физические лица, которые являются налоговыми резидентами в РФ и уплачивают НДФЛ (13%). Получить вычет не могут пенсионеры, безработные и некоторые другие категории, которые не платят налог с дохода. Вычет делается при покупке недвижимости, оплаты обучения и лечения. 
2
По каким направлениям расходов можно получить вычет?
Вычет можно получить по трем направлениям:
  • строительство или приобретение дома/квартиры или долей в них, земельных участков под ними; 
  • погашение процентов по кредитам, полученным от российских организаций или ИП, на строительство или покупку жилья, доли в нем, участка под ним; 
  • погашение процентов по кредитам, полученным от российских банков, на рефинансирование кредитов на строительство или покупку жилья, доли в нем, участка под ним.  
В состав расходов для вычета входит также: разработка проекта и сметы строительства, покупка строительных и отделочных материалов, покупка недостроенного дома и работы по его достройке, квартиры под отделку, организация на жилом объекте электро-, водо- и газоснабжения и канализации, приобретение прав на квартиру (доли) или комнату в строящемся доме. 

В состав расходов не входит: перепланировка и реконструкция помещения, покупка сантехники и иного оборудования, оформление сделок и другое. 

Вычет нельзя получить, если:

  • строительство или покупка оплачены за счет работодателя или иных лиц, средств материнского капитала, бюджетных средств;
  • сделка совершена с родственником.
3
Какова максимальная сумма вычета? 
2 000 000 рублей – максимальная сумма расходов на строительство или приобретение жилья или нескольких объектов, с которой будет исчисляться налоговый вычет. Вычет можно получить в размере максимум 260 000 рублей;

3 000 000 рублей – максимальная сумма расходов на строительство и приобретение жилья (земли под него) при погашении процентов по кредитам. Вычет можно получить в размере максимум 390 000 рублей.

​Итого: максимум 650 000 рублей. 
4
За какой срок можно получить вычет?

Декларацию на вычет можно подать в любое время в течение трех лет предшествующих году оплаты расходов. 

5
Как оформить вычет?

Для получения имущественного вычета по окончании года через налоговую нужно: 

  1. Получить справку из бухгалтерии по форме 2-НДФЛ
  2. Заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ
  3. Предоставить в налоговую копии документов:
  • Свидетельство о госрегистрации права на жилой дом, квартиру, комнату или земельный участок под жилье, а также в случае с квартирой или комнатой договор о покупке. 
  • Целевой кредитный договор или договор займа, договор ипотеки, график погашения кредита и уплаты процентов. 
  • Платежные документы, подтверждающие покупку, а также свидетельствующие об уплате процентов по кредиту, займу, ипотечному договору. 

Если имущество в общей совместной собственности, то нужно предоставить в налоговую копию свидетельства о браке. А также письменное заявление о договоренности сторон – участников сделки о распределении размера имущественного налогового вычета между супругами. 

Для получения имущественного вычета в течение года через работодателя

  • предоставить в налоговую заявление в произвольной форме на получение уведомления от налогового органа о праве на имущественный вычет, копии документов, указанных выше (при себе необходимо иметь оригиналы),
  • получить уведомление и предоставить его работодателю.  
6
Можно ли одновременно получать вычеты на недвижимость, обучение и лечение?

Да, можно, но общая сумма вычета в год не может превышать 13%, уплаченных гражданином, от суммы доходов. При имущественном вычете невыбранная сумма переносится на следующий год. По вычетам на образование и лечение учитываются расходы только за год, неиспользованная сумма не переносится на следующий налоговый период. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.06.2019 08:19
- гость -

предшествующих году оплаты расходов...
Это как???

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