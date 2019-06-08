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Как получить налоговый вычет на обучение и лечение

, ИА "Амител" , Александра Черданцева
Кто имеет право на такой вычет и какие нужны документы
Фото: chicagocrusader.com

Фото: chicagocrusader.com


Далеко не все россияне знают, что могут получить налоговый вычет за обучение и лечение себя или родственников. А между тем, право на возврат 13% подоходного налога есть у многих категорий граждан. Рассказываем, у каких именно и что нужно сделать. Больше о налогах для физических лиц, льготах и вычетах читайте в специальном проекте Amic.ru "Все о налогах для физических лиц".

1
Сколько можно получить в качестве вычета?
Максимальная сумма расходов для вычета на лечение, приобретение медикаментов, собственное обучение, обучение братьев и сестер, уплату взносов на накопительную часть трудовой пенсии, добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение – 120 000 рублей
Максимальная сумма расходов для вычета на обучение детей – 50 000 рублей.
Вычет на обучение и лечение можно получить как по итогам года в налоговой, так и через работодателя.
2
Кто и как может получить вычет на лечение?

Вычет на лечение можно получить за платное лечение, покупку лекарств (именно по назначению врача), лабораторные исследования, взносы, уплачиваемые страховым организациям по договорам личного медицинского страхования себя, супругов, детей до 18 лет. 

Список документов для вычета на лечение:

  • справка 2-НДФЛ;
  • декларация 3-НДФЛ;
  • заявление на получение вычета;
  • справка об оплате, чеки, подтверждающие расходы;
  • договоры добровольного медицинского страхования или страхового медицинского полиса добровольного страхования (при лечении);
  • оригинал рецепта с назначением лекарств по установленной форме с проставлением отметки "Для налоговых органов, ИНН налогоплательщика" (при покупке лекарств);
  • документы, подтверждающие степень родства с человеком, для которого было оплачено лечение или лекарства. 
3
Кто и как может получить вычет на обучение?

Вычет на обучение могут получить граждане за свое платное обучение (повышение квалификации), обучение детей в детсадах, школах, ссузах и вузах (до 24 лет) или братьев/сестер за свой счет. Обучение детей должно быть очным, как в коммерческом, так и в бюджетном учреждении. У образовательного учреждения должна быть лицензия или иной документ, подтверждающий статус учебного заведения любой формы обучения (дневная, вечерняя, заочная, иная). 

Список документов для вычета на обучение:

  • справка 2-НДФЛ;
  • декларация 3-НДФЛ;
  • заявление на получение вычета;
  • договор на обучение с указанием лицензии, допсоглашение, если было увеличение стоимости обучения;
  • справка, подтверждающая очную форму обучения;
  • чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения, документы, подтверждающие степень родства с человеком, для которого было оплачено обучение, свидетельство о рождении ребенка или документы подтверждающие факт опекунства. 
При подаче в налоговый орган копий документов, подтверждающих право на вычет, необходимо иметь при себе их оригиналы для проверки. 
4
Что такое вычет на благотворительность?

Начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Алтайскому краю Ирина Смирнова пояснила порталу Amic.ru, что существует налоговый вычет на благотворительность в размере 13% от уплаченных сумм.

"Многие жители региона, у которых есть дети, имеют право на вычет на благотворительность. Однако пользуются им редко, потому что даже не подозревают, что имеют на это право. Часто оплата обучения ребенка в кружках, секциях дополнительного образования оформляется не как расходы на обучение, а как благотворительный взнос", – пояснила она.

Подробнее о вычете на благотворительность можно узнать на сайте ФНС России.

5
За какой срок можно получить вычет?

Декларацию на вычет можно подать в любое время в течение трех лет предшествующих году оплаты расходов. 

6

Можно ли одновременно получать вычеты на недвижимость, обучение и лечение? 

Да, можно, но общая сумма вычета в год не может превышать 13%, уплаченных гражданином, от суммы доходов. При имущественном вычете невыбранная сумма переносится на следующий год. По вычетам на образование и лечение учитываются расходы только за год, неиспользованная сумма не переносится на следующий налоговый период. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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