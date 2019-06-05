Очень часто праздник из православного календаря совпадает с народным праздником. Так и 5 июня: РПЦ отмечает обретение мощей выдающегося архипастыря XI века святителя Леонтия, а наши предки оценивали в этот день, каким по приметам будет урожай огурцов и конопли. И называется этот день Левон-огуречник или Левон-конопляник.

1 Кто такой святитель Леонтий? Дата рождения Леонтия, ставшего поз=же епископом Ростовским, истории не известна. Считается, что он родился в Константинополе, по другим данным – на Руси. Он проходил послушание и получил постриг в Киево-Печерском монастыре. Позже стал служить православной вере на Ростовской земле. Служба была очень не простой, в те времена там жили язычники. Они выступали против христианства, вплоть до избиения Леонтия. Но он был ярым приверженцем веры и пытался обратить в нее людей. Несмотря на то, что к нему пришло много язычников, именно от их рук он и погиб в 1073 году. Его тело было погребено в церкви Пресвятой Богородицы в Ростове Великом. Нашли его мощи нетленными через 100 лет после большого пожара в церкви. У его гроба совершались чудотворения. Позже раку с его мощами перенесли в сам храм, отстроенный заново в 1170 году.

2 Какие традиции связаны с этим днем? Этот день наши предки называли "огуречником" и "конопляником", потому что в этот день заканчивали высаживать последние огурцы и сеять коноплю. Считается, что посев любых овощей после 5 июня не принесет урожая. Чтобы урожай был хорошим, крестьяне еще в пасхальные дни клали в зерна яйцо. А уже во время высевания разбрасывали по полю скорлупу от этого яйца со словами: "Роди, Боже, конопли белые, как яйцо". Кстати, огурцы было принято сажать втайне от всех, чтобы не сглазили урожай. А по поводу конопли было еще больше примет. Например, сеять ее было принято молча, босиком, без головного убора, с завязанными глазами и лучше, если это будет делать мужчина с густой бородой и шевелюрой. Кстати, конопля раньше использовалась очень активно: масло добавляли в блюда, использовали при ранах и ожогах, из конопляных волокон ткали ткани, из которых потом шили мешки для хранения зерна, а еще использовали для защиты от нечистой силы.