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Вознесение Господне-2020. Что запрещено делать в этот день и как отмечать праздник

, ИА "Амител"
Рассказываем про традиции и историю великого христианского праздника Вознесение
Вознесение Господне / Фото: facenews.ua

Вознесение Господне / Фото: facenews.ua

На православном календаре сегодня важная дата – Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Этот праздник связан с божественным воскрешением и вознесение на небо Христа. Рассказываем традиции этого дня и что нельзя делать.

1
Что это за праздник?
Вознесение Господне – один из важнейших православных праздников. Христиане верят, что на сороковой день после Воскресения  Иисус Христос вознесся на небо. Это произошло на глазах учеников в пригороде Иерусалима на горе Елеон. Как описывается в Евангелии, Христос явился своим ученикам в Иерусалиме и вывел их из города в селение Вифания.

"И, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо", — рассказывает  евангелист Лука.

После вознесения собравшимся явились два ангела и провозгласили, что Христос снова придет на землю видимым образом, чтобы судить живых и мертвых: "Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо".
2
Когда отмечают Вознесение Господне?
Дата этого праздника "плавает" — каждый год она выпадает на разные дни. Она напрямую зависит от Пасхи, когда Иисус воскрес. Вознесение произошло на 40 день после Светлого воскресенья и это всегда четверг. В 2020 году праздник выпадает на 28 мая.
3
Как отмечают этот праздник?
Уже накануне в церквях начинаются службы в честь этого праздника: утром в среду звучит последнее пасхальное песнопение, а вечером служат Всенощное бдение. В день праздника православные приходят в храм на литургию, где читают Евангелие от Марка.

Что касается народных традиций, то в старину в этот день водили хороводы в честь будущего хорошего урожая, в некоторых местах устраивали веселые гулянья. Считалось, что именно теперь окончательно наступает лето.

На Вознесение пекли пироги с начинкой из зеленого лука и особые лепешки ("лесенки", или "лествицы"), на которых обязательно делали семь "перекладин", "ступеней". А еще было принято ходить в гости и приглашать гостей к себе.
4
Нужно ли поститься в этот день?
Нет, этот праздник выпадает на четверг и не предполагает какого-либо ограничения в еде. А вот на следующий день, в пятницу, нельзя будет есть мясо, яйца, молочные продукты. А вот рыбу есть будет можно.
 
5
Что нельзя делать в этот день?
В этот день нельзя отказывать странникам. Наоборот, нужно помогать нуждающимся и просящим. Люди верят, что в этот день Иисус ходит по улице среди обычных людей в образе нищего. По этой же причине не стоит выбрасывать что-то на улицы, плевать на улице.

Постарайтесь не заниматься тяжелым физическим трудом. Генеральную уборку в доме отложите на другой день, то же самое и огородными работами. Также нельзя стирать стирать и гладить.

Нельзя брать и давать в долг, так как считалось, что таким образом счастье свое отдаешь или присваиваешь чужое, но вместе с чужими и бедами.
Ну и как в любой другой православный праздник нельзя ругаться, таить злобу, грустить и тосковать. 
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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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