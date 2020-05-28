На православном календаре сегодня важная дата – Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Этот праздник связан с божественным воскрешением и вознесение на небо Христа. Рассказываем традиции этого дня и что нельзя делать.
"И, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо", — рассказывает евангелист Лука.После вознесения собравшимся явились два ангела и провозгласили, что Христос снова придет на землю видимым образом, чтобы судить живых и мертвых: "Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо".
Что касается народных традиций, то в старину в этот день водили хороводы в честь будущего хорошего урожая, в некоторых местах устраивали веселые гулянья. Считалось, что именно теперь окончательно наступает лето.
На Вознесение пекли пироги с начинкой из зеленого лука и особые лепешки ("лесенки", или "лествицы"), на которых обязательно делали семь "перекладин", "ступеней". А еще было принято ходить в гости и приглашать гостей к себе.
Постарайтесь не заниматься тяжелым физическим трудом. Генеральную уборку в доме отложите на другой день, то же самое и огородными работами. Также нельзя стирать стирать и гладить.
Нельзя брать и давать в долг, так как считалось, что таким образом счастье свое отдаешь или присваиваешь чужое, но вместе с чужими и бедами.
Ну и как в любой другой православный праздник нельзя ругаться, таить злобу, грустить и тосковать.
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