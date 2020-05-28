Что это за праздник?

Вознесение Господне – один из важнейших православных праздников. Христиане верят, что на сороковой день после Воскресения Иисус Христос вознесся на небо. Это произошло на глазах учеников в пригороде Иерусалима на горе Елеон. Как описывается в Евангелии, Христос явился своим ученикам в Иерусалиме и вывел их из города в селение Вифания.

"И, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо", — рассказывает евангелист Лука.

После вознесения собравшимся явились два ангела и провозгласили, что Христос снова придет на землю видимым образом, чтобы судить живых и мертвых: "Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо".