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Правда ли, что до Троицы нужно успеть посадить весь огород

, ИА "Амител"
Рассказываем, можно ли работать в огороде на Троицу и сразу после нее
Троица в 2019 году выпадает на 16 июня / Фото: главное.прилуки.храм.бел

Троица в 2019 году выпадает на 16 июня / Фото: главное.прилуки.храм.бел


Большой христианский праздник Святая Троица ежегодно празднуется в разные дни. В 2019 году он выпадает на 16 июня. Рассказываем, что можно и что нельзя делать в этот день, и действительно нужно ли воздержаться от работы в огороде в этот праздник.

1

Можно ли на Троицу работать в огороде?

Праздник Святой Троицы всегда выпадает на воскресенье, в этот день верующие стремятся посетить церковь. Трудиться в этот день полностью запрещено, не разрешаются и работы в огороде. Как сообщает православный журнал "Фома", работая в день Троицы, мы как бы показываем Богу свое неуважение.

Кроме того, опыт старших поколений показывает, что работа в этот день не приносила своих результатов, что сеялось – не всходило или пропадало. Конечно, бывают особо важные дела, которые нельзя перенести на другое время. Но церковь советует приступить к их выполнению только после посещения службы и молитвы. Но, повторимся, по возможности в дни больших праздников, таких как Троица, лучше отложить все дела, в том числе работу в огороде.

2

Можно ли работать в огороде сразу после Троицы?

Нет. На следующий день после Троицы – Духов день. В этот день Земля считается именинницей, и сажать, пахать или совершать другие работы в огороде также категорически запрещено.

3
Что можно посадить в огороде после Троицы?

Запретов на посадку и другие работы в огороде после Духова дня уже нет. Кроме того, есть растения, которые лучше сажать именно в июне и июле.

К примеру, в июне, когда уже не страшны заморозки и почва хорошо прогрета, самое время высаживать рассаду теплолюбивых растений: томатов, перцев, баклажанов, кабачков.

В первой декаде июня высаживают рассаду белокочанной капусты, высевают семена зимней редьки, моркови и сельдерея. После Троицы  можно сажать также фасоль, горох, редис, зеленый лук, листовой салат. 

Также в июне самое подходящее время для высадки цветов: астры, нигеллы, маков, кохии, немофилы, настурции, календулы, левкоя, цинний, незабудок, бархатцев и других цветочных культур.

А вот в июле, когда первый урожай в огороде уже собран, огородники могут повторно посадить свежие овощи и зелень, которые успеют созреть до наступления осени. В июле можно посадить зелень: листовую горчицу, кинзу, рукколу, различные салаты, укроп, щавель. Повторно посадить в июле можно огурцы. Благодатное время для повторной посадки свеклы – июль. Можно высадить и к сентябрю получить полноценный урожай белокочанной капусты. Кроме обычной капусты можно посадить брокколи, кольраби или пекинскую, лук на перо.

4

Сколько дней нельзя работать на Троицу?

Запрет на бытовые дела распространяется только в сам праздник и следующий за ним Духов день. Других ограничений на работу в преддверии Троицы нет. Поэтому любители поработать могут расслабиться.

5

Что нельзя делать на Троицу?

Как и в любой христианский праздник, в этот день ни в коем случае нельзя ругаться, злиться, грешить и обижаться.

На Троицу не стоит посещать кладбище. Для поминовения и посещения кладбища предназначен день накануне Троицы – Троицкая родительская суббота. В этот день в церквях проходит утренняя служба, после которой совершается панихида. Более того, в коленопреклоненных молитвах, звучащих на вечерне, которая на Троицу служится сразу после Литургии, есть отдельная молитва об усопших.

Считается, что на Троицу также нельзя венчаться. Напомним, что церковь не венчает непосредственно в канун великих праздников, а также в постные дни недели: среду и пятницу. Что касается остальных дней в неделю перед Троицей, то в эти дни, как правило, можно жениться.

Очень часто встречается суеверие, что на Троицу нельзя купаться в течение трех дней. Считается, что именно в этот период купальщика на дно могут "заманить русалки". Это лишь народное суеверие, церковь же не запрещает купаться на Троицу.

6

Что нужно сделать на Троицу?

Провести этот день нужно по-христиански – сходить в храм, помолиться, причаститься, постараться быть добрыми и внимательными к своим близким, провести свободное время вместе с ними.

На Троицу принято украшать дом березовыми ветвями, свежей зеленью и полевыми цветами. Кстати, березовые ветви берут с собой и в храм, чтобы освятить их. Украшают березовыми ветками и травой и храмы.

На Троицу принято устраивать праздничный стол, печь блины, готовить блюда из овощей и фруктов.

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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