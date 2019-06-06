Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве. Рассказываем о том, что произошло и что известно о состоянии артиста на данный момент.
Что случилось с Панкратовым-Черным?
В каком состоянии Панкратов-Черный находится сейчас?
Сейчас состояние госпитализированного артиста оценивается как стабильно тяжелое. Врачи комментариев по поводу состояния Панкратова-Черного пока не дают. Известно, что перед потерей сознания актер пожаловался на слабость и низкое давление. Супруга актера заверяет, что для его жизни угрозы нет. Некоторые источники утверждают, что актер не приходит в сознание и находится в реанимации.
Что за слухи о болезни Александра Панкратова-Черного?
В апреле 2018 года СМИ сообщали, что у Панкратова-Черного обнаружили серьезное прогрессирующее заболевание, грозящее потерей подвижности руки. Сам Панкратов-Черный позднее завил, что перенес небольшую операцию на ладони.
Что мы знаем об Александре Панкратове-Черном?
В апреле 2019 года Панкратов-Черный оказался в центре скандала. 17 апреля артиста сняли с рейса Барнаул – Москва, а позже на него и вовсе возбудили административное дело по статье "Мелкое хулиганство".
Комментарии
Это из-за стресса в барнаульском аэропорту