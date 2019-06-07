Какая погода в Алтайском крае будет в выходные 8 и 9 июня

Особой жары в предстоящие выходные, 8 и 9 июня, в Алтайском крае не будет. А вот дожди и грозы ожидаются практически на всей территории региона.
О погоде в Алтайском крае в субботу, 8 июня
По данным регионального ЦГМС, в ночь на субботу, 8 июня, в Алтайском крае температура воздуха опустится до +8...+13 градусов. На большей части региона пройдут дожди, грозы. Возможен сильный ливень и град. Ветер южный, 7-12 метров в секунду, при грозах возможно шквалистое усиление ветра до 23 метров в секунду.
Днем в субботу воздух по краю прогреется до +20...+25 градусов. На большей части территории края ожидаются дожди и грозы. Возможен сильный ливень и град. Ветер южный, 7-12 метров в секунду, с усилением до 18 метров в секунду. При грозах возможно шквалистое усиление ветра до 23 метров в секунду.
О погоде в Алтайском крае в воскресенье, 9 июня
В воскресенье, 9 июня, погода существенно не изменится. Столбики термометров покажут +9...+14 градусов, местами дожди и грозы. Ветер юго-западный, возможны порывы до 15-20 метров в секунду.
Днем в воскресенье температура воздуха составит +21...+26 градусов. На большей части территории все так же будут идти дожди и грозы. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.
О погоде в Барнауле в субботу, 8 июня
В Барнауле в ночь на субботу, 8 июня, температура воздуха составит +11...+13 градусов. В начале ночи в городе ожидаются дождь и гроза, при грозе возможен град. Ветер южный, 7-12 метров в секунду, при грозе порывы до 15-20 метров в секунду.
Днем в субботу в Барнауле будет дождливо, возможны грозы и град. Столбики термометров покажут +21...+23 градусов. Ветер южный, 7-12 м/с.
О погоде в Барнауле в воскресенье, 9 июня
В воскресенье ночью температура опустится до +12...+14 градусов, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.
Днем воздух прогреется до +22...+24 градусов. Временами в городе ожидается дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.
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