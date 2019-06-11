Несколько лет назад большинство закупок для нужд государственных компаний и организаций были переведены в электронную форму — на площадки госзакупок. Сначала возможность получить государство в качестве надежного партнера распробовали крупные компаний. Теперь акцент делается на развитие сотрудничества со средним и мелким бизнесом. Рассказываем, что нужно знать для участия в госзакупках.
Государственные органы и учреждения покупают товары, работы или услуги через тендерные площадки, чтобы максимально избежать коррупционной составляющей и иметь возможность выбрать лучшего поставщика или исполнителя.
Участие в госзакупках дает бизнесу хорошие возможности получения прибыли — средства на оплату товаров и услуг уже заложены в бюджете и при исполнении контракта будут выплачены обязательно. К тому же спектр заказов очень широк: от закупки скрепок до дорогой мебели, от поставки мороженого до обслуживания крупных банкетов, от вывоза мусора до реставрации исторических зданий.
Для многих компаний сотрудничество с государством это ещё и вопрос имиджа. Если вы смогли выполнить требования госзаказчика, то это будет большим плюсом для вашей репутации.
Закон разрешает участвовать в госзакупках любому юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю, как физлицу. Однако есть несколько важных ограничений:
- не должно быть судимости в экономической сфере (не снятой и не погашенной),
- не должно быть долгов по налогам,
- отсутствие аффилированности, родственных связей с заказчиками,
- организация не должна принадлежать к оффшорным компаниям,
- отсутствие компании в реестре недобросовестных поставщиков,
- компания должна быть работающей, не ликвидированной, не находящейся в стадии банкротства,
- дополнительно может потребоваться подтверждение наличия необходимого количества квалифицированных сотрудников, оборудования и материальных ресурсов для исполнения контракта.
Тут есть два важных момента: финансовый и организационный.
По закону для участия в закупках (по 44-ФЗ обязательно) требуется финансовое обеспечение. Размер обеспечения заявки доходит до 5% от стоимости контракта. Например, при контракте в 10 млн рублей обеспечение будет на 500 тысяч, при контракте в 50 млн рублей — уже 2,5 млн рублей. Это очень серьезная сумма.
Есть два способа предоставить обеспечение:
- Вывести эту сумму из оборота, то есть взять из своих средств. Сумма размещается на счете торговой площадки или специальном банковском счете и замораживается до оглашения результатов конкурса. Этот вариант используется нечасто даже крупным бизнесом — в обороте деньги всегда нужны.
- Оформить банковскую гарантию. Этот вариант наиболее удобный для бизнеса, особенно для малого и среднего. И сейчас очень распространен. По данным аналитиков онлайн-сервиса Fintender.ru в 2018 году по госзакупкам по федеральному закону № 44 было выдано более 700 тысяч гарантий на общую сумму 1,15 трлн рублей, и с каждым годом этот объем только растет. Около 20% выданных в прошлом году гарантий в рамках госзакупок пришлось на ПАО "Совкомбанк". Для участников закупок Совкомбанк предлагает свои услуги через упомянутый выше сервис Fintender.ru. Он работает по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП.
Сегодня заказчик все чаще учитывает при выборе исполнителя наличие у того банковской гарантии или тендерного кредита, ведь в таком случае банк дополнительно проверяет чистоту компании.
Раз уж заговорили о тратах, то имейте ввиду: аккредитация на электронной торговой площадке стоит около 1,5 — 2 тысячи рублей. Примерно столько же стоит электронная цифровая подпись, без которой сегодня не обойтись.
Через Fintender.ru банковская гарантия оформляется без посещения самого банка, в максимально короткие сроки, без открытия расчетного счета. Полноценный электронный документооборот позволяет подписывать все документы ЭЦП, как со стороны клиента, так и со стороны банка.
Кроме того, для участия в закупках может потребоваться тендерное кредитование — кредит на обеспечение участия в закупках. На счет торговой площадки или специальный счет в банке будут помещены кредитные средства, а не средства из оборота компании. По итогам конкурса средства будут разблокированы, а кредит возвращен в банк. Такой кредит также можно оформить на Fintender.ru. Подать заявку на открытие спецсчета в Совкомбанке можно дистанционно. Процесс предусматривает дистанционную подачу заявки на открытие специального счета в ПАО "Совкомбанк", если таковой понадобится.
Стоимость оформления можно просчитать здесь.
Прежде всего, стоит оценить свои силы и риски. С одной стороны, важен даже негативный опыт – не зная нюансов, новички часто допускают ошибки. Система непроста, но в дальнейшем предприниматели "набивают руку" и успешно участвуют в конкурсах и аукционах.
С другой стороны, нужно понимать, насколько вам выгоден конкретный заказ, и сможете ли вы его выполнить без нарушения условий контракта.
Также заранее нужно изучить список документов, которые потребуются для участия в торгах, чтобы не собирать их в последний момент. О нем мы расскажем в одном из следующих материалов. Кстати, эксперты говорят, что в среднем на подготовку документов нужно около 20 дней, срок подачи заявок часто короче.
Сразу настройтесь на качественную подготовку документов, важна каждая мелочь – не только формально, но и чтобы убедить заказчика в своей компетентности.
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