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Салют, концерты и ретроавто: как в Барнауле отпразднуют День России

, ИА "Амител"
Рассказываем, куда можно сходить на День России в Барнауле
Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru


12 июня во всей стране будет праздноваться День России, который подарит нам один дополнительный выходной. В Барнауле в этот день пройдут различные концерты, акции, флешмобы, выставки. В общем, скучать не придется. Рассказываем, куда сходить в День России в краевой столице.

1

Площадь Сахарова

На главной сценической площадке города состоится концертная программа "Россия молодая". Начало в 18:00. А в 20:00 здесь же стартует праздничная программа ансамбля народного танца "Огоньки" имени Гарри Полевого и ансамбля народной песни "Вечерки".

В 21:00 на главной сцене города начнется вечерняя праздничная программа "Я – Россия!".

2

Концерт на набережной

Весь день на набережной Оби барнаульцев будут развлекать праздничные концертные программы творческих коллективов "Россия – это Мы".

Концертные программы представят творческие коллективы учреждений дополнительного образования Барнаула, в том числе ансамбль преподавателей "Парафраз" музыкальной школы № 1 им. Глазунова; образцовый духовой оркестр "Рит Бэнд" детской школы искусств № 8; ансамбль скрипачей и учащиеся вокально-хорового отделения музыкальной школы № 2; баянисты, гармонисты и исполнители народных песен из школы искусств № 3 и др.

Концерт продлится с 14:00 до 20:00.

3

Ретропробег на площади Свободы

На площади Свободы 12 июня будет работать выставка ретроавтомобилей. Начало в 12:00. Здесь же стартует агитационный пробег ретротранспорта и колонны мотоциклистов "Рождены в Советском союзе, сделаны в СССР". Колонна проедет по маршруту: пл. Свободы – пр-кт Ленина – площадь имени Г. Титова. Старт в 12:00.

Кстати, позднее, в 14:00, здесь же, на площади Свободы, пройдет поэтический конкурс "О тебе, моя Россия".

4

День России в районах города

В парке Центрального района 12 июня состоится празднично-анимационная программа "Широка страна моя Родная!". С 12:00 до 13:00 пройдет концертно-игровая программа при участии студии современного танца "Феерия" и ансамбля русского танца "Светлячки". С 13:00 до 14:00 посетителей парка ждет анимационно-игровая программа "Щенячий патруль". В 14:00 начнется концерт Барнаульского духового оркестра.

В Октябрьском районе праздничное мероприятие "С любовью к "России" стартует в 12:00 в парке "Солнечный ветер". Гостей также ждут праздничные викторины.

А в сквере имени Германа Титова пройдет молодежно-спортивная акция "Вперед, Россия". Начало в 12:00. Также здесь будет работать выставка в рамках Всероссийского патриотического проекта "Герои, какими их не видел никто".

Также горожан ждут на праздник в Железнодорожном районе. В "Барнаульской крепости" в 12:00 начнется концертно-анимационная программа "Широка страна моя родная".

Жителей Ленинского района ждут на праздник в парке "Арлекино". Там в 14:00 начнется праздничный концерт "Моя страна – моя Россия".

В Центральном районе праздник пройдет на площадке у ДК "Южный" (ул. Чайковского, 21). Концертная программа "Виват, Россия" начнется в 17:00.

5

Бесплатные кинопоказы

12 июня в кинотеатре "Премьера" на ул. Крупской, 97 состоится бесплатный показ художественного фильма "Русь изначальная" (12+). Начало в 12:00. В 14:20 здесь покажут документальный фильм "За взятие Парижа" (6+), созданный алтайскими кинематографистами. Начало в 14:20. К слову, возможность встретиться с создателями документального фильма представится на показе фильма, который также состоится 11 июня в 14:00.

6

Экскурсии по городу

12 июня в Барнауле состоятся сразу несколько экскурсий.

Экскурсия "Барнаульский сереброплавильный завод" пройдет по самым потаенным уголкам одного из первых промышленных предприятий на Алтае. Экскурсанты узнают об истории завода, увидят места, где стояли плавильные печи, удивительную вековую кирпичную кладку, шлак, содержащий серебро, и многое другое.

Сбор группы: в 18:30 часов, ул. Ползунова, 39 (музей "Мир камня").

Стоимость: 100 рублей с человека (взрослый), 50 рублей детский. Записаться на экскурсию можно в музее "Мир камня", тел. 69-14-70, 69-14-80.

Также 12 июня барнаульцам и гостям города предлагается посетить пешеходную экскурсию "Pharmacy… – из истории развития медицины и аптечного дела на Алтае". Маршрут начинается на улице Ползунова у здания "Горной аптеки" и проходит вдоль памятников архитектуры в историческом центре города. Экскурсантов познакомят с этапами развития медицины и аптечного дела на Алтае, начиная с основания первой аптеки города и ботанического сада, затрагивая историю Горного госпиталя, знакомя с именами первых медиков на Алтае.

Сбор группы: в 19:00 часов, ул. Ползунова, 42 (КТЦ "Горная аптека").

Стоимость: 150 рублей с человека (для группы от 5 чел.). Записаться на экскурсию можно в КТЦ "Горная аптека", тел. 8 (3852) 53-62-67.

Также в среду, 12 июня, состоится экскурсия "Барнаул горнозаводской". Своим возникновением Барнаул обязан уральскому промышленнику Акинфию Демидову. Во время экскурсии экскурсанты познакомятся с его наследием, с архитектурным ансамблем Демидовской площади, посетят сереброплавильный завод.

Сбор группы: в 19:00 часов, Демидовская площадь, у Демидовского столпа.

Стоимость: 230 рублей с человека (с посещением территории завода). Записаться на экскурсию можно у туроператора "Алтайтурист", тел. 63-35-75.

7

Салют

Праздничный фейерверк начнется в 22:30 на главной сценической площадке города (пл. Сахарова).
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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