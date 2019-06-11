Во вторник, 11 июня, после продолжительной болезни ушел из жизни почетный гражданин Барнаула и Алтайского края Анатолий Мельников. Ему был 91 год. Он 14 лет работал председателем Барнаульского горисполкома и за это время Барнаул преобразился в лучшую сторону. О том, чем запомнился Анатолий Мельников – в материале Amic.ru.
Анатолий Иванович Мельников родился 29 апреля 1928 года в поселке Рассвет Тальменского района Алтайского края. После школы Анатолий Иванович учился в Барнаульском строительном техникуме (техник-строитель) и Барнаульском государственном педагогическом институте.
Первое знакомство с Барнаулом он описывает так: "Мы жили с матерью. Нужно было купить керосину, иголки, нитки и др. Набрал я три ведра картошки, прошагал 20 км до Тальменки, оттуда на поезде приехал в Барнаул. Остановился у знакомых. На базаре продал картошку… и пошел в театр. Шел спектакль "Ревизор". Спектакль закончился, когда мой поезд уже ушел. В темноте добрался до дома знакомых… чтобы не будить, залез на крышу".
Начало карьеры
В 26 лет его назначили на должность заместителя председателя горисполкома. На этом посту он курировал вопросы благоустройства города, озеленения, строительства школы, детских садов и учреждений культуры. При Анатолии Мельникове на проспекте Ленина впервые были высажены луковицы тюльпанов. Сам Мельников вспоминал, что тогда в Барнауле не высаживалось ни одного цветка. При Мельникове в 1950-е годы были построены кинотеатр "Россия", Дворец пионеров, школы № 22, 27, 31, 42 и многое другое.
Благодаря настойчивости, упорству Анатолия Ивановича в общении с заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства России в Барнаул были направлены асфальтосмеситель и каток. Это позволило впервые покрыть асфальтом улицы Барнаула, в частности площадь Свободы.
В 1960-е годы побывал в командировке в Чехословакии для изучения опыта по градостроительству и развитию электротранспорта. К этому времени он был назначен на должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства крайисполкома. В последующие годы на улицах Барнаула стали появляться чешские трамваи. Можно с уверенностью сказать, что открытие в 1973 году первого троллейбусного маршрута также является результатом командировки в Чехословакию Мельникова.
Руководство Барнаулом
В 1972 году Анатолий Иванович был избран председателем Барнаульского городского исполнительного комитета (сейчас – администрация Барнаула). В период работы председателем горисполкома в Барнауле построено более четырех миллионов квадратных метров жилья, множество объектов соцназначения, в том числе здание краевого Театра драмы, Алтайского госуниверситета, института культуры, речной и автомобильный вокзалы, механический и пивоваренный заводы, два рынка, кинотеатры, кондитерская фабрика, молочный комбинат, первая очередь ТЭЦ-3, трамвайное и троллейбусное депо. При его участии спроектирован и введен в эксплуатацию газопровод Новосибирск – Барнаул, газовые сети в районах города и края, разработана программа газификации края. Именно Анатолий Иванович заложил традицию празднования в Барнауле Дня города. В городе было образовано два микрорайона, начали строить дома повышенной этажности. Кроме того, к середине 70-х годов была сдана первая очередь Мемориала Славы. В проектировании данного объекта принимал участие сам Мельников.
В 1980 году на площади перед Алтайским политехническим институтом был установлен памятник И. И. Ползунову.
В конце 1986 году Анатолий Мельников сложил полномочия председателя горисполкома по состоянию здоровья и возрасту. Он возглавил краевое управление газового хозяйства. 14 декабря 1995 года Анатолий Иванович зажег факел в честь прихода в Барнаул природного газа.
Анатолию Мельникову было присвоено почетное звание "Заслуженный строитель Российской Федерации" (1994), он также награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1998).
В 1995 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин Барнаула". 1 октября 2008 года ему присвоено звание "Почетный гражданин Алтайского края".
Комментарии
"В конце 1986 году Анатолий Мельников сложил полномочия председателя горисполкома по состоянию здоровья и возрасту".
Это как понимать, хлопцу было всего-то 58 лет, на пенсию рано и прожил еще более 30 лет...
11.06.2019 15:54
- гость -
То есть, по-вашему, нужно держаться за кресло пока не скопытишься?
11.06.2019 15:54
- гость -
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Место кому-то срочно понадобилось.