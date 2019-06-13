В 2018 году День сибирского поля собрал на своей площадке более 28 тысяч человек. Это аграрии, представители предприятий сельхозмашиностроения, эксперты и чиновники. В 2019 году форум обещает быть еще более масштабным. Рассказываем, когда пройдет мероприятие и что интересного на нем будет.
День сибирского поля – это большая выставка, где можно посмотреть и потрогать почти все виды и образцы техники, сопутствующих товаров, услуг. А также задать все вопросы представителям компаний-производителей.
Что важно, некоторую технику, а именно почвообрабатывающую, посевную, кормозаготовительную, можно посмотреть в действии тут же. Форум проводится на открытом воздухе в поле. Так что условия демонстрации будут максимально приближены к реальности.
Добавим, что площадка Сибирского агропарка – это 6 гектаров, 5 из которых – экспозиционная площадка. Здесь также есть большой ангар для проведения торжественных мероприятий и два конференц-зала, есть необходимая инженерная инфраструктура (водо-, электроснабжение, подъездные пути, парковка).
Свою продукцию на форуме презентуют все предприятия сельхозмашиностроения и агроснабжения региона, в том числе АО "Алтайский моторный завод", ООО "Алтайский Завод Автотракторного Спецоборудования", ООО "Агроцентр", ООО "СиСорт", ООО "Тонар Агро" и многие другие. А также компании из других регионов (Новосибирской, Кемеровской, Омской, Орловской, Волгоградской, Ярославской, Челябинской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалина, Чувашии, Татарстана) и Южной Кореи.
Кто из вип-персон прибудет, пока не известно. Но в числе приглашенных члены правительства и Минсельхоза России, депутаты Государственной думы, представители сибирских регионов, ведущие эксперты рынка сельскохозяйственных культур и агротехнологий, аграрии, главы, инженеры-конструкторы предприятий сельхозмашиностроения.
Форум – это многоплановая площадка. Здесь будут представлены агротехника, запасные части и расходные материалы к ней, семена и удобрения, скот, выращенный на лучших племенных заводах и репродукторах региона, а также корма, ветеринарные препараты, оборудование.
В программе несколько совещаний, конференций, круглых столов. Например, пройдут мероприятия по темам "Цифровая трансформация сельского хозяйства", "Получение высокоэнергетических, обогащенных протеином кормов. Технологии выращивания сои и кукурузы в Алтайском крае", "Актуальные вопросы послеуборочной обработки зерна в Сибири", "Сушка зерна", "Эффективное возделывание масленичных культур в Алтайском крае" и другие. Запланирована культурная программа.
Участники смогут пообщаться, задать вопросы экспертам и чиновникам, обзавестись новыми бизнес-партнерами.
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