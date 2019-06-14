Алтайский край в очередной раз станет площадкой для проведения крупного аграрного форума. Через неделю состоится "День сибирского поля – 2019". Рассказываем, что там можно будет посмотреть.
"День сибирского поля" пройдет 19-20 июня (среда-четверг) на территории Сибирского агропарка. Он находится недалеко от поселка Прутской в Павловском районе Алтайского края (37-й километр Павловского тракта).Из Барнаула можно добраться на общественном транспорте:
- маршрутное такси №257 от железнодорожного вокзала;
- автобусами по направлению Барнаул – Павловск от автовокзала.
Экспозиционные площадки будут работать с 9 утра и до конца дня. Участники агрофорума смогут посмотреть технику, оборудование и сельскохозяйственных животных.
В среду, 19 июня, на 12 часов запланировано посещение выставки губернатором Алтайского края Виктором Томенко вместе с другими высокими гостями. В этот же день в 14 часов пройдет демонстрационный показ современной посевной, почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники на специальном демонстрационном участке.
Во второй день, 20 июня, в 12 часов на демонстрационную площадку будут выведены сельскохозяйственные животные, которые не участвуют в конкурсе крупного рогатого скота симментальской породы. В 13 часов – выводка животных-призеров краевого конкурса крупного рогатого скота симментальской породы. Оба мероприятия пройдут на экспозиционно-выставочной площадке племенных животных.
Экспертных будет много.
В среду, 19 июня:
- 09:30 На экспозиционно-выставочной площадке племенных животных будет работать экспертная комиссия по оценке сельскохозяйственных животных. Победители и призеры выставки будут названы в 12:30.
- 14:00 Семинар-совещание "Цифровая трансформация сельского хозяйства – стратегия развития", конференц-зал №1.
- 14:00 Выездное заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, конференц-зал №2.
- 15:00 Конференция "Получение высокоэнергетических, обогащенных протеином кормов. Технологии выращивания сои и кукурузы в Алтайском крае", главная сцена форума.
- 15:05 Доклад "Инновационные комплексные минеральные удобрения "ФосАгро". Сера – элемент качественного урожая", конференц-зал №2.
- 15:40 Конференция "Экономическая эффективность при правильном выборе современных смазочных материалов" в конференц-зале №2.
- 16:05 Доклад "Польза видеоконтента для агробизнеса. Маркетинг как основа производства видеоконтента", конференц-зал №1.
- 16:35 Доклад АО "Росагролизинг" – эффективный инструмент развития АПК", конференц-зал №1.
В четверг, 20 июня:
- 10:00 Семинар-совещание на тему "Смена технологической платформы как основа инновационного развития животноводства Алтайского края. Кормопроизводство и перспективные технологии кормления высокопродуктивных животных" в конференц-зале №1.
- 10:00 Семинар "Актуальные вопросы послеуборочной обработки зерна в Сибири", конференц-зал №2.
- 10:40 Круглый стол "Сушка зерна – проблемы и решения" в конференц-зале №2.
- 11:15 Семинар-совещание "Эффективное возделывание масленичных культур в Алтайском крае", конференц-зал №2.
- 11:50 Доклад на тему "Преимущества легальной утилизации отработавших аккумуляторных батарей сельскохозяйственной техники, совместно с заводом-переработчиком. Правила оформления документов на утилизацию" в конференц-зале №2.
- 12:30 Семинар-совещание "Водоподготовка: дом, котельная, производство. Семинар-совещание: "Цион. Лучше чем удобрение", конференц-зал №2.
- 14:00 Семинар-совещание: "10 лет Национальной Ассоциации заводчиков Герефордского скота – итоги и перспективы развития", конференц-зал №1.
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