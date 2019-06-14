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Что посмотреть и кого послушать: расписание мероприятий "Дня поля" на Алтае

, ИА "Амител"
"День поля" пройдет 19-20 июня близ поселка Прутской Павловского района
'День поля' в 2018 году / Фото: altagro22.ru

"День поля" в 2018 году / Фото: altagro22.ru


Алтайский край в очередной раз станет площадкой для проведения крупного аграрного форума. Через неделю состоится "День сибирского поля – 2019". Рассказываем, что там можно будет посмотреть.

1
Когда и где пройдет форум?

"День сибирского поля" пройдет 19-20 июня (среда-четверг) на территории Сибирского агропарка. Он находится недалеко от поселка Прутской в Павловском районе Алтайского края (37-й километр Павловского тракта).

Из Барнаула можно добраться на общественном транспорте:
  • маршрутное такси №257 от железнодорожного вокзала; 
  • автобусами по направлению Барнаул – Павловск от автовокзала.
2
Во сколько он начнется?
19 и 20 июня форум будет начинаться в 8 часов утра. Зарегистрироваться можно на пункте регистрации. В первый день все площадки будут работать до 18 часов, во второй день – до 17.
2
Будет ли торжественное открытие и развлекательные мероприятия?
Да, торжественное открытие состоится в первый день в 10 часов на главной сцене форума. Сразу после – концертная программа "Целина начиналась с Алтая", в 12:10 на сцене начнется фестиваль "Целина продолжается в нас". Также в среду в 13:30 и 15:30 на шоу-полигоне пройдет развлекательная программа. В четверг шоу в этом же месте начнется в 11:00 и в 12:30. А на площадке перед целинным вагончиком в 11:00 можно посмотреть выступление творческих коллективов.
3
Где и когда будет работать выставка?

Экспозиционные площадки будут работать с 9 утра и до конца дня. Участники агрофорума смогут посмотреть технику, оборудование и сельскохозяйственных животных.

В среду, 19 июня, на 12 часов запланировано посещение выставки губернатором Алтайского края Виктором Томенко вместе с другими высокими гостями. В этот же день в 14 часов пройдет демонстрационный показ современной посевной, почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники на специальном демонстрационном участке.

Во второй день, 20 июня, в 12 часов на демонстрационную площадку будут выведены сельскохозяйственные животные, которые не участвуют в конкурсе крупного рогатого скота симментальской породы. В 13 часов – выводка животных-призеров краевого конкурса крупного рогатого скота симментальской породы. Оба мероприятия пройдут на экспозиционно-выставочной площадке племенных животных.

4
Какие экспертные мероприятия пройдут на форуме?

Экспертных будет много.

В среду, 19 июня:

  • 09:30 На экспозиционно-выставочной площадке племенных животных будет работать экспертная комиссия по оценке сельскохозяйственных животных. Победители и призеры выставки будут названы в 12:30.
  • 14:00 Семинар-совещание "Цифровая трансформация сельского хозяйства – стратегия развития", конференц-зал №1.
  • 14:00 Выездное заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, конференц-зал №2.
  • 15:00 Конференция "Получение высокоэнергетических, обогащенных протеином кормов. Технологии выращивания сои и кукурузы в Алтайском крае", главная сцена форума.
  • 15:05 Доклад "Инновационные комплексные минеральные удобрения "ФосАгро". Сера – элемент качественного урожая", конференц-зал №2.
  • 15:40 Конференция "Экономическая эффективность при правильном выборе современных смазочных материалов" в конференц-зале №2.
  • 16:05 Доклад "Польза видеоконтента для агробизнеса. Маркетинг как основа производства видеоконтента", конференц-зал №1.
  • 16:35 Доклад АО "Росагролизинг" – эффективный инструмент развития АПК", конференц-зал №1.

В четверг, 20 июня:

  • 10:00 Семинар-совещание на тему "Смена технологической платформы как основа инновационного развития животноводства Алтайского края. Кормопроизводство и перспективные технологии кормления высокопродуктивных животных" в конференц-зале №1.
  • 10:00 Семинар "Актуальные вопросы послеуборочной обработки зерна в Сибири", конференц-зал №2.
  • 10:40 Круглый стол "Сушка зерна – проблемы и решения" в конференц-зале №2.
  • 11:15 Семинар-совещание "Эффективное возделывание масленичных культур в Алтайском крае", конференц-зал №2.
  • 11:50 Доклад на тему "Преимущества легальной утилизации отработавших аккумуляторных батарей сельскохозяйственной техники, совместно с заводом-переработчиком. Правила оформления документов на утилизацию" в конференц-зале №2.
  • 12:30 Семинар-совещание "Водоподготовка: дом, котельная, производство. Семинар-совещание: "Цион. Лучше чем удобрение", конференц-зал №2.
  • 14:00 Семинар-совещание: "10 лет Национальной Ассоциации заводчиков Герефордского скота – итоги и перспективы развития", конференц-зал №1.

Смотрите карту проезда:

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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