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В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

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Какая погода будет в Алтайском крае на Троицу и что это может значить

, ИА "Амител"
Что значит, если на Троицу вы попали под дождь

В день святой Троицы, который выпадает в 2019 году на 16 июня, в Алтайском крае будет прохладно и дождливо.

Погода в Алтайском крае

По данным регионального ЦГМС, днем в воскресенье столбики термометров покажут колебания температур воздуха от +13 до +18 градусов. В юго-восточных районах – от +18 до +23 градусов. На большей части территории Алтайского края ожидается умеренный, в отдельных районах сильный, а в восточных и южных районах очень сильный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18-23 метров в секунду.

Погода в Барнауле

В Барнауле днем 16 июня воздух прогреется до +18...+20 градусов. Синоптики также обещают дождь, временами сильный. Вероятна гроза, местами град. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду, порывы до 17-22 метров в секунду.

Народные приметы

О том, какая погода выпада на Троицу, наши предки предсказывали, каким будет предстоящее лето и год.

Согласно народным поверьям, дождь на Троицу означал хороший урожай. И не стоит переживать, если вы в этот день промокли под ливнем – это сулит материальный достаток и удачу в делах.

Хорошим знаком у наших предков  считалась и прохладная погода на Троицу – ожидали теплую и солнечную осень.

А вот если на Троицу выпадала жара, то считалось, что лето будет засушливым, а урожай плохим.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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