Через сколько лет необходимо менять в доме электропроводку и куда обращаться – такой вопрос поступил в рамках онлайн-конференции с директором БГЭС на портале Amic.ru.

"Не так давно читала об ужасном случае, когда погиб ребенок: мыла руки в раковине у стены, где проходила старая электропроводка. У меня вопрос: как проверить состояние проводки в многоквартирном доме? Куда нужно обращаться с этим вопросом? Нашему дому уже больше 30-ти лет, в стене иногда словно потрескивает что-то. А в управляющей компании на мой вопрос меня только обсмеяли. И еще такой вопрос: сколько по времени может служить электропроводка в многоквартирном доме и квартире? Через какой период ее нужно менять? И как проверить ее состояние?" – поинтересовалась Ирина.

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

Сразу скажу, что в квартирах проблема с электричеством может возникнуть не только из-за старой проводки, но и из-за отсутствия заземления. В новых квартирах используют трехпроводную схему электропроводки, но часто строители не присоединяют контакт к заземляющему контуру. Это приводит к тому, что, например, стиральная машина начинает "бить током". Поэтому на заземление нужно обращать особое внимание.

Что касается внутридомовой электропроводки, то по строительным нормативам ее срок службы составляет 25 лет, после чего можно говорить о ее замене. Особенно если она изготовлена из алюминия.

За состоянием коммуникаций внутри дома отвечает управляющая компания. Она должна следить за их эксплуатацией и при необходимости в рамках капремонта проводить замену проводки по стоякам в подъездах. Чтобы прояснить вопрос с электропроводкой, нужно специальным прибором – мегаомметром замерить сопротивление изоляции. Оно должно быть не менее 0,5 МОм. Если есть отклонения от указанных показателей, то с заменой электропроводки тянуть не стоит.

Все необходимые замеры мегаомметром делают специалисты "Барнаульской сетевой компании". Такое обследование электропроводки в квартире будет стоить от 400 рублей, заказать его можно по телефону: 62-51-33.