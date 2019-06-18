Минздрав России предложил провести сертификацию поликлиник, присваивая им "звезды", как это принято в туриндустрии. Почему появилась эта идея, как будут проводить сертификацию, и что изменится для пациентов, – в материале Amic.ru.
Сертифицировать предлагают только поликлиники, которые работают по принципу бережливых технологий. По словам заместителя директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Эльмиры Вергазовой (ее цитирует "РГ"), сейчас к проекту "Бережливая поликлиника" присоединились порядка двух тысяч медицинских учреждений по всей стране, к 2024 году их будет уже почти семь тысяч.
Главная задача проекта "Бережливая поликлиника" – принципиально изменить работу медучреждений, сделать их удобными и комфортными для пациентов.
Предполагается, что пациенты больше не должны отстаивать огромные очереди, чтобы получить талон к врачу, работа медперсонала становится более четкой, а обращение вежливым. Условия пребывания в поликлинике тоже улучшаются: помещения ремонтируют, оснащают их удобными указателями.
Планируемая сертификация "бережливых" поликлиник – попытка оценить качество проведенных изменений. Действительно ли медучреждения перестроились и изменили принципы работы или они просто создают "красивую картинку"?
Задачу брендировать поликлиники и присваивать им "звезды" поставил лично Владимир Путин в рамках послания президента Федеральному собранию, уточнила Эльмира Вергазова.
Предполагается, что эксперты будут исходить из тех проблем, с которыми и планировалось бороться в рамках проекта "Бережливая поликлиника".
К примеру, они оценят:
- есть ли очереди в регистратуру;
- легко ли дозвониться в поликлинику;
- легко ли найти нужный кабинет;
- есть ли места для ожидания приема;
- пересекаются ли потоки выздоравливающих пациентов и температурящих людей с признаками ОРВИ и гриппа;
- насколько часто пациенты жалуются на работу поликлиники;
- сколько времени врач тратит на обследование и разговор с пациентом, а сколько – на заполнение карты.
Комментарии
"Сертифицировать предлагают только поликлиники, которые работают по принципу бережливых технологий." - ну все, арсходимся, у нас таких нет. Зря собрались.
поликлиника 7 звезд: даже стен нету, так досберегались...
вместо того, чтобы лечить, будут собирать звезды. и настаивать, чтобы им поставили максимальный балл...
А вы, друзья, как ни садитесь...
нужно добавить еще один показатель - можно ли взять в п/к талон к врачу по предварительной записи. по закону - не имеют права даже отказать в такой записи, по любой причине, а по факту - не записывают. все - звезды упали.
мне недавно начмед заявила, что скоро регистратуры вообще уберут - только через инет запись, привет всем старикам - покупайте компъютеры и записывайтесь... ха-ха 3 раза
с января реальные ЗП у врачей уменьшились (это в рамках наказов ПРЕЗа о повышении), врачи из п/к бегут, принимать нЕкому, вот и талонов нет. А министерства все себе забавы придумывают, чтобы хоть как-то видимость работы изобразить.
Опять ИБД, опять показуха и "осваивание" бюджета. Оборудования нормального нет, врачей нет, так зачем эти игры? Чтобы люди недовольство в звезды переводили и на власть не кивали.
Так давно понятно, что сырьевой стране люди не нужны - мы все лишние рты, а значит от нас нужно избавляться системе. И, как можно быстрее - лишать людей здравоохранения, пенсий, бесплатного образования. Но говорить все с точностью до наоборот: про рождаемость, развитие и технологии. Но все эти телодвижения, лишь отвлекающие маневры от основных целей Илиты, на которых ещё можно и бюджет попилить.