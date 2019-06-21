Каждый депутат Алтайского краевого Заксобрания имеет территориальную зону ответственности. Избранные по одномандатным округам – несколько районов, по партийным спискам – по всему краю. Иногда в рамках Дня АКЗС в какой-то район выезжает целый депутатский десант. О том, что это за формат работы с населением порталу Amic.ru рассказали в краевом парламенте.
День АКЗС – это комплексное выездное мероприятие для взаимодействия парламента Алтайского края с муниципалитетами.
Задача такого формата – изучить опыт территорий, посмотреть, как в отдельном районе или городе исполняются федеральные и краевые законы, оказать методическую и практическую помощь необходимую именно этому муниципалитету, а также определить проблемы, которые требуют законодательного решения, уточнили в АКЗС.
На самом деле день АКЗС – это целый месяц выездных мероприятий. В район или город в разное время выезжают председатели, депутаты и консультанты всех комитетов краевого Законодательного собрания, а также сотрудники аппарата. Сам же День АКЗС становится днем подведения итогов их работы в районе. Свои предложения и замечания высказывают краевые депутаты, местные народные избранники, главы сел, районов и городов, жители и представители общественных организаций.
"Проведение Дней АКЗС – это напряженная, но нужная для властей муниципалитетов, для краевых парламентариев, а главное, для развития территорий работа. Нам необходим живой диалог между населением и муниципальной и региональной властью. Нам, краевым депутатам, сейчас как никогда важно узнавать о проблемах не с высоких трибун, а при непосредственном общении", – сказал во время одного из выездов председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко.
Депутаты встречаются с местными жителями, с коллегами – муниципальными депутатами, консультируют их, посещают предприятия и значимые объекты социальной сферы. Их задача – изучить проблемные точки территорий, предложить пути их решения. Народные избранники собирают предложения от населения, которые потом можно использовать для совершенствования краевых законов. Напомним, именно депутаты АКЗС принимают все новые и корректируют действующие законы в регионе. Это и распределение бюджета, и краевые компенсации и выплаты, и законы о тишине, о времени продажи алкоголя, правила выгула животных и многое другое. Например, краевой закон "О старостах сельских поселений" был принят как раз на основании предложений муниципалитетов.
А еще представители АКЗС анализируют, как в районе или в городе исполняются краевые и федеральные законы и насколько им соответствуют правовые документы, которые принимаются органами местного самоуправления.
Впервые Дни АКЗС прошли в 1999 году. За это время депутаты посетили около 40 городов и районов края. Дни АКЗС проводятся два раза в год. Такая практика сложилась в последнее десятилетие.
С начала действующего (седьмого) созыва краевого Заксобрания Дни АКЗС прошли в Солонешенском, Змеиногорском и Поспелихинском районах, а также в Алтайском филиале РАНХиГС (Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ). Дни Законодательного собрания в вузах края – новинка этого года.
Например, в ноябре 2018 года выезд был в Поспелихиский район. Это один из крупных сельскохозяйственных районов Алтайского края.
"Поспелихинский район относится к районам-донорам, которые живут и решают вопросы местного значения за счет собственных средств. Но это не означает, что он лишен поддержки из края: району передана часть полномочий и соответствующие средства. Кроме того, Поспелихинскому району оказывается финансовая помощь по другим направлениям, и эти средства они могут направить на развитие", – прокомментировал тогда Александр Романенко.
Как раз 20-21 июня представители краевого парламента работают в Алтайском районе, в том числе в селах Старобелокуриха, Нижнекаменка, Алтайское. Они посетят социальные и коммерческие предприятия, пообщаются с руководством и рядовыми сотрудниками. В программе визит в сельскую школу, на маслосырзавод, в колледж сыроделия, детско-юношеский центр, краеведческий музей, на конеферму и несколько предприятий, а также мост через реку Каменка.
Следующий муниципалитет еще не определен. Известно, что мероприятия пройдут в октябре-ноябре этого года. Важным критерием для его выбора является состояние дел в территории и инициатива местных властей.
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