"В доме ремонтировали крышу, рабочие подключались к электросети дома. Теперь эти затраты насчитали нам на ОДН. Можно ли переложить оплату на подрядчика? И как вообще такие вещи нужно заранее оформлять?" – спрашивает читатель Amic.ru.*
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
Переложить стоимость электроэнергии на подрядчика можно, но вопрос – нужно ли? Платить все равно придется жильцам, поскольку кровля относится к общедомовому имуществу. За ее ремонт и обслуживание рассчитываются собственники МКД, если эти работы не проводятся в рамках капитального ремонта.
Расчет за электроэнергию осуществляется через ОДН или смету, составленную подрядной организацией в рамках договора. Следует проконтролировать, чтобы она не учитывалась дважды.
В подобных ситуациях можно по согласованию с управляющей компанией подключаться к общедомовым электрическим сетям через временный счетчик. Тогда потраченный объем электроэнергии жители смогут определить, отминусовав его из общего количества электроэнергии на ОДН.
*Вопрос поступил в рамках онлайн-конференции со специалистами БГЭС на портале Amic.ru. Со всеми вопросами и ответами вы можете ознакомиться в нашей рубрике онлайн-конференции.
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