Детей в России должно стать больше, а потому семьи с детьми следует поддерживать, в том числе финансово, решили в правительстве. В соответствии с указом президента в 2018 году разработали национальный проект по направлению "Демография". В Алтайском крае и Барнауле в рамках реализации этого нацпроекта утверждено пять региональных проектов, в том числе "Финансовая поддержка детей". В рамках этого проекта в регионе предусмотрены различные выплаты семьям, воспитывающим детей. Рассказываем подробно на какую поддержку могут рассчитывать семьи с детьми в Алтайском крае и Барнауле.
Эта мера социальной поддержки в нашей стране введена с 2018 года. Она является ежемесячной и право на нее имеют граждане России, постоянно проживающие на территории страны. Есть одно условие: размер среднедушевого дохода семьи за 12 месяцев не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения установленную в Алтайском крае.
Важный момент: для граждан, обратившихся за выплатой в 2018 году, ее размер составляет 9 434 рубля, для граждан, обратившихся в 2019 году, – 9 811 рублей. Выплата осуществляется за счет федерального бюджета.
В 2019 году на выплату этого пособия в Алтайском крае запланировано 1 266,9 млн рублей. В соцзащите сообщили, что в крае ежемесячно рождается 600-700 детей, обращаются за выплатой до 500 семей.За 1 квартал 2019 года в крае пособие получили более пяти тысяч семей в общей сумме 169,5 млн рублей. В Барнауле — пособие получили 1,7 тысяч семей.
Эта ежемесячная денежная выплата введена с 2013 года. Уже понятно, что она предоставляется семьям при рождении третьего и последующих детей и выплачивается до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Условия для ее получения — среднедушевый доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума, установленную в Алтайском крае.
В 2019 году размер выплаты составляет 9 811 рублей. 93% от этой суммы финансирует федеральный бюджет, оставшуюся часть — бюджет края.Как отмечают в правительстве края, введение данной меры социальной поддержки привело к росту количества многодетных семей в регионе. Если в 2010 году таких семей в крае насчитывалось 12 тысяч, то на начало 2019 года — уже 28 тысяч.
На 2019 год на выплату этого пособия запланировано 1 860,2 млн рублей. В первом квартале выплату получили более 15 тысяч семей края. В Барнауле — 2,6 тысяч семей.
Семьи, воспитывающие детей, могут ежемесячно получать пособие на ребенка до достижения им 18-ти лет.На данный момент размер пособия составляет от 178,25 рублей до 1 162,50 рублей в зависимости от категории семьи, в которой проживает ребенок. Отметим, что размер выплаты не индексируется с 2014 года. Выплачивается оно из бюджета Алтайского края.
За 1 квартал 2019 года пособие выплачено более, чем 187 тыс. детей. Израсходовано на эти цели 326,5 млн рублей.В Барнауле ежемесячное пособие выплачено для 28,8 тыс. детей на общую сумму 47,7 млн рублей.
Данная мера поддержки введена с 2011 года. Право на региональный материнский капитал появляется при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Региональный материнский капитал положен только жителям проживающим в Алтайском крае. На данный момент размер регионального капитала составляет 55 387,5 рублей.
Потратить эти деньги можно на улучшение жилищных условий, либо на получение образования детьми.
С 2011 года право на региональный материнский капитал получили 36 тысяч жителей Алтайского края.Воспользовались средствами регионального материнского капитала более 13 тысяч граждан, из которых 2,3 тысячи человек — жители Барнаула.На 2019 год на выплату этой меры поддержки запланировано 193,9 млн рублей. С начала года уже воспользовались региональным маткапиталом 622 семьи в Алтайском крае, в том числе 108 семей из Барнаула.
Чтобы стимулировать рождение детей в молодых семьях в Алтайском крае в 2017 году ввели единовременную выплату при рождении детей у студентов. Размер пособия составляет 5 000 рублей при рождении первого ребенка, 10 000 рублей при рождении второго или последующих детей. Выплачивается оно из бюджета Алтайского края.
На 2019 год запланировано 400 тыс. рублей.В 1 квартале 2019 года такую выплату получили семь семей, в том числе четыре семьи из Барнаула.
Для малоимущих семей, в том числе семей с детьми, в Алтайском крае вместе с прочими мерами социальной поддержки предусмотрено оказание материальной помощи на основе социального контракта.
Это соглашение, которое заключается с малоимущими семьями или гражданами (при условии, что они являются малоимущими по не зависящим от них причинам). Помимо социального контракта, с семьей разрабатывается программа социальной адаптации — так называемый план активных действий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации. Выполнение обязательств контролируется органами социальной защиты населения.
Средства полученные в рамках социального контракта могут быть направлены:
- На развитие личного подсобного хозяйства (покупку сельскохозяйственных животных и домашней птицы; ремонт хозяйственных построек, сельхозтехники);
- Организацию индивидуальной трудовой деятельности (приобретение швейного оборудования, парикмахерского и др.);
- Обучение и переобучение;
- На улучшение жилищных условий (для семей, воспитывающим 10 и более детей).
Размер материальной помощи определяется исходя из конкретной жизненной ситуации семьи.
Важно: денежные средства, полученные по социальному контракту являются целевыми и могут быть израсходованы только на мероприятия, прописанные в программе адаптации.Участие в этой программе могут принимать малоимущие семьи, которые ранее самостоятельно принимали все возможные способы по улучшению своего материального положения — оформили все пособия, встали на учет в центр занятости, ведут подсобное хозяйство, занимаются индивидуальной трудовой деятельностью и т.д.
Для заключения социального контракта необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства и предоставить:
- Документ, удостоверяющий личность заявителя;
- Сведения о доходах каждого члена семьи за последние три месяца.
Каждое обращение рассматривается индивидуально.
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