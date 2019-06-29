29 июня в городе Барнауле отмечают День молодежи. А потому — встаем с дивана и отправляемся гулять. Amic.ru составил список мероприятий, где можно весело и с пользой провести время в эти последние выходные июня.
Всемирный фестиваль уличного кино
Всех любителей искусства кино в субботу 29 июня приглашает кинотеатр "Премьера". Здесь пройдет всемирный фестиваль уличного кино. Отметим, к этой акции Барнаул присоединяется уже в третий раз.
Торжественное открытие фестиваля назначено на 14:00. С этого же времени начинается показ фильмов. В программе: доброго кино, комедии. А продолжится фестиваль в парке "Барнаульская крепость", где будут демонстрировать конкурсные короткометражки.
Стоимость: бесплатно.
Адрес кинотеатра Премьера: ул. Н. Крупской, 97; парка "Барнаульская крепость": пр. Социалистический, 97.
Возрастное ограничение 0+
Центральный парк
В Центральном парке 29 июня пройдет большой праздник в честь дня молодёжи. На празднике можно будет посетить различные мастер-классы, принять участие в конкурсах, русских забавах, посмотреть выступления лучших творческих молодежных коллективов краевой столицы.
С 18.00 начнется отборочный этап конкурса "Мисс Барнаул".
С 18-30 будут выступать лучшие команды КВН г. Барнаула и Алтайского края
А с 19.30 до 21.00 пройдет концерт Барнаульской кавер-группы "ZZ POP".
Начало праздника: 15:00.
Стоимость: бесплатно.
Адрес: пр. Социалистический, 11.
Ограничения по возрасту: 0+
"Солнечный ветер"
В парке развлечений "Солнечный ветер" 29 июня тоже приглашают гостей. Помимо веселых аттракционов и других развлечение с 17:00 здесь будет выступать Барнаульский Духовой Оркестр.
Стоимость: бесплатно.
Адрес: пр. Ленина, 152 в.
Возрастное ограничение 0+
Парк спорта
В парке Спорта им. Алексея Смертина большой праздник состоится не 29, а 30 июня. В этот день здесь пройдёт городской пикник "Поляна". Гостей ждут мастер-классы, игротека, концерт барнаульских групп, и многое другое.
Начало праздника в 12:00.
Стоимость: бесплатно.
Адрес: ул. Энтузиастов 12в.
Возрастное ограничение 0+
"Лесная сказка"
В зоопарке "Лесная сказка" праздник пройдет 30 июня.
Самых смелых, самых любопытных и вообще всех, кто не равнодушен к братьям меньшим, в воскресенье познакомят с секретами кухни для животных. В рамках программы "Скатерть самобранка" гостям расскажут и покажут, как готовят еду и коктейли для животных зоопарка.
Начало мероприятия: 30 июня в 14:00
Адрес: ул. Энтузиастов,12.
Возрастное ограничение 0+
Парк "Арлекино"
В этом парке будут бурные выходные: 29 июня здесь отпразднуют День молодежи, а 30 июня — День рождения парка. Гостей ждут множество интересных мероприятий, развлечений, квесты. Спортивные соревнования, танцы и конкурсы. В общем будет весело.
Начало праздника и 29 июня и 30 июня — 14 часов.
Адрес: Георгия Исакова, 149а
Возрастное ограничение 0+
Городской пляж
Ура, 29 июня его наконец-то откроют и проведут большой праздник в честь дня молодёжи. Запланирована концертно-развлекательная программа, розыгрыши призов, показательное выступление спортсменов по водным лыжам и парашютному спорту, турнир по пляжному фитнесу и фитнес-бикини и многое другое. Начало в 12:00.
Стоимость: бесплатно.
Адрес: Правобережный тракт, 10.
Возрастное ограничение: 0+
Комментарии