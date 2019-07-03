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Из чего складывается тариф на электричество и можно ли его "заморозить"

, ИА "Амител"
С июля в Алтайском крае второй раз за год выросли тарифы
Цена за свет растет/Фото: nk.oblast.online

Цена за свет растет/Фото: nk.oblast.online


С 1 июля 2019 года в Алтайском крае выросли тарифы на электроэнергию. Теперь горожане, проживающие в домах без электроплит, платить за свет будут 4,09 рублей за киловатт (до этого — 3,99 рублей). Те у кого в доме установлены плиты — 3,33 рубля за киловатт (было 3,25 рубля). Для жителей сел плата выросла до 3,2 рубля за киловатт (было 3,12). Рассказываем, из чего состоит тариф на электричество, почему в других регионах свет дешевле, чем на Алтае и можно ли "заморозить" тарифы.  

1
Из чего складывается тариф на электричество?

На сегодняшний день тарифы на электроэнергию для населения формируются не по рыночному принципу, объясняют в Барнаульской горэлектросети. Цену для населения утверждает уполномоченный регулятор или производитель электроэнергии. При этом предел цены ограничивает постановление правительства России. Можно назвать это госценой, которая обоснована реальными затратами на обслуживание электросетей.
 

В тариф на электричество входят четыре составляющих, это:
- цена за электричество (отпускная цена электростанций, от генератора);
-затраты на транспортировку электроэнергии от станций до конечного потребителя по распределительным электрическим сетям, а также затраты на ремонт и обслуживание сетей;
- сбытовая надбавка (затраты на выставление счетов и сбор денег за электричество)
- НДС.

В БГЭС также отмечают, что пересмотр тарифов неправильно рассматривать, как повышение, скорее это их ежегодная индексация на уровень инфляции.

2
Можно ли в России "заморозить" коммунальные тарифы на электричество?

"Заморозить" рост тарифов может только полное приостановление всех инфляционных процессов в стране. Пока же тарифы на электроэнергию индексируются в пределах уровня инфляции – не выше 4,5%.

В БГЭС подчеркивают, что на данный момент тариф для населения можно назвать даже "льготным", так как не просто не формируется по законам рынка, но и предусматривает "скидки" для граждан. Например — особые тарифы действуют для сельских жителей, для тех, у кого в доме установлены электроплиты, а также для садоводческих и дачных объединений.

Между тем, все это, а также затраты на доставку электроэнергии, компенсируют в своих тарифах юридические лица. Соответственно, заморозка тарифа для населения приведет к удорожанию тарифов для юрлиц, что в свою очередь скажется на росте цен на все другие услуги и товары.

3
Почему в Алтайском крае электроэнергия дороже, чем в других регионах?

На самом деле это заблуждение. Есть регионы, где электроэнергия гораздо дороже, чем в Алтайском крае. Например, у наших соседей — Республики Алтай, цена одного киловатта для населения (в домах с электроплитами) с 1 июля 2019 года составляет 3 рубля 76 копеек (было 3 рубля 60 копеек).

Больше всего повезло с тарифами на свет жителям Иркутской области: они с 1 июля 2019 года платят 1,11 рубля за киловатт (было 1,07 рубля за киловатт). Это связано с близким расположением к Братской и Иркутской ГЭС. Дело в том, что на сегодняшний день именно гидрогенерация вырабатывает самое дешевое электричество, а вот его доставка по магистральным электросетям уже принесет существенный привес к тарифу на электричество в других регионах. В Алтайском крае гидрогенерации нет, электричество вырабатывается за счет самого дорогого источника – теплогенерации, что для местных ТЭЦ при производстве тепловой энергии является не чем иным, как побочным продуктом от их основной деятельности.

С более подробной информацией по тарифам в регионах, можете ознакомиться по ссылке https://energo-24.ru/tariffs/electro/2018-elektro/12887.html

4
Как сэкономить на электроэнергии?

Есть два основных подхода к решению задачи по уменьшению затрат на электричество – технический и организационный.

Технический: главным словом здесь является "энергосбережение". Вы можете серьезно уменьшить свое потребление электроэнергии путем замены всех ламп на энергосберегающие, установки автоматических выключателей света, реагирующих на звук, во всех помещениях.

Очень хорошую экономию электроэнергии дает современная бытовая техника класса "А", "А+", "А++", которая имеет дополнительный экорежим. Это касается холодильников, стиральных машин, кондиционеров.

Кроме того, можно использовать интеллектуальные системы "Умный дом".

Организационный: Установите прибор учета электроэнергии. Это позволит не оплачивать электричество по нормативу с повышающим коэффициентом. Также Барнаульская горэлектросеть рекомендует  внимательно следить за сохранностью пломб на приборе учета, за исправным состоянием прибора учета, своевременно осуществлять госповерку. В обязательном порядке при снятии прибора учета приглашать инспектора энергокомпании. Эти нехитрые мероприятия позволяют избежать нарушения, которые могут приводить к значительным расходам домохозяйства.

И не забывайте своевременно, до 10 числа каждого месяца, оплачивать электрическую энергию по показаниям своего счетчика, это позволит избежать дополнительных затрат по оплате пени.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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