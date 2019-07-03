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Смерть 14 подводников: что произошло на российской секретной подлодке

, ИА "Амител"
Самые последние данные к этому времени
Фото: sm-news.ru

Фото: sm-news.ru


На секретной подлодке в Баренцевом море в пожаре погибло 14 человек. По числу жертв это самое масштабное происшествие на российском военном судне с 2008 года (тогда во время испытаний на атомной подводной лодке "Нерпа" погибло 20 членов экипажа). С момента трагедии прошло уже более суток, но информации до сих пор мало, и она разнится. Минобороны ограничивается короткими сообщениями, многочисленные предположения экспертов о причинах происшествия не комментирует.

1
Что произошло?

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел вечером в понедельник, 1 июля.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что возгорание началось во время "плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах Баренцева моря". В это время моряки занимались батиметрическими измерениями – изучением морского дна.

В пресс-службе Минобороны добавили, что судно "занималось изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота РФ".

Пожар потушили сами моряки. Сейчас судно находится на базе в Североморске, его обследуют эксперты.

На пожаре погибло 14 подводников, во всяком случае о таком количестве говорит Минобороны. В составе экипажа было два Героя России (по данным Baza, Денис Долонский и Николай Филин), семь капитанов I ранга.

Есть неофициальная  информация, что 13 человек погибли в самом пожаре, еще один – уже во время транспортировки в госпиталь.

Официально не сказано, сколько вообще там было людей и удалось ли кому-то выжить. Источники портала Baza сообщают, что еще четыре или пять выживших моряков доставлены в Военно-морской клинический госпиталь Североморска. Минобороны эти сведения не комментирует.
3
В чем причина? Почему?

Официально причины пока не называют. Следственный комитет начал проверку обстоятельств ЧП, а ход расследования контролирует лично главнокомандующий Военно-морским флотом.

Впрочем, у экспертов есть свои версии трагедии. Подводник, капитан I ранга Сергей Кубынин предполагает, что причиной могла стать и неисправность аккумуляторной батареи, и разгерметизация с попаданием воды на оборудование, и даже неосторожное обращение с электрооборудованием.

"Пожар получился объемный, с большим выделением угарного газа. Либо горело в недоступном месте. Если это аккумуляторная батарея, то справиться с огнем очень сложно. Также не исключено, что возгорание произошло сразу в нескольких местах", – рассказал он газете "Взгляд".

А по данным "Газеты.Ru", инцидент мог произойти из-за короткого замыкания в электрических сетях. Ждем итогов официального расследования.

4
А что говорят власти? По сути, ничего

Повторимся, что официальной информации крайне мало. Президент Владимир Путин во вторник, 2 июля, провел совещание с Сергеем Шойгу, тот доложил об обстоятельствах дела. Именно со слов министра стало известно, где именно это произошло и что это было за судно. Минобороны также подтвердили информацию, но почти без деталей.

Что важно, власти пока не сообщают, какой именно это был аппарат. Эксперты высказывают разные мнения, но самое распространенное – атомная глубоководная станция АС-31 (ее часто называют "Лошарик"), которая является засекреченной. Кстати, Денис Долонский является капитаном "Лошарика", если это действительно был он. Вполне вероятно, что часть информации о ЧП так и останется не разглашенной.

Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. Он призвал оказать им помощь и поддержку. Также слова соболезнования высказали премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

3.07.2019 13:28
- гость -

А теперь пропаганда должна показать, что американские подводные лодки самые лучшие в мире ..

0  0
3.07.2019 13:36
- гость -

Вообще больше никакой новой информации не будет.Военные секреты.

0  0
3.07.2019 13:36
- гость -

начали с "Курска", закончили "Лошариком"...

0  0
3.07.2019 13:36
- гость -

«Исследователь дна», злосчастный, глубоководный «Лошарик» должен был в час «Ч» накрыть медным тазом мировой интернет и парализовать коммутацию противника. Отдадим себе отчет: именно за решение этой задачи отдали свои жизни четырнадцать российских офицеров.
Они отдали свои жизни — за опасную галлюцинацию. За горячечный военный бред.

Погибших жалко, но знаете — нас жалко тоже. Потому что с таким главнокомандующим гибель — вопрос времени.

0  0
3.07.2019 13:44
- гость -

Раз выдвигаем предположения, вот ещё одно. Натовцы подбили лошарика, чтобы не изучал дно мирового океана. Сказать нам правду нельзя, так как это секретная информация. Ответить тем же, не можем, как и с самолётами, проглотим и снова друзья.

0  0
3.07.2019 13:53
- гость -

Тревожные вести пошли.....куцые сводки, словно горькие слезы, падали на равнодушную, привыкшую к путинским катастрофам Россию. Беда на российской подлодке. Пожар. 14 погибших моряков.
К вечеру в кремлях началось шевеление. Захлопали дверьми секретари. Затопали ботинками. Был свиснут наверх Шойгу. Стало понятно, что происходит что-то важное, возникло гнетущее чувство, что дела обстоят очень плохо.
Нынешнее бездарное правление началось почти 20 лет назад катастрофой «Курска». Оно мчится, ускоряя ход, к своему концу трагедией на секретной российской ядерной подлодке.
В нашей державе за 20 лет не изменилось ровно ни-че-го. Как был развал, так развал и остался. Круг замкнулся. Круг дерьма.....

0  0
3.07.2019 13:54
- гость -

Очевидно, что украинцы сбили Лошарика из бука

0  0
3.07.2019 13:58
Alexandr

За бестолковость и разгильдяйство расплачиваются простые парни которых жали матеря дети жёны ! половину госдумы надо расстрелять за результат их намеренных убийств подводников. Так поступили и с подлодкой '' КУРСК '' , ВИНОВАТЫХ СДЕЛАЛИ ПРОСТЫХ МОРЯКОВ , а сами как кроты попрятались '' МЫ НЕ ВИНОВАТЫ, ОНА САМА ПОШЛА КО ДНУ ''

0  0
3.07.2019 14:04
Alexandr

''Путинское жидовство расстрелять '' - И Сталин

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