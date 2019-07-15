Сколько аварийных домов было и будет расселено в Барнаула?

Сначала поясним: разные программы расселения аварийного жилья существуют в России с 2009 года. Наиболее масштабная из них — федеральная программа, проходившая в 2013-2017 годах. Под расселение попали дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. На Алтае расселили почти 100 тысяч квадратных метров жилья.

"На территории Барнаула с 2009 по 2017 годы расселено 177 аварийных домов общей площадью 68 148,2 квадратных метра", — сообщили Amic.ru в мэрии.

В том числе 70 старых домов навсегда опустели по краевой адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2013-2017 годы. Из квартир с текущими потолками и дырявыми полами в современное благоустроенное жилье переехали 769 семей.

Всего в 2009-2017 годы в регионе на расселение аварийных домов потратили 7 млрд рублей. Большая часть — 5 млрд рублей — средства Фонда содействия реформирования ЖКХ. Еще по 1 млрд рублей выделили из краевого и местных бюджетов. Новое жилье в эти годы получили около 18 тысяч человек.

Кстати, и регион, и Барнаул выполнили свои обязательства по федеральной программе в полном объеме. Что важно, ведь за неисполнение условий Москвы регионы могут лишиться денег на переселение.

В 2018 году федеральная программа не действовала, но власти Алтайского края приняли решение расселить хотя бы часть домов только за свой счет. На эти цели было направлено 422 млн рублей. К решению проблемы подключился и Барнаул.

Сейчас в краевой столице работает региональная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 2018-2019 годы, на которую выделены 200,9 млн рублей. Это средства не только краевого бюджета. В бюджете города предусмотрено 40,2 млн рублей.

В период действия региональной программы в Барнауле расселят 146 квартир из 10 домов, признанных аварийными до января 2017 года.

Кстати, из них только 34 являются муниципальными, в них живут люди на условиях договора социального найма. Остальные 112 находятся в собственности граждан. Почему мы делаем на этом акцент? Потому что по закону за состояние и ремонт дома отвечает собственник. При найме собственник — это администрация города. В остальных случаях власти помогают собственникам.

В администрации города сообщили, что по данным на 27 июня 2019 года уже расселили 84 квартиры, что обошлось в 97,9 млн рублей. Чтобы переселить семью, нужно сначала официально изъять недвижимость для муниципальных нужд. Собственники 28 квартир не согласились выезжать из аварийного жилья. Они считают, что государство должно заплатить им больше компенсации, чем предлагают власти. Кто прав, решит суд. Кроме того, в суд также обратились наниматели двух жилых помещений с исками о предоставлении квартир.

"Для переселения граждан, занимающих жилые помещения на условиях договора социального найма, предоставляются равнозначные квартиры. По закону это можно сделать только через госзакупки. Сейчас в процессе приобретения 34 квартиры: по 23 — идут конкурсные процедуры, администрация в качестве заказчика выбирает подрядчика, ещё по 11 жилым помещениям вопрос на стадии заключения муниципальных контрактов", — уточнили в администрации.

И вот снова в России появилась федеральная программа до 2025 года. В Барнауле в 2019-2025 годы освободят 2000 квартир площадью 76,1 тысяч квадратных метров в 155 домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года. На это власти направят 2,6 млрд рублей. Новые квартиры получат около 5000 человек.

На первом этапе программы в 2019-2020 годах в Барнауле расселят 280 квартир в 24 домах общей площадью 10,3 тысяч квадратных метров, в которых пока ещё проживает около 700 человек.