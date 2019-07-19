Как и когда в Барнауле пройдет перепись населения

В октябре 2020 года в России пройдет 12-я по счету перепись населения. Барнаул уже начал готовиться к этому масштабному событию. В администрации города рассказали, как принять участие в переписи и почему это важно.
Всероссийская перепись населения начнется 1 октября 2020 года и продлится до 31 октября. Обход помещений переписчиками пройдет 4-27 октября, контрольный обход 28-31 октября. С 1 по 25 октября можно будет заполнить данные через интернет — это новый формат, о котором расскажем далее.
Напомним, проводится перепись каждый десять лет.
В 2020 году у граждан будет несколько вариантов поучаствовать в переписи.
Первый, традиционный формат — поквартирный обход жителей. Именно он пройдет с 4 по 27 октября. Переписчики будут ходить по домам с бумажными анкетами или планшетами и вручную вносить данные. У вас спросят:
- тип вашего жилья (квартира, дом, общежитие и другое), год постройки дома, материал стен, насколько благоустроено жилье (свет, газ, вода), сколько комнат, размер общей площади,
- дату рождения, пол, владение языком, национальность, гражданство, состояние в браке, наличие детей, образование, источники средств к существованию (не пугайтесь, вам не придется указывать размер дохода или его законность), кем работаете, жили ли в других странах и другие вопросы,
- у граждан иностранных государств спросят о цели визита и его продолжительности, поле, возрасте, стране рождения и стране постоянного проживания, наличии регистрации по месту пребывания и другие вопросы.
Подчеркнем, что фамилию, имя и отчество у вас спросят только для отдельного списка лиц, подлежащих переписи в данном помещении (после окончания переписи списки будут уничтожены, это сделано для учета работы переписчиков). В саму анкету ФИО вносить никто не будет, там даже нет раздела для этих данных.
Второй вариант — прийти самому на один из стационарных пунктов. Такие будут расположены в отделениях Почты России, МФЦ и других. Отвечать нужно будет на те же вопросы, что указаны выше.
Третий вариант — заполнить анкету в электронном варианте.
"Заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи можно будет самостоятельно в интернете на Едином портале государственных и муниципальных услуг", — рассказали в администрации города.
Разумеется, нужно иметь пароль для входа на портал госуслуг. Это новый формат, на прошлой переписи в 2010 года его не было.
После заполнения анкеты гражданин получит цифровой и QR-код. Этот код нужно будет показать переписчику с экрана телефона, планшета или в распечатанном виде. Вся информация автоматически будет передана в систему и переписчику не придется заполнять анкету.
Кстати, некоторые барнаульцы уже опробовали этот механизм в октябре 2018 года, когда в России шла пробная перепись населения. Но в этом году ввести свои данные нужно ещё раз, данные двухлетней давности учитываться не будут.
Важно! Все сведения, полученные в ходе переписи, являются конфиденциальной информацией. Переписчик или ещё кто-либо не имеет права их распространять. За нарушение им будет грозить наказание, вплоть до уголовного. Ваши данные не будут переданы в налоговую, полицию, миграционную службу, соцзащиту или ещё куда-либо.
Главная роль, конечно, у органа статистики — в нашем регионе это Управление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай. Но за подготовку и организацию кампании будут отвечать и местные власти. В Барнауле для этого создана комиссия по проведению переписи. Она будет координировать работу Крайстата, Барнаульской гордумы, администрации города, полиции, МФЦ, Почты России, Ростелекома, Центра занятости населения.
"Комиссии предстоит уточнить границы муниципального и административно-территориальных образований, упорядочить адресное хозяйство, актуализировать списков адресов, уточнить численность населения, провести разъяснение", — рассказал председатель комиссии, заместитель главы администрации города по экономической политике Вячеслав Химочка.
В мэрии уже начали всю подготовительную работу вместе с районными администрациями.
Перепись населения нужна не только для установления численности граждан — сколько людей и какого возраста живет в России. Оцениваются также и рождаемость, смертность, миграция. Это те процессы, которые помогут властям понимать реальное положение дел.
"Перепись дает понимание о темпах роста или снижении рождаемости, соотношении русского населения и представителей других национальностей, о том, где в ближайшем будущем нужно будет строить школы и детсады, поликлиники, об уровне жизни людей и так далее", — пояснили в администрации.
Перепись населения — очень важное мероприятие. Чем достовернее данные, тем точнее меры государства по поддержке разных категорий граждан.
Разумеется, предоставление данных только добровольное. Никто не заставит вас отвечать на вопросы и не будет проверять предоставленную информацию.
Но, повторимся, анкеты будут обезличенными. Здесь как раз интересен не отдельный человек, а некая категория. И вы, как гражданин, отвечая на вопросы, даёте понять государству, как вы живете. Есть дети? Пусть власти знают о важности поддержки семей с детьми. Маленькая квартира — будет представление о том, на какую категорию обратить внимание при разработке программ по улучшению жилищных условий. И так далее.
Комментарии
В октябре 2020 года в России пройдет 12-я по счету перепись населения.
Напомним, проводится перепись каждый десять лет.
12х10=120 лет....
это как так?
12х10=120 лет....
это как так?
а вот так))
1897
1920
1926
1937
1939
1959
1970
1979
1989
2002
2010
2020
Второй вариант — прийти самому на один из стационарных пунктов. - а вот оно мне нафиг надо? ну реально? Я от этого лучше жить буду, если раскажу статистам о сеебе и своем жилье? Да фиг вам, сам не пойду, и в дом никого не впущу и рассказывать не буду. С собакой у двора пообщаются и пройдут дальше. Могу отвязать, чотб бежали быстрее )))
Ваши данные не будут переданы в налоговую, полицию, миграционную службу, соцзащиту или ещё куда-либо - не верю. Даже в банках инфа регулярно уходит погулять, а тут люди обычные....
"За нарушение им будет грозить наказание, вплоть до уголовного." звучит не убедительно. Конкретных мер нет, звучит как отговорка, да и как их потом искать, всплывут данные через год где либо - ииии? Куда обращаться, кого наказывать, как найти виновного? Должны предоставить паспорт? сомневаюсь. Будут ли какие то меры? Сомневаюсь. Скажут, извините нас взломали, не мы плохие - а хакеры.