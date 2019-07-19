Как и когда в Барнауле пройдет перепись населения

Как будет проходить перепись?

В 2020 году у граждан будет несколько вариантов поучаствовать в переписи.

Первый, традиционный формат — поквартирный обход жителей. Именно он пройдет с 4 по 27 октября. Переписчики будут ходить по домам с бумажными анкетами или планшетами и вручную вносить данные. У вас спросят:

тип вашего жилья (квартира, дом, общежитие и другое), год постройки дома, материал стен, насколько благоустроено жилье (свет, газ, вода), сколько комнат, размер общей площади,

дату рождения, пол, владение языком, национальность, гражданство, состояние в браке, наличие детей, образование, источники средств к существованию (не пугайтесь, вам не придется указывать размер дохода или его законность), кем работаете, жили ли в других странах и другие вопросы,

у граждан иностранных государств спросят о цели визита и его продолжительности, поле, возрасте, стране рождения и стране постоянного проживания, наличии регистрации по месту пребывания и другие вопросы.

Подчеркнем, что фамилию, имя и отчество у вас спросят только для отдельного списка лиц, подлежащих переписи в данном помещении (после окончания переписи списки будут уничтожены, это сделано для учета работы переписчиков). В саму анкету ФИО вносить никто не будет, там даже нет раздела для этих данных.

Второй вариант — прийти самому на один из стационарных пунктов. Такие будут расположены в отделениях Почты России, МФЦ и других. Отвечать нужно будет на те же вопросы, что указаны выше.

Третий вариант — заполнить анкету в электронном варианте.

"Заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи можно будет самостоятельно в интернете на Едином портале государственных и муниципальных услуг", — рассказали в администрации города.

Разумеется, нужно иметь пароль для входа на портал госуслуг. Это новый формат, на прошлой переписи в 2010 года его не было.

После заполнения анкеты гражданин получит цифровой и QR-код. Этот код нужно будет показать переписчику с экрана телефона, планшета или в распечатанном виде. Вся информация автоматически будет передана в систему и переписчику не придется заполнять анкету.

Кстати, некоторые барнаульцы уже опробовали этот механизм в октябре 2018 года, когда в России шла пробная перепись населения. Но в этом году ввести свои данные нужно ещё раз, данные двухлетней давности учитываться не будут.

Важно! Все сведения, полученные в ходе переписи, являются конфиденциальной информацией. Переписчик или ещё кто-либо не имеет права их распространять. За нарушение им будет грозить наказание, вплоть до уголовного. Ваши данные не будут переданы в налоговую, полицию, миграционную службу, соцзащиту или ещё куда-либо.