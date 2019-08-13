Всем любителям рыбалки, которые захотят следующим летом "покидать удочки", сначала придется изучить новый федеральный закон "О любительском рыболовстве...", который вступит в силу с 1 января 2020 года. Сейчас его активно обсуждают в сети. Некоторые рыбаки уверяют: новые правила ущемляют их права. Разбираем, так ли это на самом деле, где теперь можно рыбачить, сколько карасей, щук и окуней разрешено ловить.
До 2019 года в России ловлю рыбы регулировал закон "О рыболовстве…" (№ 166-ФЗ), принятый в 2004 году. Но с 1 января 2020 году в дополнение к нему будут применять правила из закона "О любительском рыболовстве…" (№ 475-ФЗ). Его одобрили в конце 2018 года.
Инициаторы закона уверяют, что в нем нет сенсационных и шокирующих изменений. Ранее в разных законах, нормах, сводах и так далее уже было прописано, где возможна рыбалка, где она запрещена, чем можно ловить рыбу и в каком объеме. Новый закон просто обобщает все правила для любительской рыбалки в один документ.
Самое главное новшество – с 1 января 2020 года исчезнет институт платной рыбалки. В законе прописано, что "рыбалка признается свободной и доступной для всех граждан на всех водоемах общего пользования". Это значит, что платить за проезд к озеру, пруду, реке больше не нужно.
Кроме того, установлена "суточная норма" вылова – для каждого района и конкретной акватории, в зависимости от ее специфики, устанавливают пределы в течение одного дня, свыше которых ловить нельзя. Также закон указывает на то, что в местах массового отдыха запрещена подводная охота.
Не совсем верно. Согласно закону, нельзя ловить рыбу в заповедниках, заказниках, там, где ее разводят искусственно, а также везде, где остро стоят вопросы безопасности и обороны. Кроме того, запрещено рыбачить в местах большого скопления людей, например, на пляже. Законодатели говорят, что эти нормы пока четко не сформулированы. Но в настоящее время процедуру согласования и принятия проходят шесть подзаконных актов, которые более четко пропишут и установят порядок любительской рыбалки.
И кстати, платить все-таки придется. Но за сопутствующие рыбалке услуги: за стоянку, где оставлен автомобиль, лодку, инвентарь и их хранение, проживание, питание. Поэтому говорить о том, что промысел станет абсолютно бесплатным и рыболовный бизнес исчезнет, нельзя.
Запрещено ловить рыбу с помощью всех видов сетей. Исключение сделали лишь для районов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где массовая добыча является основным источником пропитания. Здесь сети будут считать и маркировать. Маркировка должна содержать данные о владельце, характеристики данного орудия добычи, учетный номер. Правда, на этих территориях нельзя использовать синтетические рыболовные сети, которые привозят из Китая. Эти снасти запрещены в России, а их ввоз подпадает под статью Уголовного кодекса как контрабанда.
Также в новом законе под запрет попали электроудочки, которые, по мнению специалистов, наносят большой вред окружающей среде и убивают все живое на глубине. Запрещено использовать для ловли рыбы взрывчатку. Между прочим, использовать эти инструменты было запрещено и раньше. Полный список незаконных орудий есть в правилах рыболовства для отдельных бассейнов. Еще раз напоминаем, что новый закон просто свел все правила воедино.
Определены и нормы по ловле рыбы. На момент публикации, например, суточная норма добычи щуки, судака, окуня, язя, налима, карася в Алтайском крае составляет 10 кг. При этом нельзя поймать 10 кг щуки и 10 кг судака: общий улов не должен превышать эту норму.
Поймали одну рыбку, которая вытянула на 11 кг? Отбирать ее у вас не будут, но на сегодня удочки нужно отложить. Кстати, для отдельных видов рыб суточная норма добычи выражена не в килограммах, а в штуках.
Посмотреть все нормы можете на сайте Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в разделе "Правила рыболовства". Периодически их изменяют в зависимости от популяции видов речных и озерных обитателей.
Если рыбак поймал запрещенную рыбу, например, сибирского осетра, то за каждый экземпляр придется отдать большую сумму. Для сибирского осетра такса – 160 тыс. рублей. Штрафы за "рядовую рыбу" при ловле выше суточной нормы также немаленькие: сазан, карп, щука – 925 руб. за один экземпляр, линь, язь, лещ – 500 руб.
Наказание за водную охоту в местах нереста с помощью запрещенных орудий более суровое: штраф от 300 до 500 тыс. рублей либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Комментарии
И чтобы это контролировать набекут, кучу дармоедов которые и возглавят браконьеров, уже проходили, эта госдура не способна не на что, ,, как можно принять закон и не определится с понятиями, а теперь будем плодить подзаконные акты в которых сам чёрт ногу сломит....
при средней з/п 15-20 т.р. штрафы адекватные я думаю потянем.
ждем новых законов на грибочки и ягодки...
Слава богу еще солнце не под запретом.
при этом за проезд по дорогам водоохраннрй зоны - штраф, самый умный закон
13.08.2019 15:19
Filin
А это чтобы вы бесплатной рыбалкой не воспользовались, тока пешочком. А где падальше на машине фигвам, за 200 метров поставите её там разбирут нафиг еёж невидно будет, а ближе штраф. А шмотки припереть тоже здорово особенно лодку. Тока неприкасаемым зашибись, под них придумали походу, им всё мало.
По всему усматривается что с 2015 года Московско-Окское Росрыболовство узаконило незаконную добычу ВБР на Селигере Тверской области только уголовному элементу инспектору рыбоохраны Тедеру Ю.А. с командой таких же уголовников в плесе недалеко от здания рыбоохраны закольными мережами.Видимо руководство МОКТУ в лице господина Воротилина А.В. приложило к личноиу делу госслужащего РФ браконьера Тедера Ю.А. приговор суда Осташкова за электроудочку и по всей видимости что регулярно появляются нулевые заколы осуществляет их поставку. Ну а Росрыболовство Москвы в лице господина И. Шестакова одобряет эту незаконную добычу ВБР и за умение скрывать наличие судимости за электроудочку даже награждает уголовного элемента почетными грамотами.Вот Вам и закон о рыбалке.