Вторник, 13 Август, 16:58

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,43
€ 73,12
Обь
168см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыУскоренное развитие Алтая
Вопрос дня



Ловись, рыбка. Что разрешает и что запрещает новый закон о рыбалке

, ИА "Амител"
Закон отменяет платную рыбалку, но запрещает некоторые виды снастей
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru


Всем любителям рыбалки, которые захотят следующим летом "покидать удочки", сначала придется изучить новый федеральный закон "О любительском рыболовстве...", который вступит в силу с 1 января 2020 года. Сейчас его активно обсуждают в сети. Некоторые рыбаки уверяют: новые правила ущемляют их права. Разбираем, так ли это на самом деле, где теперь можно рыбачить, сколько карасей, щук и окуней разрешено ловить.

 1
Зачем нужен новый закон и в чем его особенность?

До 2019 года в России ловлю рыбы регулировал закон "О рыболовстве…" (№ 166-ФЗ), принятый в 2004 году. Но с 1 января 2020 году в дополнение к нему будут применять правила из закона "О любительском рыболовстве…" (№ 475-ФЗ). Его одобрили в конце 2018 года.

Инициаторы закона уверяют, что в нем нет сенсационных и шокирующих изменений. Ранее в разных законах, нормах, сводах и так далее уже было прописано, где возможна рыбалка, где она запрещена, чем можно ловить рыбу и в каком объеме. Новый закон просто обобщает все правила для любительской рыбалки в один документ.

 2
А что-то новенькое в новом законе есть?

Самое главное новшество – с 1 января 2020 года исчезнет институт платной рыбалки. В законе прописано, что "рыбалка признается свободной и доступной для всех граждан на всех водоемах общего пользования". Это значит, что платить за проезд к озеру, пруду, реке больше не нужно.

Кроме того, установлена "суточная норма" вылова – для каждого района и конкретной акватории, в зависимости от ее специфики, устанавливают пределы в течение одного дня, свыше которых ловить нельзя. Также закон указывает на то, что в местах массового отдыха запрещена подводная охота.

 3
Значит можно рыбачить абсолютно бесплатно на любом водоеме?

Не совсем верно. Согласно закону, нельзя ловить рыбу в заповедниках, заказниках, там, где ее разводят искусственно, а также везде, где остро стоят вопросы безопасности и обороны. Кроме того, запрещено рыбачить в местах большого скопления людей, например, на пляже. Законодатели говорят, что эти нормы пока четко не сформулированы. Но в настоящее время процедуру согласования и принятия проходят шесть подзаконных актов, которые более четко пропишут и установят порядок любительской рыбалки.

И кстати, платить все-таки придется. Но за сопутствующие рыбалке услуги: за стоянку, где оставлен автомобиль, лодку, инвентарь и их хранение, проживание, питание. Поэтому говорить о том, что промысел станет абсолютно бесплатным и рыболовный бизнес исчезнет, нельзя.

 4
Какие запреты вводит новый закон о рыбалке?

Запрещено ловить рыбу с помощью всех видов сетей. Исключение сделали лишь для районов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где массовая добыча является основным источником пропитания. Здесь сети будут считать и маркировать. Маркировка должна содержать данные о владельце, характеристики данного орудия добычи, учетный номер. Правда, на этих территориях нельзя использовать синтетические рыболовные сети, которые привозят из Китая. Эти снасти запрещены в России, а их ввоз подпадает под статью Уголовного кодекса как контрабанда.

Также в новом законе под запрет попали электроудочки, которые, по мнению специалистов, наносят большой вред окружающей среде и убивают все живое на глубине. Запрещено использовать для ловли рыбы взрывчатку. Между прочим, использовать эти инструменты было запрещено и раньше. Полный список незаконных орудий есть в правилах рыболовства для отдельных бассейнов. Еще раз напоминаем, что новый закон просто свел все правила воедино.

5
Где можно ловить рыбу в Алтайском крае и сколько?
Посмотреть, где разрешено удить в Алтайском крае, можно в приказе Минсельхоза "Об утверждении правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна". Сразу отметим, рыбалка на Оби и ее притоках запрещена в период с 20 апреля по 20 мая.

Определены и нормы по ловле рыбы. На момент публикации, например, суточная норма добычи щуки, судака, окуня, язя, налима, карася в Алтайском крае составляет 10 кг. При этом нельзя поймать 10 кг щуки и 10 кг судака: общий улов не должен превышать эту норму.

Поймали одну рыбку, которая вытянула на 11 кг? Отбирать ее у вас не будут, но на сегодня удочки нужно отложить. Кстати, для отдельных видов рыб суточная норма добычи выражена не в килограммах, а в штуках.

Посмотреть все нормы можете на сайте Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в разделе "Правила рыболовства". Периодически их изменяют в зависимости от популяции видов речных и озерных обитателей.
 6
Какие наказания предусмотрены за нарушение правил рыбалки?
За нарушение правил закона "О любительской рыбалке…" для физлиц установлен штраф в 2-5 тыс. рублей, для должностных лиц взыскание составит 20-30 тыс. рублей, для юрлиц – 100-200 тысяч рублей. У всех нарушителей конфискуют судна и орудия добычи.

Если рыбак поймал запрещенную рыбу, например, сибирского осетра, то за каждый экземпляр придется отдать большую сумму. Для сибирского осетра такса – 160 тыс. рублей. Штрафы за "рядовую рыбу" при ловле выше суточной нормы также немаленькие: сазан, карп, щука – 925 руб. за один экземпляр, линь, язь, лещ – 500 руб.

Наказание за водную охоту в местах нереста с помощью запрещенных орудий более суровое: штраф от 300 до 500 тыс. рублей либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Материалы по теме

 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

13.08.2019 14:25
Медведь-шатун

И чтобы это контролировать набекут, кучу дармоедов которые и возглавят браконьеров, уже проходили, эта госдура не способна не на что, ,, как можно принять закон и не определится с понятиями, а теперь будем плодить подзаконные акты в которых сам чёрт ногу сломит....

0  0
13.08.2019 14:29
- гость -

при средней з/п 15-20 т.р. штрафы адекватные я думаю потянем.
ждем новых законов на грибочки и ягодки...
Слава богу еще солнце не под запретом.

0  0
13.08.2019 15:19
Filin

при этом за проезд по дорогам водоохраннрй зоны - штраф, самый умный закон

0  0
13.08.2019 15:43
месный

13.08.2019 15:19
Filin

А это чтобы вы бесплатной рыбалкой не воспользовались, тока пешочком. А где падальше на машине фигвам, за 200 метров поставите её там разбирут нафиг еёж невидно будет, а ближе штраф. А шмотки припереть тоже здорово особенно лодку. Тока неприкасаемым зашибись, под них придумали походу, им всё мало.

0  0
13.08.2019 15:56
Николай

По всему усматривается что с 2015 года Московско-Окское Росрыболовство узаконило незаконную добычу ВБР на Селигере Тверской области только уголовному элементу инспектору рыбоохраны Тедеру Ю.А. с командой таких же уголовников в плесе недалеко от здания рыбоохраны закольными мережами.Видимо руководство МОКТУ в лице господина Воротилина А.В. приложило к личноиу делу госслужащего РФ браконьера Тедера Ю.А. приговор суда Осташкова за электроудочку и по всей видимости что регулярно появляются нулевые заколы осуществляет их поставку. Ну а Росрыболовство Москвы в лице господина И. Шестакова одобряет эту незаконную добычу ВБР и за умение скрывать наличие судимости за электроудочку даже награждает уголовного элемента почетными грамотами.Вот Вам и закон о рыбалке.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
16:54
Как загадать желание на падающую звезду 0
16:09
"Дело Андреевой": премьера фильма об алтайской спортсменке состоится 17 августа 1
15:23
Барнаульская семья может накопить на автомобиль быстрее, чем год назад 9
15:12
Профсоюзы предложили ввести четырехдневную рабочую неделю 8
14:48
Дворец спорта обновляет фасад и теперь напоминает большую синюю коробку 12
14:40
Экс-президента Киргизии обвиняют в убийстве и массовых беспорядках 2
14:28
"Лексус" помял бампер маршрутке и перевернулся возле пешеходного перехода в Барнауле 4
14:18
Алтайские эсеры опасаются уничтожения построенной ими спортплощадки в Заринске 0
14:06
Ловись, рыбка. Что разрешает и что запрещает новый закон о рыбалке 5
13:51
Сибирские грибники признаны самими удачливыми в России 6
13:39
Барнаульская шахматистка заняла шестое место на юношеском первенстве Европы 0
13:15
"Война все расставила по своим местам": ветеран ВОВ отметила 100-летний юбилей 1
13:06
Схема движения на двух проблемных перекрестках изменится в Барнауле 6
13:02
Центробанк выпустил монеты с "Бременскими музыкантами" 0
12:52
"Иного пути нет": власти рассказали о судьбе алтайского ТВ после перехода на "цифру" 7
12:51
Работу камер фиксации нарушений ПДД проверят в Барнауле по просьбе Путина 9
12:29
Водитель выехал на железнодорожные пути и попал под поезд на Алтае 1
12:22
Названы самые востребованные профессии в 2019 году 5
11:58
"А Нальчик?" за 499 рублей: сайт "Победы" атаковали во время акции 5
11:34
Барнаульский таможенник брал взятки за ускоренное оформление автомобилей из Киргизии 5
11:08
"Грубое крещение" в Гатчине прокомментировали в РПЦ 15
10:39
Загадай желание. Звездное небо августа в объективе Amic.ru 0
10:32
АлтГТУ приглашает получить экономическое образование 14
10:15
До +34°C: в Алтайский край возвращается аномальная жара 0
09:58
Ушибы головы и груди. Избитую полицейским на митинге девушку увезли в больницу 85
09:32
Меняй электропроводку выгодно: где купить кабель АВВГ со скидкой 1
08:59
Авиалесоохрана: 2,7 млн га лесных пожаров не тушат в России 8
08:30
Пятерых рабочих засыпало грунтом у аэропорта в Новосибирске 0
07:58
35 кандидатам в Госсобрание Алтая отказали в регистрации 0
07:32
Трехполосную дорогу построят к бийскому туркластеру 5
07:14
Когда начнется Успенский пост: как его соблюдать и что нельзя делать 5
06:54
Частный инвестор за три года реконструирует старейший парк в Барнауле 4
06:32
Фестиваль "Парк Рок" при поддержке НАШЕ Радио Барнаул отгремел в столице края
Музыкальный open-air в третий раз прошел в Барнауле
06:00
Жители Алтая получат сверхбыстрый интернет за 1,6 миллиарда к 2022 году 9
22:51
"Отношения не имеет": МВД о силовике, которого СМИ заподозрили в избиении девушки 56
21:50
Второй в Сибири. В Рубцовске появился троллейбус за 11,3 млн 13
21:35
Омоновца, который на митинге ударил девушку в живот, кажется, нашли. Правда или нет? 18
20:07
Журналисты нашли полицейского, ударившего девушку в живот на митинге 2
19:22
Жители Алтайского края стали реже переезжать в другие регионы РФ 8
18:46
СМИ: внук члена ЦИК в четыре года купил квартиру за 500 млн рублей 18
18:07
Девушка, которую ударил полицейский на митинге в Москве, обратилась в СК 15
17:07
Трассу под Барнаулом перекроют на три часа 13 августа из-за военных колонн 0
16:48
Двое погибли и пятеро пострадали в ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск 4
16:33
Барнаулец продавал шпионящие за людьми противопожарные сигнализации 1
16:04
Томенко объяснил, почему пустует место "промышленного" зама в правительстве Алтая 5
16:00
Конец света 12 августа: кто его придумал и что на самом деле грозит Земле 8
15:51
Лекарствам установят фиксированную наценку для ограничения монополизма аптечных сетей 3
15:14
Россияне в июле тратили в магазинах в среднем на 10 рублей меньше, чем в июне 2
14:54
Пенсионный фонд пояснил, как учеба влияет на размер пенсии 5
14:47
МЧС передало штормпрогноз из-за аномальной жары в Алтайском крае 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.