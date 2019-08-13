Зачем нужен новый закон и в чем его особенность?

До 2019 года в России ловлю рыбы регулировал закон "О рыболовстве…" (№ 166-ФЗ), принятый в 2004 году. Но с 1 января 2020 году в дополнение к нему будут применять правила из закона "О любительском рыболовстве…" (№ 475-ФЗ). Его одобрили в конце 2018 года.

Инициаторы закона уверяют, что в нем нет сенсационных и шокирующих изменений. Ранее в разных законах, нормах, сводах и так далее уже было прописано, где возможна рыбалка, где она запрещена, чем можно ловить рыбу и в каком объеме. Новый закон просто обобщает все правила для любительской рыбалки в один документ.