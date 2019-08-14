Как действуют мошенники?

Преступники научились подделывать телефонные номера алтайских банков. Более того, они даже зачастую знают имя владельца, последние цифры его банковской карты и остаток по счету, сообщила пресс-секретарь регионального отделения Сибирского главного управления Центробанка РФ Екатерина Ивлева.

Добившись доверия "жертвы", мошенник от имени банка по придуманному поводу выманивает у человека необходимую ему информацию для перевода средств. Например, просит назвать CVV-код (три цифры на обратной стороне карты), ПИН-код, срок действия карты. Может попросить назвать СМС-коды, приходящие на телефон для подтверждения операции.

Человек уверен, что разговаривает с настоящим сотрудником банка, поскольку тот знает его личные данные, и в результате лишается своих денег.