Клиентам банков грозят новые способы мошенничества с их деньгами. При этом преступники научились использовать реальные телефоны банков, обращаются к жертве по имени-отчеству и даже недоверчивые граждане легко попадают в расставленную ловушку. Откуда мошенники знают личные данные граждан, почему они звонят с "банковских номеров" и как уберечься от обмана читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Преступники научились подделывать телефонные номера алтайских банков. Более того, они даже зачастую знают имя владельца, последние цифры его банковской карты и остаток по счету, сообщила пресс-секретарь регионального отделения Сибирского главного управления Центробанка РФ Екатерина Ивлева.
Добившись доверия "жертвы", мошенник от имени банка по придуманному поводу выманивает у человека необходимую ему информацию для перевода средств. Например, просит назвать CVV-код (три цифры на обратной стороне карты), ПИН-код, срок действия карты. Может попросить назвать СМС-коды, приходящие на телефон для подтверждения операции.
Человек уверен, что разговаривает с настоящим сотрудником банка, поскольку тот знает его личные данные, и в результате лишается своих денег.
На самом деле получить информацию о клиентах банков в наш век технологий довольно легко, выяснила "Российская газета". Чаще всего, конечно, имеет место быть человеческий фактор: данные мошенникам "сливает" кто-то из сотрудников самого банка. А также их можно купить на черном рынке так называемого "пробива".
Не забывайте и об утечках информации. По словам руководителя лаборатории практического анализа защищенности "Инфосистемы Джет" Луки Сафонова, они происходят регулярно по всему миру.
Возможен и взлом базы данных банков. Как правило, информация об этом не распространяется. Тем не менее личные данные граждан оказываются у мошенников, которые ими пользуются в своих интересах.
Довольно просто. Главное правило: сомневайтесь и не ленитесь перепроверять то, что вам говорят. Позвонили из банка, представились и чего-то хотят? Извинитесь, закончите разговор и позвоните сами в свой банк. Только не перезванивайте на входящий номер, иначе вновь попадете к мошенникам.
Наберите номер телефона, который указан на банковской карте или официальном сайте банка. Перезвоните и уточните, зачем и по какому вопросу с вами пытался связаться сотрудник банка.
Если вас просят назвать три цифры на обратной стороне вашей карты (CVV-код), ПИН-код и срок действия карты – прекращайте разговор: перед вами мошенник. Сотрудники банка не имеют права запрашивать такую информацию.
А также никому не называйте СМС-коды, приходящие на ваш телефон для подтверждения операции.
В 2019 году мошенники снимают деньги доверчивых граждан с помощью специального приложения. Аферисты представляются сотрудниками банка и сообщают, что с его карты якобы пытаются списать деньги в другом регионе. Если владелец карты говорит, что не делал этого, ему предлагают "ради безопасности" сверить список устройств, имеющих доступ к личному кабинету.
Для этого, уверяют злоумышленники, необходимо установить специальное приложение Teamviewer. Но на самом деле это приложение позволяет подключиться к смартфону любому постороннему человеку и совершить любую операцию. При этом доказать факт взлома будет практически невозможно.
Чтобы не попасться в эту ловушку, не доверяйте незнакомцам и не устанавливайте на свой смартфон подозрительные приложения.
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