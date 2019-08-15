"Нормально справляется". Почему же он ушел?

Слухи об отставке Дугина появились еще в мае 2019 года. Но тогда и губернатор Виктор Томенко, и сам Дугин их опровергли. Неделю назад губернатор во время интервью с краевыми СМИ сказал, что глава города "нормально справляется со своими обязанностями".

Сам теперь уже экс-градоначальник в день отставки сообщил, что неоднократно обсуждал этот вопрос с губернатором.

Вот что сказал Сергей Дугин:

"Я принял решение, что ухожу в отставку по собственному желанию. Решение принято обдуманно, оно не вчера родилось (...). В ближайшее время я намерен отдохнуть. Есть силы, желание, энергия и дальше трудиться на благо Алтайского края и города Барнаула".

Он добавил, что Томенко поставил перед городом задачи, которые нужно выполнять.

"Сегодня в городе в стадии завершения подготовка к отопительному сезону. Уверен, что муниципалитет получит паспорт готовности к зиме. Реализуются национальные и федеральные проекты, городские программы. Интенсивно идет работа по приемке учебных заведений к новому учебному году. Нет сомнений, что задачи, поставленные губернатором, будут выполнены", – добавил Дугин.