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Глава Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку
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Эра Дугина. Как Сергей Иванович стал главой Барнаула и почему ушел в отставку

, ИА "Амител"
Он проработал на посту градоначальника более трех с половиной лет
Сергей Дугин / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Сергей Дугин / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru


Тогда – в конце 2015 года – никто в политической элите уже не сомневался, что новым главой администрации Барнаула станет Сергей Дугин. Эти три с половиной года город не просто жил в нормальном режиме, а действительно развивался: в Барнауле поддерживали чистоту, начался активный ремонт дорог, коммунальных сетей, власти приступили к реализации серьезных проектов. Хотя многие сомневались в результативности работы Сергея Ивановича. 15 августа 2019 года Дугин сложил полномочия. Вспоминаем, как он дважды пришел к этой должности и почему покинул пост.

1
Никто не сомневался. Как Сергей Дугин стал главой города?

11 августа 2015 года ушел в отставку глава администрации Игорь Савицнев. Долгое время власти региона не могли найти человека, который подходил бы на это место, был готов работать и устраивал бы краевую администрацию. Таким человеком стал тогда начальник Главного управления региона по соцзащите Сергей Дугин, что было неожиданно. Несмотря на то, что главу администрации по конкурсу назначают депутаты Барнаульской гордумы, и было шесть кандидатов от разных партий, в победе Дугина никто не сомневался. Но многие высказывали сомнения в том, что он станет нормальным хозяйственником.

25 декабря 2015 года решением большинства депутатов БГД Сергей Дугин стал главой администрации города (сити-менеджером). Его полномочия истекали к концу 2017 года. 1 декабря прошел еще один конкурс, где также было несколько кандидатов. Победил Дугин. Но его должность стала называться иначе – глава города.

2
Непубличный человек. Почему мы так мало знаем о Сергее Дугине?

О личной жизни Дугина известно немного. Он женат, воспитывает двух дочерей. Увлекается охотой и рыбалкой. С подчиненными строг, но корректен. С журналистами общался крайне редко: не давал интервью СМИ, не проводил пресс-конференций.

В целом при нем город развивался активно. В последние пару лет в Барнауле проходит небывалый ранее дорожный ремонт, благоустройство, появились Нагорный парк, новая набережная, пешеходная зона улицы Мало-Тобольской. Город участвует в федеральных и краевых программах, получает серьезные средства на свое развитие. В эти годы вырос объем промышленного производства на душу населения, увеличились поступления в бюджет от малого и среднего бизнеса, инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям, индекс промышленного производства и другие экономические показатели. В 2018 году более чем на 30% выросли объемы жилищного строительства. Кстати, по итогам 2017 года Барнаул занял первое место в регионе по показателям эффективности деятельности администрации.

После серии серьезных коммунальных аварий минувшей зимой в городе увеличили объем ремонтных работ.

3
"Нормально справляется". Почему же он ушел?

Слухи об отставке Дугина появились еще в мае 2019 года. Но тогда и губернатор Виктор Томенко, и сам Дугин их опровергли. Неделю назад губернатор во время интервью с краевыми СМИ сказал, что глава города "нормально справляется со своими обязанностями".

Сам теперь уже экс-градоначальник в день отставки сообщил, что неоднократно обсуждал этот вопрос с губернатором.

Вот что сказал Сергей Дугин:

"Я принял решение, что ухожу в отставку по собственному желанию. Решение принято обдуманно, оно не вчера родилось (...). В ближайшее время я намерен отдохнуть. Есть силы, желание, энергия и дальше трудиться на благо Алтайского края и города Барнаула".

Он добавил, что Томенко поставил перед городом задачи, которые нужно выполнять.

"Сегодня в городе в стадии завершения подготовка к отопительному сезону. Уверен, что муниципалитет получит паспорт готовности к зиме. Реализуются национальные и федеральные проекты, городские программы. Интенсивно идет работа по приемке учебных заведений к новому учебному году. Нет сомнений, что задачи, поставленные губернатором, будут выполнены", – добавил Дугин.

4
Преемника нет. Когда будет избран новый глава Барнаула?

По Уставу города выбирают нового мэра депутаты БГД. На ближайшей сессии они официально примут его отставку. Далее будет объявлен конкурс, на его проведение потребуется пара месяцев. Судя по всему, сам конкурс состоится в конце 2019 года. Новый градоначальник уже третий раз подряд появится под занавес уходящего года.

Кто им станет, пока неизвестно. Преемника у Дугина, впрочем, как и у всех предыдущих глав, нет.

5
Сергей Иванович Дугин. Биография
Сергей Дугин родился 14 мая 1956 года в алтайском селе Шимолино.

Отслужил в рядах Военно-морского флота, получил высшее образование по специальности "Экономика и организация сельского хозяйства". Долгое время после вуза работал экономистом: сначала в горно-алтайском мясомолсовхозе "Чойский", затем в Павловском агропромышленном объединении.

В 1991 году возглавил Павловский районный отдел статистики. Через три года перешел на пост главы комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации района. В 1995 году перешел на работу зампредом комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике. В 2001 году возглавил региональное отделение Фонда социального страхования.

В 2009 году перешел на работу в Главное управление региона по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, сразу став начальником. С 1 апреля 2015 года продолжил возглавлять переименованное ведомство – Главное управление по труду и социальной защите.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.08.2019 12:40
- гость -

Нового мэра из Красноярска уже выслали?

0  0
15.08.2019 12:51
- гость -

"Далее будет объявлен конкурс, на его проведение потребуется пара месяцев" - зачем эти траты?! Все равно выберут единороса-самовыдвиженца

0  0
15.08.2019 13:12
- гость -

Ничего не имею против Дугина как мэра, но чужие заслуги ему приписывать считаю лишним.

"В последние пару лет в Барнауле проходит не бывалый ранее дорожный ремонт..."
Каким образом включение барнаула в какие либо федеральные программы - достижение мэра?
Он что лично летал к вове и договаривался? Его достижениями можно было считать контроль, и оценка качества выполняемых работ по федеральным программам.

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