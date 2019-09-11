В чем различия законов?

Заказчики. Закон "О контрактной системе…" регламентирует проведение закупок, заказчиком которых выступают государственные и муниципальные бюджетные учреждения. В законе "О закупках товаров..." прописано, как проходят госзакупки, если их организуют предприятия-монополисты (например, РЖД) и ресурсные организации (электроснабжение, водоснабжение). Кроме того, это компании, признанные государственно важными, а также юридические лица, имеющие инвестиционные проекты более чем на 500 млн руб. с поддержкой государства.

Способы закупок. 44-ФЗ регулирует закупки всех государственных заказчиков и проведение торговой процедуры. По нему проводят следующие виды торгов:

конкурс (открытый, двухэтапный, с ограниченным участием);

аукцион;

закупки у единственного поставщика;

запрос предложений и котировок;

закрытые способы закупок.

223-ФЗ регулирует только общие принципы проведения закупок. Работая по этому закону, заказчики сами разрабатывают положение о закупках для своей организации. Для него виды закупок могут быть такими:

конкурс;

аукцион;

запрос котировок;

запрос предложений;

закрытые способы закупок;

закупка у единственного поставщика.

Также заказчик может выбрать способ по своему усмотрению. Но он должен быть обязательно обоснован и отражен в положении о закупках.​

Электронные площадки. По нормам 44-ФЗ, торги проводят на восьми электронных торговых площадках (ЭТП). Среди них РТС-тендер, АО "Единая электронная торговая площадка", АО "ТЭК-Торг" и другие. В 223-ФЗ все не так строго: заказчик вправе сам выбирать площадку, сейчас их более 200. К примеру, "Аукционный Конкурсный Дом", "Уральская электронная торговая площадка" и другие.