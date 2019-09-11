Государство должно работать как слаженный механизм. Для этого все его запросы и потребности – от ручки до космодрома – должны быть удовлетворены вовремя и в полном объеме. Именно с этой целью проводят государственные закупки. Их регулируют несколько законов, в частности "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (№ 44) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (№ 223). Разберем их основные положения: сфера регулирования, сходства, различия, что такое банковская гарантия по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Заказчики. Закон "О контрактной системе…" регламентирует проведение закупок, заказчиком которых выступают государственные и муниципальные бюджетные учреждения. В законе "О закупках товаров..." прописано, как проходят госзакупки, если их организуют предприятия-монополисты (например, РЖД) и ресурсные организации (электроснабжение, водоснабжение). Кроме того, это компании, признанные государственно важными, а также юридические лица, имеющие инвестиционные проекты более чем на 500 млн руб. с поддержкой государства.
Способы закупок. 44-ФЗ регулирует закупки всех государственных заказчиков и проведение торговой процедуры. По нему проводят следующие виды торгов:
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конкурс (открытый, двухэтапный, с ограниченным участием);
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аукцион;
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закупки у единственного поставщика;
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запрос предложений и котировок;
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закрытые способы закупок.
223-ФЗ регулирует только общие принципы проведения закупок. Работая по этому закону, заказчики сами разрабатывают положение о закупках для своей организации. Для него виды закупок могут быть такими:
-
конкурс;
-
аукцион;
-
запрос котировок;
-
запрос предложений;
-
закрытые способы закупок;
-
закупка у единственного поставщика.
Также заказчик может выбрать способ по своему усмотрению. Но он должен быть обязательно обоснован и отражен в положении о закупках.
Электронные площадки. По нормам 44-ФЗ, торги проводят на восьми электронных торговых площадках (ЭТП). Среди них РТС-тендер, АО "Единая электронная торговая площадка", АО "ТЭК-Торг" и другие. В 223-ФЗ все не так строго: заказчик вправе сам выбирать площадку, сейчас их более 200. К примеру, "Аукционный Конкурсный Дом", "Уральская электронная торговая площадка" и другие.
Помимо различий, в законах есть некоторые единые положения. Они касаются, например, требований к поставщикам.
Участвовать в торгах могут компании, которые:
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не являются банкротом;
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не имеют налоговой задолженности;
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не аффилированы с заказчиком торгов;
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не относятся к офшорным компаниям;
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не состоят в Реестре недобросовестных поставщиков;
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имеют электронную подпись;
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имеют специальный банковский счет.
Электронную подпись можно получить в Удостоверяющем центре. В Барнауле он сформирован на базе Управления средств связи и массовых коммуникаций (ул. Молодежная, 26). Участники также должны быть зарегистрированы в Единой информационной системе в сфере госзакупок и на электронных торговых площадках. Регистрация в ЕИС дает автоматическую аккредитацию на восьми ЭТП, если торги проходят по 44-ФЗ. Если вы работаете по 223-ФЗ, то вручную должны зарегистрироваться на электронной площадке, где размещен лот.
Спецсчет должен быть открыт в одном или нескольких аккредитованных банках. Их список опубликован на сайте Министерства финансов. Счет подтверждает финансовую состоятельность участника торгов. Сумма, которую он должен перевести на счет, зависит от величины контракта. При контракте в 10 млн рублей на счет переводят от 0,5 до 1%, а вот при закупках свыше 20 млн рублей уже от 0,5 до 5%.
Финансовую гарантию по 44-ФЗ и 223-ФЗ выдают только аккредитованные банки (полный список вы найдете на сайте Минфина). Выдав гарантию, банк поручается за компанию перед заказчиком – государством. И если вдруг победитель аукциона не выполнит условия контракта, ущерб заказчику первоначально возместит именно банк. Далее уплаченная банком сумма, согласно договору, трансформируется в задолженность компании перед банком.
Количество участников госзакупок, пользующихся такой системой, ежегодно растет. Ведь мало кому хочется даже на непродолжительное время выводить деньги из оборота. По данным сервиса Fintender.ru, в общей сложности российские банки выдали в 2018 году более 700 тыс. гарантий, что на 13,8% превышает аналогичный показатель 2017 года. Кстати, 54% гарантий для участия в госзакупках выдается на сумму до 100 тыс. рублей. Это также говорит о том, что все чаще интерес к аукционам проявляют представители МСБ.
Получить банковскую гарантию можно без посещения банка, через онлайн-сервис. Это экономит время участников торгов. Одной из популярных платформ стал уже упомянутый Fintender.ru. Здесь предоставляются гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Сервис работает в структуре Совкомбанка (находится в реестре Минфина) и позволяет оформить гарантии до 200 млн рублей без открытия расчетного счета.
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