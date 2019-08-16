День Воздушного флота. Когда отмечают и кого поздравить в Барнауле

Что празднуем?

День Воздушного Флота России призван почтить труд сотрудников авиации и показать важность этой отрасли для общества и экономики страны.

Праздник начали отмечать в 1933 году в связи с постановлением Совета народных комиссаров СССР — в честь выдающихся достижений учёных, авиационных конструкторов, работников авиационной промышленности, летчиков и авиатехников.

Но и после распада Советского Союза традиция поздравлять сотрудников авиации в России сохранилась. А в 1992 году президиум Верховного Совета Российской Федерации официально закрепил этот праздник в третье воскресенье августа.

В 2019 году День Воздушного Флота выпадает на 18 августа.