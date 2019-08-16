День Воздушного флота. Когда отмечают и кого поздравить в Барнауле

День Воздушного флота России – профессиональный праздник тех, кто не может жить без самолетов – отмечают в 2019 году в предстоящее воскресенье, 18 августа. Рассказываем, когда он появился и кого можно поздравить с этим днем в Барнауле.
День Воздушного Флота России призван почтить труд сотрудников авиации и показать важность этой отрасли для общества и экономики страны.
Праздник начали отмечать в 1933 году в связи с постановлением Совета народных комиссаров СССР — в честь выдающихся достижений учёных, авиационных конструкторов, работников авиационной промышленности, летчиков и авиатехников.
Но и после распада Советского Союза традиция поздравлять сотрудников авиации в России сохранилась. А в 1992 году президиум Верховного Совета Российской Федерации официально закрепил этот праздник в третье воскресенье августа.
В 2019 году День Воздушного Флота выпадает на 18 августа.
Это профессиональный праздник всех сотрудников авиации: пилотов, бортпроводников, персонала аэропортов и ремонтных подразделений.
В этот день проходят торжественные мероприятия, на которых виновники торжества принимают официальные поздравления. Отличившимся сотрудникам вручают грамоты и ценные подарки.
История воздушных перелетов из столицы Алтайского края начинается 20 июня 1967 года, когда самолет Ил-18 открыл прямое воздушное сообщение между Барнаулом и Москвой
Сегодня в Барнауле действует авиапредприятие "Алтай", в структуре которого Международный аэропор: взлетно-посадочная полоса, аэровокзал, гостиница, служба ГСМ, а также комплекс зданий и сооружений технического назначения — как единый аэропортовый комплекс.
В 2010 году аэропорт Барнаула получил имя второго космонавта СССР, уроженца Алтайского края, Германа Титова.
Международный аэропорт Барнаула работает круглосуточно и принимает пассажирские и грузовые воздушные суда как отечественного, так и зарубежного производства.
Услугами авиапредприятия пользуется огромное количество людей: только в 2018 году оно обслужило более 500 тысяч человек.
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Из аэропорта Барнаул можно улететь по 10-ти внутренним и четырем международным направлениям.
Два раза в неделю выполняются рейсы в Казань, Санкт-Петербург, Сочи. Три раза в неделю – в Красноярск, Томск. Раз в неделю – рейсы в Сургут, Анапу и Симферополь. Пять раз в неделю принимает рейсы из Барнаула Иркутск. И шесть рейсов в день – Москва.
За рубеж из Барнаула вылетают рейсы в Анталью, Камрань, Пхукет и Утапао.
Всего на авиапредприятии работают 836 человек. Есть и свои династии. Самая большая: семья Маршевых, общий трудовой стаж которой более 250 лет, из них в Барнаульском аэропорту они проработали 190 лет. Родоначальник династии — Анна Маршева. Свою жизнь с аэропортом связали ее сын, две дочери и три внука.
Самый старший сотрудник предприятия — радиотехник службы спец транспорта – Юрий Нестеров, 1945 года рождения.Кстати, в субботу 17 августа состоится большой праздник для коллектива предприятия, посвященный Дню Воздушного Флота России. Отличившиеся сотрудники получат подарки и почетные грамоты.
Если вам в ближайшие дни предстоит путешествие на самолете, не забудьте поздравить всех, кто связаан с Воздушным флотом России.
Комментарии
С праздником коллеги!!!