Авиашоу, уличные танцы и ярмарки: куда сходить в Барнауле 17-18 августа

Синоптики обещают: погода в Барнауле в ближайшие выходные будет переменчивой. Нас накроет и дождем, и грозой, и туманом. Правда, по данным Алтайского гидрометцентра, солнце мы все-таки увидим. Поэтому прогулки по городу можно не откладывать. Тем более что в субботу и воскресенье пройдут интересные, зрелищные и "вкусные" мероприятия.

Ярмарки и фестивали

17-18 августа можно назвать гастрономическими выходными: в городе пройдут сразу три "съедобных" праздника. 17 августа на площади Ветеранов запланирован фестиваль "День мясного гурмана". Производители мясной отрасли представят свою продукцию. Открытие мероприятия назначено на 12:30. В программе – конкурсы и подарки, розыгрыши призов, мастер-классы. Для юных гостей будут работать специальные детские площадки. Хедлайнером праздника станет группа LIVE’N’DRIVE. Кстати, "День мясного гурмана" проходит уже более 10 лет. В 2017 году праздник вошел в топ-200 Национальных событий как одно из лучших мероприятий гастрономического туризма. В прошлом году из формата выставки-ярмарки он перерос в фестиваль.

Те, кто больше предпочитает сладости, смогут посетить летнюю ярмарку меда. Она проходит на площади Сахарова с 5 августа. Барнаульцы и гости города могут приобрести пыльцу, пергу, медовые композиции и разнообразные сорта меда. Торговая площадка будет работать до конца месяца, ежедневно с 10:00 до 18:00.

Там же, на площади Сахарова, 17 и 18 августа пройдет фестиваль фермерской еды "СВОЁ". Его проводят в некоторых российских городах третий год. Барнаул стал участником акции впервые. На протяжении двух дней горожане смогут узнать о продукции аграриев региона и России, а также приобрести ее напрямую от производителя. В рамках фестиваля организованы выступления творческих коллективов, лекции и мастер-классы.

Парки

17 августа в "Солнечном ветре" запланировано "Безумное чаепитие": гости парка смогут полюбоваться на коллекцию пряничных сувениров, приуроченных ко Дню знаний. Чаепитие, дегустация кондитерских изделий, мастер-классы, розыгрыш призов и подарков – это и многое другое есть в программе. Кстати, она пройдет вместе с героями сказки "Алиса в стране чудес".

Авиашоу и автоспорт

18 августа гостей и жителей города ждет масштабное событие – в небе над Речным вокзалом самолеты исполнят фигуры высшего пилотажа. Авиашоу пройдет в честь Дня Воздушного флота и 53-й годовщины образования Барнаульского высшего военного авиационного училища летчиков. В 10:00 на плацу БЮИ начнется построение. Далее курсанты строем пройдут по Ленинскому проспекту к Речному вокзалу. Авиашоу начнется в 12:00.

Если вам по душе скорость, звуки тормозов и запах жженой резины, то вас ждут на III этапе чемпионата и Кубка Алтайского края по драг-рейсингу. Он пройдет в субботу и воскресенье на аэродроме "Панфилово" в селе Новороманово. Для гостей подготовлены не только гонки, но и выставка самодельных машин, автограф-сессия пилотов, сюрпризы и подарки от спонсоров. Соревнования стартуют в 11:00. Вход – 100 рублей с человека на один день.

Экскурсии

В субботу, 17 августа, можно прогуляться с экскурсией по парку культуры и отдыха "Центральный". "Территория парка хранит память о самой первой улице города, аптекарском саду, заложенном некогда здесь, Ботаническом саду, саду школьного общества. А сколько он хранит семейных историй…", – говорят организаторы. Продолжительность – 1,5-2 часа. Стоимость – 180 рублей.

Концерты, мастер-классы

17 августа в Барнауле пройдет сольный концерт в рамках тура по России питерского исполнителя Азата Диваева. Он не только певец, но и поэт, драматург, музыкант, путешественник. Азат играет на гитаре, фортепиано и даже тибетских поющих чашах. Все свои способности он продемонстрирует в UnderGrounD (ул. Молодежная, 41). Начало в 17:00. Вход – 200 рублей.

В этот же день на набережной Оби в Барнауле будут танцы! Первая в Барнауле школа уличных танцев Format Dance Studio организует бесплатные тренировки на открытом воздухе. Все желающие узнают о популярных направлениях уличных танцев и разучат некоторые движения, характерные для этих направлений. Занятия будут проходить с 18:00 до 20:00.

Цирк

На площадке у ТРЦ Galaxy уже несколько недель работает новосибирский цирк-шапито "Золотой дракон". Канатоходцы, собаки-акробаты, воздушные гимнасты, шоу персидских леопардов и африканских пантер – это и многое другое увидят зрители за 2,5 часа программы.

Начало 17 и 18 августа – в 13:00. Стоимость билетов – 700-1500 рублей. Для детей до трех лет вход свободный.

Планетарий

Программа планетария насыщена и в будние дни, и в выходные. 17 августа детей от 6 лет ждут на викторине "Фазы луны". Она начнется в 11:00. Для ребят постарше (12+) в 13:00 подготовили "Удивительное путешествие по Солнечной системе". Его участники узнают, почему Венера самая горячая планета и есть ли жизнь на Марсе. В 15:00 приглашают на "Прогулку по звездному небу" (12+).

18 августа в 11:00 начнется мультфильм-сказка "Путешествия Хрумки в зимнем лесу" для самых маленьких. В 13:00 запланирована "Экспедиция по Солнечной системе" (12+). Программа демонстрирует кадры из глубин космоса, где происходят процессы рождения звезд и их планетных систем. В 15:00 всех, кому интересны секреты темной материи, приглашают на программу "Призраки вселенной" (12+).