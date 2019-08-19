Убийство в Ульяновске: что известно о мотивах подростка, который убил свою семью

Почему подросток убил своих близких?

Психологи подозревают, что мальчик мог быть болен шизофренией, которая обострилась на фоне рождения младших брата с сестрой и того, что мать стала больше внимания уделять им, а к старшему сыну предъявлять больше требований.

В голосовом сообщении подросток говорит, что мать его "гнобила", а младшие брат и сестра его не любят. Убивать ему было жалко только бабушку, но он предположил, что она не переживет смерти родных и потому тоже решил "забрать ее с собой", пишет "Газета.ру".

"Это то, что раньше называлось "расширенный суицид" – когда человек вначале совершает внешне агрессивный акт, убивает кого-то. Затем он либо кончает счеты с жизнью, либо его убивают – он заранее знает, что полиция его убьет", – сообщил телеканалу "360" доцент кафедры нейро- и патопсихологии МГУ Сергей Ениколопов.

Он также предположил, что у совершившего преступление могла быть либо шизофрения, либо очень тяжелая депрессия.