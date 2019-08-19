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Убийство в Ульяновске: что известно о мотивах подростка, который убил свою семью

, ИА "Амител"
Что толкнуло подростка на жестокое преступление

В Ульяновской области 16-летний подросток в ночь на 18 августа зарубил топором свою семью: бабушку с дедушкой, мать и четырехлетних брата и сестру. Позже правоохранители нашли тело самого подростка – он покончил с собой. Рассказываем, что на данный момент известно о преступлении и его мотивах.

1
Что произошло?
Утром 18 августа в селе Патрикеево в Ульяновской области в своем доме были обнаружены убитыми пять человек. Все – члены одной семьи. Позже правоохранители нашли тело 16-летнего подростка, который покончил с собой. Предполагается, что именно он убил свою семью: бабушку, дедушку, мать и четырехлетних брата с сестрой.
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2
Почему решили, что именно он убийца?

Подросток оставил предсмертную записку, в которой написал, что решил уйти из жизни по собственному желанию, и "забирает с собой" всю семью, – передает РИА "Новости".

Кроме того, перед трагедией он отправил своему другу голосовое сообщение, где рассказал о том, что планирует сделать.

3
Почему подросток убил своих близких?

Психологи подозревают, что мальчик мог быть болен шизофренией, которая обострилась на фоне рождения младших брата с сестрой и того, что мать стала больше внимания уделять им, а к старшему сыну предъявлять больше требований.

В голосовом сообщении подросток говорит, что мать его "гнобила", а младшие брат и сестра его не любят. Убивать ему было жалко только бабушку, но он предположил, что она не переживет смерти родных и потому тоже решил "забрать ее с собой", пишет "Газета.ру".

"Это то, что раньше называлось "расширенный суицид" – когда человек вначале совершает внешне агрессивный акт, убивает кого-то. Затем он либо кончает счеты с жизнью, либо его убивают – он заранее знает, что полиция его убьет", – сообщил телеканалу "360" доцент кафедры нейро- и патопсихологии МГУ Сергей Ениколопов.

Он также предположил, что у совершившего преступление могла быть либо шизофрения, либо очень тяжелая депрессия.

4
Что говорят о подозреваемом учителя и знакомые?

Учителя школы, в которой учился подозреваемый, не верят, что преступление совершил этот мальчик. Как пишет "Газета.ру", в школе подростка очень хвалят. Учителя говорят, что он очень умный, участвовал во многих олимпиадах, а также в отборочном этапе "Умники и Умницы". Подросток очень хорошо учился и его ставили в пример другим ученикам. Также вспоминают, что он был вежливый и уравновешенный.

Друг подозреваемого рассказал СМИ, что тот "был позитивным парнем", но в последнее увлекся компьютерными играми и алкоголем.

5
Что говорят следователи?

Возбуждено уголовное дело. Следственный комитет опубликовал видеозапись с места убийства. На кадрах правоохранители обследуют дом в селе Патрикеево, в котором жили погибшие. Они изучают вещи и стены при помощи ультрафиолета, а также делают записи. "Проводится осмотр места происшествия, иные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в СК.

В прокуратуре также сообщили, что мальчик рос в благополучной семье и характеристики у него только положительные. Сейчас правоохранительные органы пытаются выяснить были ли у мальчика какие-либо отклонения в психике.

6

Кто-то выжил из родственников подростка?


В доме, где было совершено нападение, не выжил никто. Но у мальчика есть родной отец, который уже несколько лет живет отдельно. В настоящий момент мужчина находится в шоке. С ним работают психологи. Власти региона пообещали помочь ему в организации похорон.
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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

19.08.2019 17:38
- гость -

"забирает с собой"

Забрать можно куда либо, а значит нужно верить в существование загробного мира. А не промыли ли парню мозги?

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19.08.2019 21:55
- гость -

или кому-то выгодно говорить о том, что у него не было проблем
в противном случае будут проверки

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20.08.2019 08:59
krash

Запретить религию. Из за нее, вот такие думают, что отправляют родственников в иной мир, в котором лучше. Делают благое дело. Церковь зло, запудривают мозги старикам и молодежи байками, укуривают благовониями, задымляют воздух, сжигают кучей свечей кислород впустую ) ) ) .

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