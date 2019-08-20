Когда в школах пройдут линейки в честь начала учебного года

В 2019 году 1 сентября выпадает на воскресенье. В связи с этим торжественные линейки в школах по случаю начала нового учебного года перенесли на понедельник, 2 сентября.
Время начала мероприятия каждая школа определяет самостоятельно. Это зависит от количества классов и смен в общеобразовательном учреждении. До конца августа в школах пройдут встречи с учениками и родителями, на которых педагоги подробно расскажут об организации предстоящего Дня знаний.
Кроме того, всю информацию можно посмотреть на сайте своей школы или уточнить по телефону.
Кстати, учиться 2 сентября дети еще не будут. Сразу после линеек пройдут классные часы, а потом школьников отпустят домой. Полноценная учеба начнется с 3 сентября.
В 2019 году 1 сентября в Алтайском крае распахнут свои двери 1097 школ. Учиться пойдут 275 тысяч детей, в том числе 30 тысяч первоклассников. Это почти на тысячу больше, чем в 2018 году.
Комментарии
Ну и оч.зря что перенесли. Во-первых 1 сентября-это дата, традиция! Во-вторых родителям не надо отпрашиваться или убегать с работы, чтоб сходить с ребёнком на торжественную линейку!
"родителям не надо отпрашиваться или убегать с работы, чтоб сходить с ребёнком на торжественную линейку"
Но тогда придётся выходить на работу учителям в выходной
у нас на работе официальный отгул родителям детей до 14 лет
мы пользовались класса так до 5 дальше что там делать на линейке?
Это да, но учителям особо и не привыкать...
Лично меня просто выбешивает то, что дети учатся по субботам. Никаких планов на выходные не замутишь (