Когда в школах пройдут линейки в честь начала учебного года

В 2019 году 1 сентября выпадает на воскресенье. В связи с этим торжественные линейки в школах по случаю начала нового учебного года перенесли на понедельник, 2 сентября.

Время начала мероприятия каждая школа определяет самостоятельно. Это зависит от количества классов и смен в общеобразовательном учреждении. До конца августа в школах пройдут встречи с учениками и родителями, на которых педагоги подробно расскажут об организации предстоящего Дня знаний.

Кроме того, всю информацию можно посмотреть на сайте своей школы или уточнить по телефону.

Кстати, учиться 2 сентября дети еще не будут. Сразу после линеек пройдут классные часы, а потом школьников отпустят домой. Полноценная учеба начнется с 3 сентября.

В 2019 году 1 сентября в Алтайском крае распахнут свои двери 1097 школ. Учиться пойдут 275 тысяч детей, в том числе 30 тысяч первоклассников. Это почти на тысячу больше, чем в 2018 году.