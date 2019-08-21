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"От нее шел свет". Какой запомнят народную артистку Александру Назарову

, ИА "Амител"
Яркая, солнечная и чрезвычайно талантливая актриса с непростой судьбой

20 августа 2019 года умерла народная артистка России Александра Назарова. Об этом сообщили представители театра имени Ермоловой, где работала актриса. Ей было 79 лет. Amic вспоминает самые знаменитые роли артистки и интересные факты из ее биографии.

1
Первая роль в шесть лет

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Отец — заслуженный артист РСФСР Иван Назаров, мать — актриса Александра Матвеева. В годы Великой Отечественной семья жила на Дальнем Востоке, а в 1945 году вернулась в Ленинград. В детстве Саша мечтала стать балериной. На сцену она впервые вышла уже в 6 лет — сыграла в постановке "Нора" по Генрику Ибсену. С тех пор девочка твердо решила стать актрисой. В 1961 году Назарова окончила Ленинградский театральный институт им. Островского.

2
55 лет в театре

По распределению ее направили в Центральный детский театр в Москве. Там Назарова играла в спектаклях "Золотое сердце", "Они и мы", "Белеет парус одинокий" и др.

В 1965 году Александра Назарова пришла на прослушивание в Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой и поступила в труппу. В этом театре актриса служила всю свою дальнейшую жизнь, почти 55 лет. За это время она сыграла более чем в 30 спектаклях. Ее самые знаменитые роли: Элен Келлер в "Сотворившей чудо", доктор Таня в "Завтра в семь", Жульетта в "Бале воров", Кэролл в постановке "Время и семья Конвей" и др.

3
Лучшие роли в кино

Сразу же после окончания института Назарова стала сниматься в кино. Ее дебютом стал фильм Юлия Райзмана "А если это любовь?". Кстати, в этой же картине свои первые роли сыграли Андрей Миронов и Евгений Жариков. В 1965 году она получила главную роль Ирины Егоровой в фильме Ричарда Викторова "Любимая". А еще спустя два года вышел фильм "Софья Перовская" Лео Арнштама, где актриса также сыграла главную роль.

В 90-х актриса активно снималась в телесериалах. Наиболее известные из них — "Бригада", "Глухарь" и "Кадеты". Помнят и любят зрители такие фильмы с ее участием, как "Экипаж", "Принцесса на бобах", "Ночной дозор", "Выкрутасы", "Елки".

Многим актриса запомнилась по сериалу "Моя прекрасная няня", где сыграла роль Надежды Михайловны, бабушки "няни Вики".

Всего у Назаровой за плечами более 90 киноролей.

Помимо этого актриса озвучивала кинофильмы. Среди них — "Привидение", "Мемуары гейши", "Безумный Макс: дорога ярости", "Интерстеллар" и др. Ее голосом говорили герои таких мультиков, как "Утиные истории", "Семейка Крудс", "Русалочка", "Ледниковый период" и т.д.

4
Два мужа и одна внучка

Назарова была замужем дважды. В 1961-м году она вышла замуж за кинооператора Юрия Приходько. Впоследствии она развелась с ним ради своего второго мужа — врача-анестезиолога Юрия Михайлова. Оба брака были непродолжительными. Не дожив до 37 лет, Приходько умер от опухоли мозга. Юрия Михайлова убили в 90-е, и дело осталось нераскрытым. Единственным ее ребенком был сын от первого брака Дмитрий. Он погиб в 41 год во время бандитских разборок.
Внучка Назаровой Александра оказалась в детском доме. И тогда народная артистка взяла Сашу под свою опеку и забрала к себе. Известно, что всё наследство Назарова завещала внучке.
5
"От нее шел свет"

Народная артистка РСФСР Лариса Малеванная рассказала, что от актерской игры Назаровой шел свет и тепло, не только на сцене, но и "на пленке".

"Очень хорошая актриса и очень хороший человек. Добрый, отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь" — так вспоминает Назарову режиссер и продюсер Александр Митта.

Актер и коллега Назаровой по ситкому "Моя прекрасная няня" Борис Смолкин выразил беспокойство за судьбу ее внучки Саши.

"Трагическое известие... Мы снимались вместе в сериале "Моя прекрасная няня", но после общались не очень плотно, к сожалению. Я не знал, что она болела все лето... Замечательная артистка и светлый человек с добрым отношением к жизни и к людям, несмотря на все тяготы. А жизнь у нее была нелегкая. Я с ужасом думаю о том, с кем осталась ее внучка, она же ее воспитывала одна" — рассказал актер РИА Новости.

 
6
Причина смерти Александры Назаровой

По словам Галины Боголюбовой, заместителя художественного руководителя Театра им. Ермоловой, 79-летняя актриса умерла из-за проблем с легкими. С июля она находилась на лечении в больнице.

"Она и на трубках лежала, и в кому впадала" — рассказала Боголюбова телеканалу РЕН ТВ. Точный диагноз она не назвала.

Дата и место прощания с актрисой пока неизвестны.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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