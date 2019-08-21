"От нее шел свет". Какой запомнят народную артистку Александру Назарову

Лучшие роли в кино

Сразу же после окончания института Назарова стала сниматься в кино. Ее дебютом стал фильм Юлия Райзмана "А если это любовь?". Кстати, в этой же картине свои первые роли сыграли Андрей Миронов и Евгений Жариков. В 1965 году она получила главную роль Ирины Егоровой в фильме Ричарда Викторова "Любимая". А еще спустя два года вышел фильм "Софья Перовская" Лео Арнштама, где актриса также сыграла главную роль.

В 90-х актриса активно снималась в телесериалах. Наиболее известные из них — "Бригада", "Глухарь" и "Кадеты". Помнят и любят зрители такие фильмы с ее участием, как "Экипаж", "Принцесса на бобах", "Ночной дозор", "Выкрутасы", "Елки".

Многим актриса запомнилась по сериалу "Моя прекрасная няня", где сыграла роль Надежды Михайловны, бабушки "няни Вики".



Всего у Назаровой за плечами более 90 киноролей.

Помимо этого актриса озвучивала кинофильмы. Среди них — "Привидение", "Мемуары гейши", "Безумный Макс: дорога ярости", "Интерстеллар" и др. Ее голосом говорили герои таких мультиков, как "Утиные истории", "Семейка Крудс", "Русалочка", "Ледниковый период" и т.д.