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В России отмечают День Государственного флага. Что это за праздник?

, ИА "Амител"
Праздник в честь российского триколора появился 25 лет назад
Государственный флаг РФ

Государственный флаг РФ


22 августа в России отмечают День Государственного флага. По всей стране проходят торжественные мероприятия, посвященные российскому триколору. В этот день особое внимание уделяют истории нашей страны и ее символике. В 2019 году День Государственного флага будут отмечать в 25-й раз. Рассказываем, что это за праздник и почему его отмечают именно сейчас.

1
Почему День Государственного флага России отмечают 22 августа?
Потому что именно 22 августа в 1991 году триколору вернули официальный статус. В этот день Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР". Бело-сине-красное полотнище из равновеликих горизонтальных полос признали официальным Национальным флагом Российской Федерации. А в 1994 году указ президента РФ "О Дне Государственного флага Российской Федерации" закрепил дату празднования Дня государственного флага за 22 августа.
2
Как появился современный российский флаг?

Бело-сине-красный триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Впервые его подняли на первом русском военном корабле "Орел", во времена царствования Алексея Михайловича. Но исследователи пока еще спорят, в каком порядке были скомбинированы цвета флага. Законным же "отцом" российского флага историки считают Петра I. Император издал указ, по которому все русские торговые суда плавали под бело-сине-красным флагом. Изначально этот символ прочно ассоциировался с флотом. На сушу он "перекочевал" в связи со значимыми географическими открытиями русских мореплавателей.

Официально бело-сине-красный триколор был утвержден как государственный символ России в 1896 году. До этого в Российской империи официальным считался черно-желто-белый флаг.

В советской России от использования триколора отказались. Более 70 лет – до 1991 года – официальным флагом считался красный стяг с серпом и молотом.

3
Что означают цвета российского флага?
В императорское время цвета российского триколора имели свое официальное толкование. Красный означал "державность", синий – цвет Богоматери, белый – цвет свободы и независимости. Но в современной России эти значения поменялись. Теперь (неофициально) цвета трактуются иначе: белый цвет символизирует мир, чистоту, непорочность и совершенство, синий цвет означает веру и верность, постоянство, красный – это цвет энергии, силы и крови, пролитой за Отечество.
4
Где используется флаг Российской Федерации?

Российский флаг постоянно поднят на зданиях администрации президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, правительства РФ, Конституционного и Верховного судов, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Центрального банка, Счетной палаты, резиденции уполномоченного по правам человека в РФ, Центральной избирательной комиссии.

Триколор также украшает здания всех федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Флаг ежедневно поднимается во всех воинских частях страны.

5
Как День Государственного флага будут праздновать в Барнауле?
Торжественные мероприятия начнутся в парке "Центральный" в 16:40. Барнаульцы смогут посмотреть шоу-программу, освоить движения чирлидинга, поучаствовать в квесте и научиться делать символику с российским триколором. В 19:30 стартует интеллектуальная игра "РИСК", где команды продемонстрируют знание истории.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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