В России отмечают День Государственного флага. Что это за праздник?

Как появился современный российский флаг?

Бело-сине-красный триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Впервые его подняли на первом русском военном корабле "Орел", во времена царствования Алексея Михайловича. Но исследователи пока еще спорят, в каком порядке были скомбинированы цвета флага. Законным же "отцом" российского флага историки считают Петра I. Император издал указ, по которому все русские торговые суда плавали под бело-сине-красным флагом. Изначально этот символ прочно ассоциировался с флотом. На сушу он "перекочевал" в связи со значимыми географическими открытиями русских мореплавателей.

Официально бело-сине-красный триколор был утвержден как государственный символ России в 1896 году. До этого в Российской империи официальным считался черно-желто-белый флаг.

В советской России от использования триколора отказались. Более 70 лет – до 1991 года – официальным флагом считался красный стяг с серпом и молотом.