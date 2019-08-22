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В каких храмах Алтая и когда можно увидеть мироточивую икону "Умягчение злых сердец"

, ИА "Амител"
Чудотворную икону до конца августа провезут по Алтайскому краю

В Барнаул привезли особо чтимую православную святыню – мироточивую икону Божией Матери "Умягчение злых сердец". В Алтайском крае икона пробудет до 30 августа и побывает не только в храмах Барнаула, но и других населенных пунктах региона. Рассказываем, почему так почитают икону Божией Матери "Умягчение злых сердец" и когда и где ей можно поклониться в Алтайском крае.

1
За что почитают икону "Умягчение злых сердец"?

Икона Богородицы "Умягчение злых сердец" – одна из реликвий, которые особо почитают верующие.

Икону приобрели в обычной церковной лавке, а в мае 1998 года ее владелица Маргарита Виноградова увидела, что по поверхности иконы стекает миро. С тех пор ее мироточение не прекращается. А перед трагическими событиями она начинает кровоточить. По многочисленным свидетельствам, именно так происходило перед терактами в "Норд-Осте", в Беслане и перед гибелью подлодки "Курск".

Люди, прикоснувшиеся к иконе, рассказывают о чудесах, которые после этого с ними происходят: болеющие выздоравливают, у пар, считавшихся бесплодными, рождаются дети, а в семьи приходит мир, прекращаются ссоры и вражда.

Икона Божией Матери постоянно путешествует по России и миру. Она много раз была за границей – на Святой Горе Афон, в США, Австралии, Чехии, Белоруссии, Германии, Италии, на Украине и многих других странах.

Кстати, в Барнауле икона Божией Матери уже была несколько раз.

2
Когда икону привезли на Алтай и сколько она здесь пробудет?

В Алтайский край икону доставили в четверг, 22 августа. По храмам региона ее провезут с 22 до 30 августа. Икона побывает в Барнауле, Белокурихе, Заринске, Целинном районе и др.

3
Когда и где можно будет поклониться иконе Божией Матери в Барнауле?

В четверг, 22 августа, икону доставили в Покровский кафедральный собор в Барнауле.

Сегодня весь день перед чудотворным образом священнослужители будут совершать молебны с чтением акафиста Божией Матери и помазанием миром от святой иконы.

Посетить Покровский собор и помолиться у образа Пресвятой Богородицы "Умягчение злых сердец" верующие смогут до 20:00.

23 августа, по окончании Божественной литургии, святыню торжественно перенесут в храм Александра Невского.

3
В каких еще храмах Алтайского края побывает икона Божией Матери?

Из Барнаула, в субботу, 24 августа, икону Божией Матери увезут в Белокуриху, где в 17:00 состоится всенощное бдение. В Белокурихе святыня пробудет до 15:00 25 августа, потом ее доставят в с. Смоленское.

26 августа с 11:00 до 15:30 верующие могут помолиться иконе в храме в селе Сростки. А уже в 16:30 ее перевезут в Казанский храм Бийска.

В 8:30 в среду, 28 августа, состоится литургия в честь иконы в Успенском соборе Бийска. Здесь она пробудет до 12:00, а затем отправится в Целинный район. До 15:00 святыне можно поклониться в храме села Целинного, после чего ее увезут в Бочкари и в этот же день в 19:00 икона прибудет в Заринск.

В четверг, 29 августа, в 17:00 икону доставят в Знаменский монастырь Барнаула, а в пятницу она покинет Алтайский край.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

22.08.2019 14:20
Митенька ржевский

А что за тачка, на который Владыка ездит? Сколько бесов под капотом?

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22.08.2019 15:42
- гость -

Там не бесы, там ангелы мироточат

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