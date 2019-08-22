В каких храмах Алтая и когда можно увидеть мироточивую икону "Умягчение злых сердец"

За что почитают икону "Умягчение злых сердец"?

Икона Богородицы "Умягчение злых сердец" – одна из реликвий, которые особо почитают верующие.

Икону приобрели в обычной церковной лавке, а в мае 1998 года ее владелица Маргарита Виноградова увидела, что по поверхности иконы стекает миро. С тех пор ее мироточение не прекращается. А перед трагическими событиями она начинает кровоточить. По многочисленным свидетельствам, именно так происходило перед терактами в "Норд-Осте", в Беслане и перед гибелью подлодки "Курск".

Люди, прикоснувшиеся к иконе, рассказывают о чудесах, которые после этого с ними происходят: болеющие выздоравливают, у пар, считавшихся бесплодными, рождаются дети, а в семьи приходит мир, прекращаются ссоры и вражда.

Икона Божией Матери постоянно путешествует по России и миру. Она много раз была за границей – на Святой Горе Афон, в США, Австралии, Чехии, Белоруссии, Германии, Италии, на Украине и многих других странах.

Кстати, в Барнауле икона Божией Матери уже была несколько раз.